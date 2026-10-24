Наихудшего сценария можно не допустить: интервью с израильским экспертом Шарпом

Даже в ситуации существенного ухудшения отношений между Украиной и США и связанных с этим ограничений военной помощи, не обсуждается сам факт выживания Украины. Наихудшим сценарием был бы полный отказ американцев предоставлять развединформацию, полное отключение Starlink и прекращение поставок вооружений в Украину по программе PURL. Тем не менее, это маловероятно.

Если военная помощь США будет существенно урезана, это действительно будет проблемой для Украины, но фронт не обрушится и катастрофы не произойдет. Уже через несколько дней, сразу после выборов в США, назначенных на 3 ноября, напряжение пойдет на спад. Но в оставшееся до выборов время украинскому руководству следует тщательно взвешивать цену тех или иных решений. В частности, следует учитывать, что поставки ракет к Patriot ограничены по вполне объективным причинам, связанным с обязательствами Штатов перед партнерами на Ближнем Востоке.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Первый вопрос касается ситуации колоссального давления, которое оказывает Вашингтон и лично президент Трамп на президента Зеленского. Как вы оцениваете то, что происходит? Есть ли сегодня шанс у Украины выжить и политически, и в военном контексте?

– Прежде всего, да, безусловно. И речь не о шансе выжить. Нет причин считать, что Украина не должна в чем-то выжить. Однако надо также понимать, что, если американцы отрежут тот или иной аспект помощи, это для Украины будет болезненно.

Есть самый худший сценарий, когда американцы отказывают и в развединформации, и полностью обрезают Starlink, и даже не продают оружие за европейские деньги, но, на мой взгляд, такой вариант малореалистичен. Да, его нужно учитывать, но я не думаю, что до этого дойдет. Как мне видится, этого варианта можно в любом случае избежать.

Тут есть ряд причин, в том числе внутриполитических, американских. Даже если Трамп будет очень зол, я не думаю, что до этого дойдет. Но даже частичные урезания помощи – это большая проблема. Вместе с тем это не значит, что из-за этого обрушится фронт или ситуация немедленно станет катастрофической. Да, и так непростая ситуация может еще больше ухудшиться, поэтому этот сценарий нужно рассматривать.

Я думаю, что фактор выборов в США и те вещи, которые сейчас актуальны, в том числе напряженные отношения и соответствующая атмосфера, при правильном подходе пойдут на спад. Трамп хотел теми или иными способами, в том числе путем давления на Украину, изменить атмосферу перед выборами, добиться снижения цен на дизельное топливо, но этот фактор не будет столь актуален через две недели. Тогда можно будет переоценить все, что происходит, ущерб в двусторонних отношениях и так далее. Я не скажу, что отношения можно будет начать с нового листа, но есть вполне реальные шансы, что некоторые факторы, о которых мы говорим сейчас, уже не будут актуальными.

Но тут есть еще один важный момент, касающийся риторики и комментариев. Понятно, что высказывания американской стороны носят крайне неприятный и негативный характер. Но, на мой взгляд, если не вступать в публичную перепалку и не делать тех или иных заявлений хотя бы до выборов в США, то накал можно сохранить на приемлемом уровне, а далее будет видно.

До выборов, которые являются очень важным фактором, осталось совсем немного, и нужно предпринимать все усилия для того, чтобы не повышать градус раздражения, а после выборов американцев может и попустить. На самом деле уже бывали ситуации даже хуже, в том числе в начале каденции Трампа, когда Украине грозили что-то обрезать, но именно то, что происходит сейчас, на мой взгляд, прояснится в ту или иную сторону через две недели.

Еще один показательный момент, касающийся частичного обрезания Starlink, отсутствия предупреждения Украины о ракетном нападении. Американцы на данный момент оправдывают это то техническими неполадками, то перекладывают ответственность друг на друга. И это, на мой взгляд, показательно. Дело тут не только в том, что они в неловком положении, а в том, что они чувствуют эту неловкость. Они не говорят твердо, дескать, вот мы обрезали вам это и это, потому что так хотим. Они понимают, что это звучит плохо, что это выглядит плохо, что это вызовет претензии, в том числе внутри Республиканской партии.

Поэтому, либо это действительно такое поразительное совпадение, либо они играют в игру. Но долго играть в нее нельзя. Если ты объясняешь что-то поломками, то тут одно из двух: либо поломки устранят через день-другой, либо ты должен придумывать другую версию, но тогда, когда ты начинал с первой версии, ты должен был это предусмотреть. Так что здесь есть определенный оптимизм.

– Вы сказали, что украинскому руководству нежелательно заходить слишком далеко. Но, по крайней мере, заявление о том, что Украина не откажется от ударов по российским НПЗ до тех пор, пока Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, в частности Киева, справедливая позиция?

– С точки зрения справедливости об этом даже никакого спора быть не может. Украина вправе наносить удары гораздо большей степени тяжести и силы, со всех сточек зрения, формальной и неформальной. Но всегда есть вопрос, что целесообразнее на данный момент.

Например, в преддверии американских выборов, до которых остается две недели, целесообразно ли выдержать какую-то паузу в ударах по НПЗ, если американцы очень просят об этом? Может быть, и да, может быть, и нет. Но вопрос целесообразности увязывается с вопросом цены. Например, что может быть, если мы не пойдем американцам навстречу и они лишат нас чего-то, будет ли цена за это выше, чем от того, что мы воздержимся от ударов по НПЗ?

Вот так вот должны рассматриваться решения. Несмотря на то, что они абсолютно справедливы, иногда нужно идти на принцип и настаивать на своем, но иногда есть возможность маневра. Например, когда речь идет о краткосрочном периоде, условно, в две недели, то такие возможности должны взвешиваться. Но в данном случае украинцы уже выбор сделали. Было трехдневное воздержание от ударов по российским НПЗ, но так как Россия на себя никаких ограничений не наложила, то все возобновилось.

Давид Шарп. Источник: Новая Газета

Еще одна моя ремарка в отношении тех или иных публичных заявлений. С одной стороны, они важны как для своих граждан, так и в том числе для граждан Соединенных Штатов и американских политиков, чтобы они понимали, что происходит. С другой стороны, всегда важно оценивать, принесет ли это заявление пользу, или, как минимум, не навредит, или есть риск, что оно может испортить отношения с тем же президентом США. Если это второй вариант, то, возможно, стоит воздержаться.

Например, когда публично говорится о том, что мы бы воздержались от ударов по НПЗ, если вы в срочном порядке поставите нам системы Patriot. На мой взгляд, такого рода заявления не приносят пользы, когда они оказываются в публичном пространстве. Другое дело, когда они звучат в кулуарных переговорах.

– Собственно, как раз об этом я и хотела вас спросить – по поводу такого предложения президента Зеленского. Но есть также и настораживающая новость: по сообщению президента, США не передают Украине ракеты к Patriot, которые уже проплачены по программе PURL. Это очень серьезный сигнал, не так ли?

– Это в любом случае серьезный не сигнал, а факт. Но конкретно с ракетами-перехватчиками ситуация несколько более непростая и запутанная, чем ситуация с конкретным давлением на Украину. Прежде всего, само заявление и сама информация была немного противоречивая. Там было сказано, что уже проплачено, но контракты не подписывались. Мне это не совсем понятно, потому что, если что-то проплачено, то это уже в рамках подписанного контракта, и сделка завершена.

Задерживает или не задерживает? Насколько я могу предположить, здесь два варианта. Это может быть связано с попыткой давления, но есть и вариант, что эти поставки перехватчиков уже упираются в американские нужды и проблемы на фоне войны с Ираном. Вполне вероятно, война возобновится, более того, элементы войны происходят ежедневно. Поэтому американцы сами столкнулись с дефицитом перехватчиков, и не только американцы, а и союзники Соединенных Штатов, которые крайне важны для США. Я имею в виду Саудовскую Аравию, Эмираты, Кувейт и остальных, которые здесь и сейчас сталкиваются и, вероятно, в ближайшие месяцы столкнутся с необходимостью масштабно использовать эти средства. Я говорю про арабские страны Персидского залива. Возможно, здесь работает этот фактор. Как мы прекрасно понимаем, Трамп не особо горит желанием помогать Украине, и в данном случае смотрит на какие-то собственные нужды. Это с одной стороны.

С другой стороны, если контракт подписан и все проплачено, то, по большому счету, рано или поздно это будет поставлено. Речь идет о поставках условной Германии по контрактным обязательствам. Тем не менее, на сегодня, как я уже сказал, у американцев и их прямых союзников есть самые непосредственные нужды, связанные с собственной обороной.

И когда мы говорим о Patriot, это вполне вероятный фактор. Если бы речь шла о чем-то другом, что не имеет отношения к защите неба над Саудовской Аравией или над американскими военными базами, и это бы задерживалось, то тут можно было бы сказать с почти стопроцентной уверенностью, что речь идет исключительно о политическом решении. В данном же случае есть еще и другие обстоятельства.

– К сожалению, в заявлениях Трампа речь о справедливости не идет. Он обвиняет жертву агрессии, но при этом ни слова не упоминает об ответственности агрессора. Тем не менее, допускаете ли вы, что можно ожидать, что после этой знаковой даты, 3 ноября, Соединенные Штаты могут предпринять какие-то меры, которые можно будет рассматривать как давление на страну-агрессора, а не на Украину?

– Естественно, высказывания Трампа – это вообще отдельный жанр, поэтому давайте говорить о политике, о делах. На чем мы можем основываться? На прошлом, с начала каденции Трампа и до сих пор. За этот период были и взлеты, и падения, если мы говорим о взаимоотношениях между Украиной и Соединенными Штатами. Но, если мы сравниваем с тем, что было в начале каденции Трампа и вспоминаем всякого рода отрицательные прогнозы, то во многом ситуация по стандартам взаимоотношений с администрацией Трампа, в том числе в последние месяцы, была весьма приемлемой.

Я имею в виду, что были поставки в рамках PURL, хоть и с задержками, были разведданные, был Starlink без особых высказываний. Более того, были даже положительные высказывания и положительные встречи между Зеленским и Трампом. То есть отношения развиваются волнообразно.

В данном случае ситуация во многом завязана на выборы, и фактор выборов будет нейтрализован, с одной стороны. С другой стороны, нужно очень грамотно подходить к публичным взаимоотношениям с Соединенными Штатами, чтобы хотя бы в этом не было отрицательного эффекта.

А что делать Украине? Чтобы там ни было несправедливо, для Украины это поддержка, это продажа оружия – это вопрос жизни и смерти людей. Соответственно, нужно исходить из этого, а дальше будет видно.

Я слышал и пессимистические мнения, но все же считаю, что к статусу-кво, который был неплохим, если мы рассматриваем всю каденцию Трампа, при правильном подходе можно вернуться после того, как фактор выборов уйдет. Также есть вероятность, что администрация Трампа возьмет курс на более жесткое давление на Украину, но я предполагаю, что весьма большая вероятность, что они к этому прибегать не будут.

Насчет существенного давления на Россию, то в контексте этой каденции Трампа это было бы слишком оптимистично. К тому же Трамп рассматривает свои взаимоотношения с Россией в контексте иранской проблемы. Если он рассчитывает возобновить боевые действия, ему важно знать, что на этом фоне особой конфронтации с Россией не будет. Возможно также, что ему важно, что на фоне кризиса, который возникнет, российская нефть становилась неким стабилизирующим фактором. Это тоже надо учитывать, и от этого будут зависеть подходы США, к которым они прибегнут после выборов.

Поэтому я думаю, что на давление США на Россию особо надеяться не стоит. Это стало бы приятным сюрпризом, но в любом случае нескоро, может быть, только после каких-то иранских дел. Но в любом случае это маловероятно.

Главное – хотя бы минимизировать ущерб и вернуть тот статус-кво, который был в отношениях между Украиной и США до недавних пор. Это гораздо более вероятно, но, как я уже сказал, тут прогнозировать сложно.