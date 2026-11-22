Кремль готовит преступление под украинским флагом: Ступак объяснил план врага. Интервью

Страна-агрессорка Россия планирует преступление под украинским флагом на территории Европейского Союза. Враг любой ценой и любым способом пытается отвлечь от Украины ее европейских союзников. Примечательно, что для достижения цели российские спецслужбы не ограничивают себя теми или объектами: от теракта с "доказательствами" причастности украинцев до обвинений наших соотечественников на бытовом уровне. Главная задача – создать в европейских обществах впечатление об украинцах как о преступниках и тех, кто не заслуживает доверия и, соответственно, военной помощи.

Есть пять основных категорий людей, которых вражеские спецслужбы пытаются привлечь к своей преступной деятельности. Все они в той или иной степени уязвимы. В то же время, подобные структуры охотно сотрудничают с бывшими выходцами из постсоветских стран. Цель этого сотрудничества такая же – дискредитация Украины и украинцев.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Россия готовила диверсию в Польше со многими жертвами и хотела обвинить в этом Украине. То есть фактически она готовила спецоперацию под чужим флагом. Хорошо, что об этих планах врага стало известно, что польская разведка хорошо сработала, но думаете ли вы, что сегодня у врага действительно есть возможность совершить определенную провокацию под чужим флагом, когда трудно доказать, что виноваты не украинцы?

– Для россиян нужно только первое мнение, только первое впечатление о том, что это якобы была Украина. Все остальное потом уже не имеет смысла. Какие-то доказательства, опровержение, отрицание – абсолютно ничего уже не интересно.

Главное, чтобы новость о том, что это была Украина, это были украинцы, что-то совершившие в Польше, первой разлетелась по масс-медиа. Им нужно транслировать на территории других стран Западной Европы, что украинцы неблагодарны, украинцы оскорбительны, и вообще их нужно гнать плохой метлой из всех западных стран. Также они стремятся поднять на поверхность антиукраинские силы, уставшие от того, что украинцы находятся в этих странах, как будто воруют их работу, их женщин, их мужчин, конечно, и деньги забирают, разворовывают и т.д.

Поверьте мне, я знаю как минимум об одном плане, который россияне готовили, по крайней мере, недавно, но он не был реализован, опять-таки, под украинским флагом.

– Где? В какой стране Европы?

– Я пока еще не могу сказать больше, но знаю, что действительно такой сценарий планировался. Пока что он не реализован, за ним следят, но действительно россияне планируют.

– Но насколько легко России устраивать провокации под чужим флагом в ситуации, когда эта страна стала де-факто токсична, когда ей почти не доверяют, по меньшей мере, в Европе? На что они рассчитывают? Даже если они заявят, что в той или иной провокации виновата Украина…

– Не они, а местные масс-медиа об этом должны сказать. И все, больше им ничего не нужно. Будет какой-то украинец, будет украинское знамя, будут люди, которые будут вести в Украину. И россиянам больше ничего не нужно подхватывать. Главное – в правильный момент сказать: ну видите, мы ведь были правы, это же не мы сказали. Это сказало, например, важное польское издание или важное чешское издание.

– Как вы думаете, какие именно форматы могут рассматриваться в Кремле по поводу подобных гибридных спецопераций?

– Это может быть все что угодно, чтобы обвинить в этом Украину.

– То есть, не обязательно выбор падает на какие-то военные объекты? Выбор абсолютно произвольный, нет каких-либо конкретных, специфических объектов, на которые может настраиваться враг?

– Абсолютно нет. Здесь все зависит от тонкости подхода. Каждое общество имеет свою точку. Например, для поляков такая болевая точка – Волынь, это история. Это для них болезненное. Если россияне будут планировать что-нибудь против чехов под флагом Украины, то это будет что-то совершенно другое. Например, они будут спекулировать на теме того, что, мол, украинцы приезжают в Чехию, забирают у них женщин, женятся, они так плохи и т.д. То есть, все зависит от ситуации, от момента, от времени, от всего.

Они еще будут пользоваться украинцами, чтобы дискредитировать Украину. Чем больше на слуху, что украинцы сделали что-то плохое, скажем, пьяный украинец избил поляка, украинец создал ДТП, украинец что-то украл – это будет приводить к постепенному накоплению. А если украинцы что-то "взорвали" – это вообще будет апофеоз.

– В странах Евросоюза присутствует Русская православная церковь. Она не слишком многочисленна, но вместе с тем. По-вашему, может ли эта структура также быть задействована в подобных диверсиях?

– Сложный вопрос. По факту русская церковь неотъемлема от российских спецслужб. Это сращение началось около тридцати лет назад, так что сегодня они уже не разделены. В то же время, я не могу сказать, в какой стране российская церковь работает больше в интересах российских спецслужб – в Австрии, в Швейцарии… Где-то она может быть просто soft power, мягкой силой, то есть просто постоянно убеждать, что россияне – миролюбивая нация, а украинцы воинствующие и т.д. Это одна история.

Второе – они могут собирать пожертвование и финансово помогать пророссийским силам в этой стране. Или худший вариант – это физически укрывать на территории своего прихода неизвестных людей с их грузами, условно пользуясь приблизительно теми же привилегиями, как имеют дипломатические представительства. В церковь с обыском зайти? Вы что, это святотатство, что вы делаете! Следовательно, на этих вещах они могут играть.

Иван Ступак. Источник: Facebook Ivan Stupak

– По вашим оценкам, какую именно категорию людей российские спецслужбы в большей степени стремятся привлекать к своим операциям за границей – россиян или украинцев, оказавшихся в Европе из-за войны?

– Прежде всего, выходцев из бывшего Советского Союза, потому что с ними проще общаться, в частности, из-за языкового вопроса. Россиянам, не зная специфику той или иной нации, трудно найти подход к местным жителям, скажем, к чехам. Даже если пользоваться гугл-переводчиком, все равно особенности менталитета трудно уловить. А с выходцами из Союза гораздо проще. Молдаване, белорусы, украинцы.

Есть пять больших слоев населения, услугами которых пользуются россияне за границей. Первое – это лудоманы. Люди, которые играют и активно проигрывают в онлайн азартных играх. Второе – наркозависимые. Людям, употребляющим наркотики, постоянно нужны деньги. Третье – это люди, в частности, лудоманы и наркоманы, которым нужны быстрые заработки и которые ради этого уже не обращают внимания ни на что. Четвертая категория – романтические отношения. И последняя – это организованные преступные группировки – турецкие, балканские и т.д. – которые будут выполнять задачи от россиян, иногда даже на основе бартера. Например, задержан какой-то мощный наркодилер или игрок из России или Турции. Ему предлагают два варианта: или ты из-за своих ребят в Измире или в Москве договариваешься о том, чтобы они сделали кое-что интересное и ты получаешь два года условно, или отказываешься и получаешь на полную катушку – 10 лет и сидишь здесь. Думай-то.

– Последний вопрос – относительно того, как этой враждебной деятельности противостоят европейские и украинские правоохранительные органы и спецслужбы. На что они способны? Есть ли возможность действовать в СБУ на территории европейских стран? Не имеет ли она никаких полномочий, никаких рычагов влияния на эту ситуацию за границей?

– Никаких рычагов воздействия. Доступен только обмен информацией – оперативной информацией, об определенных подозрениях, проверке фамилий людей и т.д. Единственный вариант борьбы – это инфильтрация местных силовиков в организованные преступные группировки, чтобы они присутствовали там, чтобы следили за подозрительными заказами, например, на черном рынке оружия. Скажем, появился какой-то мужчина, который ищет два килограмма взрывчатки. О нем никто ничего раньше не слышал, и даже местный криминалитет в шоке – зачем кому столько взрывчатки? Точно, что не на рыбалку. Потому такие вещи есть. Это все, что они могут сделать.