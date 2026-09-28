Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

В понедельник, 28 сентября, российские войска нанесли удар по Одесской области. По предварительным данным, пострадали два человека.

Также повреждено складское здание. Об этом сообщили глава Одесской ОГА Олег Кипер и ГСЧС.

Что известно

По информации чиновника, россияне нанесли удар по нежилому складскому зданию ночью. На месте произошло возгорание, которое оперативно потушили пожарные.

Росіяни поцілили по нежитлов... Развернуть

Постраждалим надали медичну допомогу

Постраждалим надали медичну допомогу

Пострадали два человека: 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Скорая помощь оказала им медицинскую помощь на месте.

"Также на территории области повреждены крыши и окна частных жилых домов, легковые автомобили", – говорится в сообщении ГСЧС.

Ворог атакував Одещину

Росіяни поцілили по нежитлов... Развернуть

Ворог атакував Одещину

Росіяни поцілили по нежитлов... Развернуть

Ворог атакував Одещину

Росіяни поцілили по нежитлов... Развернуть

Ворог атакував Одещину

Ворог атакував Одещину

Росіяни поцілили по нежитлов... Развернуть

Напомним, 28 сентября оккупанты вновь нанесли удары по Киеву. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, в одном из них вспыхнул пожар на АЗС. Горели также офисные здания, есть попадания в жилой дом. Есть пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, 26 сентября российские войска нанесли удары по Сумам. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро – пострадали. Целью врага стали обычные жилые дома и объекты инфраструктуры.