Кремль придумал семь способов сломить Украину. Как сломить планы врага? Интервью с генералом Романенко

Кремлевский диктатор Владимир Путин переключился с войны, предусматривающей выживание Украины, на войну на уничтожение нашей страны. Аналитики выделили семь главных целей страны-агрессора России на ближайшую зиму, чтобы сломить Украину. Наиболее опасные из них – попытка "заморозить" украинцев и прорвать фронт. Но не нужно забывать, что за почти пять лет полномасштабной войны врагу не удалось этого сделать.

Как можно снизить уровень угрозы? Прежде всего, быстрее наращивать производство собственных вооружений, а для этого экономика Украины должна быть переведена на военные рельсы. Не следует рассчитывать на то, что "светлое будущее" для Украины настанет сразу же после выборов в США, но они неизбежно принесут перемены.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– В Институте изучения войны назвали семь целей России на предстоящую зиму: выезд людей из прифронтовых областей и мегаполисов и "заморозка", попытка спровоцировать конфликты между местными и центральными властями, давление на союзников, шантаж на переговорах – попытки обменять временное прекращение обстрелов на территориальные уступки, отвлечение украинских ресурсов с передовой, удар по экономике нашей страны, а также тестирование новых методов разрушения гражданской инфраструктуры. На ваш взгляд, насколько этот список полон? Что можно было бы к нему добавить?

– Не хотелось бы работать за противника и дополнять этот список. Список умный, профессиональный с точки зрения военных задач, которые ставит перед собой противник с целью уничтожения нашего государства. Необходимо отметить, что Путин с командой перешли с войны, предусматривающей выживание Украины, на войну на уничтожение. С этой точки зрения эти позиции списка достаточно емкие, хотя всегда можно что-то добавить – нет предела совершенству. Но не думаю, что мне хотелось бы в этом поучаствовать.

– Как вы думаете, что является наиболее опасным направлением для нас на сегодня, в частности, в зимний период?

– Это заморозка в населенных пунктах за счет нанесения ударов и всего комплекса, о котором было сказано, с тем, чтобы люди бросали свои места, перемещались в другие регионы, чтобы возник некий хаос. Это первое.

Второе – это организация более решительного прорыва на фронте. Но мы видим, что на протяжении почти пяти лет широкомасштабной войны противник делал подобные попытки несколько раз, но успеха так и не достиг. Даже в контексте кампании 2026 года уже очевидно, что планы сорваны, задачи не выполнены, в частности, захват наших главных оборонных крепостей – Краматорска и Славянска. Таким образом, эти задачи не выполнены ни по пунктам, ни по срокам. Сейчас сроки смещены на конец зимы – начало весны.

Противник не отказывается от планов организовать прорыв. Например, такая попытка недавно была предпринята на Лиманском направлении. Она может быть предпринята и на других направлениях. Для этого необходимо собрать механизированную группу до 150 единиц техники, пехоту.

Что касается Лиманского направления, то наша разведка получила информацию о планах противника. Наша операция "Вивальди" уже завершена, и здесь планировались контрнаступательные действия. Но Драпатый нанес упреждающие удары. Он набрал дополнительные силы, артиллерию, авиацию и разбил силы противника в районе его сосредоточения. Это хорошая профессиональная работа – когда противник собирается наступать, не пребывать в пассивной обороне, не ждать наступления и обороняться, когда оно начнется, перемалывать противника и так далее, а действовать на упреждение.

Все понимают, что необходимо действовать именно так. Весь вопрос в том, как это сделать в условиях меньших возможностей, меньшего потенциала, чем у противника. Дай бог, чтобы нашим Силам обороны это удалось.

Карта боевых действий, Лиманское направление. Источник: deepstatemap.live

– По вашим оценкам, благодаря чему можно снизить уровень угроз, о которых мы говорили в самом начале? На что мы, прежде всего, должны полагаться? На союзников? На свои силы?

– С точки зрения технологии реализации противостояния, здесь необходимо применять принцип "стрел" и "лучника". Борьба со "стрелами" – это уничтожение воздушных средств противника, аэродинамических, кроме баллистики – самолетов, беспилотных аппаратов, вертолетов и так далее. В этой концепции "стрел" и "лучников" все, что уже летит в воздухе – это "стрелы". С ними надо бороться, нужно, но это менее эффективно, чем действовать на упреждение, как Драпатый под Лиманом.

То есть надо наносить удары по тем объектам, где это вооружение производится, где есть комплектующие к нему, где осуществляется сборка баллистических ракет, дронов, в первую очередь, реактивных. Далее по местам, где это вооружение хранится, по маршрутам выдвижения перед пусками и непосредственно на самих пусках.

Это классика упреждающих ударов, но сил на это у нас пока в достаточной степени нет. Министр Хмара говорит о том, что в последнее время мы успешно мы действуем, наносим удары по местам пуска тех же баллистических ракет. Да, это действительно так, но теперь надо думать над тем, как интенсифицировать наши возможности.

Мне, например, непонятно, почему на пятый год широкомасштабной войны мы до сих пор не перевели экономику на военные рельсы. Приводится какая-то аргументация, но я ее не воспринимаю. Россияне это сделали еще два года назад, поэтому вопросы масштабирования военного производства они решают по щелчку пальцев. Если они что-то разработали сами или у нас украли технологии, то масштабирование происходит очень быстро. А у нас декларируется производство вооружений тысячами, но сроки постоянно переносятся. На мой взгляд, причина в том, что экономика до сих пор не переведена на военные рельсы.

Можно добавить, это здесь речь идет о наших возможностях. Но, конечно, необходимо также учитывать и помощь союзников. Я имею в виду настоящих союзников, которые поставляют нам вооружение, технику, боеприпасы, помогают с деньгами и так далее. Но, как мы видим, этого недостаточно, чтобы решительно противостоять России и проявлять такой уровень силы и потенциала, который бы вынудил Путина перейти к мирным переговорам. Хотя, с учетом последних событий, возможно, лед тронулся. Посмотрим.

– Следующий вопрос как раз по поводу настоящих союзников, о которых вы упомянули. По всей видимости, Соединенные Штаты уже таковыми назвать нельзя, исходя из того, что они делают и говорят. Кстати говоря, в контексте принципа "стрел" и "лучника". Действительно, необходимо носить удары по "лучникам", а не по "стрелам"…

– Нет-нет, по "стрелам" тоже надо, потому что мы пока не можем уничтожать всех "лучников", территория России большая. Конечно же, надо бить и по "стрелам", насколько это возможно, но это менее эффективно. Более эффективно действовать на упреждение и бить по "лучникам".

Игорь Романенко. Источник: Главред

– Как вы думаете, как эта задача может выполняться в условиях, когда Starlink ограничен по скорости, когда с разведданными тоже проблема и так далее? И могут ли эти проблемы решиться после 3 ноября, когда в Соединенных Штатах пройдут выборы?

– Надо быть точными. Речь не столько о Starlink, сколько о Starshield. Starlink они нам оставляют, а вот с Starshield проблема. Для военных целей нам нужен именно он. В этой ситуации нам остается продолжать мучиться, терпеть, маневрировать, заниматься дипломатией, играть в трамповскую игру. Но до 3 ноября все не решится, даже если демократы победят.

Очень большая вероятность, что демократы победят в Палате представителей, в Сенате – под вопросом. Но даже если победят и там, и там, Трамп все равно по законодательству будет иметь возможность оставаться на посту президента еще два года, но уже в роли "хромой утки", с урезанными полномочиями.

Тут вопрос в том, прокульгает ли он еще два года или ему объявят импичмент и будут убирать. Есть признаки такого развития событий, поскольку очень многое складывается не в его пользу. Рейтинг Трампа ниже, чем у других американских президентов, которые были на этом посту до него. Поэтому его действия напоминают поведение хищника, загнанного в угол, и во многом он может быть непредсказуемым. Необходимо также учитывать, что обновленный состав Конгресса начнет работать только с января, а до января еще надо дожить.

Могут ли измениться обстоятельства после 3 ноября? Они изменятся однозначно. Вопрос лишь в глубине этих изменений. Не будет так, что 4 ноября Трампа не станет и наступит светлое будущее. Будет продолжаться очень серьезная борьба, которую закрутил Трамп, и расклад в ней достаточно интересный.

Пока же Трампа боятся. Республиканская партия теряет политический вес, но прямо против него не выступает. Но после 3 ноября надо будет уже спасаться, работать на перспективу, потому что все понимают, что никакой перспективы с Трампом уже не будет.