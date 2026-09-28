Чорновол рассказала, как изменилась война и почему Украине нужны "офисные пилоты"

На сегодняшний день в войне России против Украины больше нет четкого разделения на фронт и тыл. ВСУ должны адаптироваться к новой реальности, в которой значительную часть боевых задач выполняют операторы дронов.

Об этом во время конференции "Оборона 2027. Армия, технология, индустрия" заявила командир взвода 72-й отдельной механизированной бригады им. Чёрных Запорожцев Татьяна Чорновол, передаёт корреспондент OBOZ.UA.

Что известно

"В первые годы мы говорили, что эта война напоминает гибрид Первой и Третьей мировых, но сейчас о Первой мировой можно забыть. Все практики и опыт прошлых войн исчезли", — констатировала Чорновол.

По её словам, с начала полномасштабного вторженияона неоднократно меняла вооружение и тактику его применения, поскольку характер войны постоянно меняется.

"Если раньше я работала со "Стугной" (украинский противотанковый ракетный комплекс. – Ред.), затем в гибридном режиме – с ПТРК и FPV, то сейчас я и мои бойцы – это обычная дронная пехота. Мы выполняем всю работу по удержанию полосы – разрушаем укрытия врага, минируем и останавливаем его логистику", – отметила Чорновол.

Она также подчеркнула важность сохранения жизни бойцов. Установив строгую ответственность командования за каждую потерю личного состава, окажется, что держать пехоту "в норах" на передовой больше нет необходимости. Она также обратила внимание на то, что в войне больше нет фронта и тыла, а значительную часть боевых задач по управлению высокотехнологичным вооружением среднего и дальнего радиуса действия можно выполнять удаленно из тыловых городов.

"Нам нужны молодые и интеллектуальные специалисты для "боевого офисного планктона" в Киеве или других городах, которые будут ходить в костюмах в офис и работать через Starlink с высокотехнологичным оружием. Страшилки о пехоте "в норах" отбивают у мобилизационного резерва желание идти на эту очень нужную удаленную работу. Нам нужны такие офисные специалисты с высокими зарплатами, нужна элита штурмовиков для отражения прорывов, и нужны мы – трудолюбивая и выносливая фронтовая дроновая пехота", – резюмировала Чорновол.

Как сообщал OBOZ.UA, одним из положительных достижений 2026 года для Украины является поставка в ВСУ значительной доли военной техники отечественного производства. А также движение к открытию экспорта оружия, что приведет к привлечению внешних финансов и технологий.