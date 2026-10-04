Есть риск неконтролируемой эскалации. Неужели самолеты НАТО могут воевать в Украине? Интервью с Шарпом

Кремлевский диктатор Владимир Путин, нанося массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины и ведя войну на истощение, рассчитывает на то, что украинские ресурсы истощаться быстрее, чем российские. Остановить агрессора может только тактика устрашения. Украина должна иметь такие средства поражения опасность применения которых по объектам в России будет сдерживать врага. Баллистические ракеты в большом количестве вывели бы возможности Украины на новый уровень.

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Давление, угрозы, запугивание, гибридные атаки Кремля на страны Запада преследуют единственную цель: лишить Украину помощи союзников. Но большая война с НАТО станет для России катастрофой, поскольку в конвенциальных средствах возможности Альянса в два раза превышают возможности путинской армии. Тем не менее, любой конфликт по линии РФ-НАТО несет риск неконтролируемой эскалации.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Кремль взял курс на истощение украинской энергосистемы, гражданской инфраструктуры, чтобы вынудить Украину капитулировать, хотя эта тема отнюдь не нова. Тем не менее, наряду с массированными ударами врага по украинским городам, в том числе по Киеву, мы видим, что в последнее время украинская ПВО показывает хорошие результаты в плане сбития российских реактивных дронов. Также руководство страны озвучивает достаточно позитивные сигналы в отношении помощи от наших союзников. Считаете ли вы, что план, который на этом этапе поставил перед собой агрессор, не сработает, поскольку Украина правильно реагирует на текущие вызовы?

– По поводу истощения, то этой стратегии Путин придерживается уже давно, можно сказать, с 2023 года. Данная стратегия подразумевает не только попытку истощения на поле боя, она подразумевает удары по тылу и в целом длительные боевые действия, во время которых, по замыслу Путина, украинские ресурсы тают быстрее, чем российские. Он рассчитывает на эффективность ударов по украинскому тылу, на уменьшение помощи от партнеров Украины, в том числе и благодаря неким политическим изменениям и так далее. То есть эта стратегия изначально была такова и таковой остается.

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Конечно же, сегодня налицо гораздо больше ударов по украинской инфраструктуре, причем, гражданской, а не только энергетической. И я думаю, что здесь Путин преследует цель нанести Украине максимальный ущерб, продемонстрировать украинскому руководству, что он наказывает Украину и украинцев за те удары, которые украинцы наносятся по российским тылами, по российским объектам. Ему очень важно нанести колоссальный ущерб и в идеале сделать Украину более сговорчивой.

Но вопрос в том, что ты можешь наносить серьезный ущерб, а в итоге решение принимает другая сторона. Я не знаю, насколько Путин надеется, что Украина пойдет на те уступки, которые он ожидает, но в любом случае, я думаю, он считает, что эти удары вносят свой вклад.

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То есть, даже если Украина не пойдет на уступки, то ее ресурсы на оборону сократятся, сократится возможность сопротивления в среднесрочной перспективе, допустим, на год-два. Это его расчет.

Что касается защитных мероприятий Украины, то тут что есть, то есть. По большому счету, на данный момент я не уверен, что Путину могут физически помешать вывести из строя энергосистему значительной части Украины. Я думаю, что если он поставит эту цель, то технически она может быть достигнута.

На мой взгляд, помешать этому могло бы только взаимное устрашение. То есть, если Путин пойдет на такой шаг, он заплатит очень большую цену с военной точки зрения, учитывая возможности Украины разрушить значительную часть энергосистемы России, нанести удары по Москве и так далее.

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Честно говоря, я не уверен, что получится отбиться исключительно на уровне ПВО. Я скажу больше. Скорее всего, они могли это сделать и довести дело до конца и раньше. Но, по всей видимости, исходя из военных и политических соображений они решили не переходить эту черту. Я не знаю, попытаются ли они ее перейти сейчас. Вполне вероятно.

Но я говорю об очень важном принципе – не перехват еще на 10% большего количества дронов, хотя это очень важно. Важнейший фактор – это взаимное устрашение и собственные возможности нанести противнику колоссальный ущерб.

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По поводу перехвата реактивных дронов, насколько я понимаю, все же эта проблема еще не решена, и она актуальна. Я очень надеюсь, что в этом будут дальнейшие сдвиги.

– Вы сказали, что взаимное устрашение – очень серьезный сдерживающий фактор. По вашим оценкам, может ли Украина при тех ресурсах, которыми она располагает, разрушить энергосистему Москвы?

– Прямо сейчас мы можем опираться только на то, что уже было продемонстрировано. На данный момент этих возможностей именно касательно Москвы и Московской области недостаточно. Чтобы разрушить именно Москву и Московскую область, нужно постоянно дотягиваться до важнейших энергетических узлов этой территории, желательно тяжелыми и многочисленными боеприпасами. На данный момент Украина этой возможности не показала. Соответственно, я не могу говорить, что они есть. По всей видимости, есть возможность существенно нарушить энергетику в приграничных областях и на оккупированных территориях, в частности, в Крыму.

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Вообще война требует неких практических результатов, чтобы можно было делать соответствующие выводы. Если бы у Украины были баллистические ракеты, возможности Украины вышли бы на качественно новый уровень. И если у Украины будет больше реактивных дронов, вполне эффективных, простых крылатых ракет, это также могло бы быть очень существенным инструментом и шагом вперед во всем, что касается и разрушения российских инфраструктур, и того самого устрашения, о котором я говорил.

Но для того, чтобы можно было говорить, может ли Украина это сделать нужно показать пример. Например, украинцы показали, что могут отключить в Крыму территорию, которая находится поблизости. Я думаю, что это было не случайно, и изначально эта кампания была направлена, кроме нанесения ущерба, еще и на взаимное устрашение. Украинцы хотели показать России: вы осенью, наверное, попробуете выключить энергетику, но мы можем сделать и такое. Готовы ли вы пойти на такие жертвы?

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Но так как речь о важном ущербе, но все же ограниченном, на данный момент все зависло, потому что в итоге только Путину решать, насколько для него ущерб, который уже нанесен и может быть нанесен, является приемлемым. Или же он решит: мне все равно стоит сделать украинцам гораздо больнее, а я уж потерплю.

Если бы у Украины было больше возможностей, хоть по реактивным дронам, хоть по баллистике, особенно по баллистике, я вас уверяю, у него бы не было альтернатив.

– Страна-агрессор постоянно увеличивает бюджет войны и так называемую бумажную численность армии. Причем, эти космические расходы себя не окупают, поскольку нет существенных территориальных приобретений – наоборот, даже территориальные потери, в частности, на Лиманском направлении. Допускаете ли вы, что уже скоро может наступить момент, когда Россия может достичь некой критической точки, когда придется серьезно думать о том, чтобы сворачивать эту войну?

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– У Путина вопрос, связанный с войной, не совсем рациональный и даже не совсем эмоциональный. В отличие от лидеров демократических государств, у него другие соображения. Так как он обещал захватить Донецкую область, отказ от этой цели будет его личным поражением и личной неудачей. У него спросят: где после пяти лет войны, 500 тысяч убитых и 500 тысяч инвалидов и еще много чего другого Донецкая область? Как ты мог остановиться в десятках километров от цели? Поэтому для него это вопрос принципа, а не каких-то рациональных вещей.

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Соответственно, я не вижу для него причин останавливаться, даже если он будет нести еще большие расходы, если только речь не зайдет о реальной катастрофе. Или если он поймет, что, условно, даже за три года Донецкую область не захватит и почти не продвинется.

Значит, если надо, еще больше повысят военные расходы, возьмут в долг, чуть-чуть затянут пояса, но в ближайший год экономическая катастрофа ему точно не грозит. Если Путин верит, что в течение года он может решить эту свою задачу, значит, он будет продолжать, как ни в чем не бывало, периодически анализируя ситуацию и пытаясь предположить, есть успехи или нет, и сколько времени и денег еще нужно для достижения цели.

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Кстати, нынешнее формальное увеличение военного бюджета на следующий год – это примерно повторение расходов за 2026 год. То есть, в 2026 году расходы оказались выше бюджета, и, соответственно, сейчас они рисуют план на 2027, исходя из того, сколько пришлось потратить в 2026 году.

Так что для Путина это принципиальный вопрос. Так как он является авторитарным лидером, он может себе это позволить, в отличие от каких-нибудь президентов и премьер-министров других стран, которые чувствительны даже к росту цен на горючее на каких-нибудь 30 центов, это для них может быть решающим фактором. У Путина совсем иные критерии.

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– Последний вопрос касается угроз со стороны России в отношении стран НАТО. Большой резонанс вызвала статья в РИА Новости, которая провисела на сайте буквально три часа, а затем была снята. В ней речь шла о еще одной "СВО" в стране НАТО, конкретно в Литве, которую может организовать Путин. Считаете ли вы, что эта угроза странам НАТО – это тоже нерациональная вещь, и что Путин хотел бы наказать эти страны, как пытается наказать Украину? По вашим оценкам, возможен ли открытый военный конфликт между Россией и странами НАТО?

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– Причина угроз очень простая. Путин хочет заставить страны НАТО изменить курс на поддержку Украины. При этом, если они в здравом уме, то не заинтересованы в большой войне. Собственно, на протяжении лет мы это и видим. Никто на страны НАТО не нападал, хотя ведется комплексная гибридная информационно-медийно-психологическая война – те или иные акции на уровне диверсий, саботажа, хакерских атак и так далее.

Заодно Россия применяет стратегию угроз, которые может озвучивать звучать и Медведев, и лично Путин, и подконтрольные СМИ, как РИА Новости и так далее. Это в том числе ядерный шантаж и какие-то учения. Задача – подтолкнуть страны Европы и США не принимать те или иные решения, касающиеся поддержки Украины, опасаясь эскалации.

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И это очень рационально, потому что, как минимум, частично это работает. Например, вместо того, чтобы передать Украине условные ракеты Patriot, какой-нибудь президент думает: Путин угрожает, а вдруг будет война? Как же я могу отдать последние или предпоследние ракеты Украине.

Что касается большого конфликта, то вопрос, какой в нем смысл. Если цель – заставить меньше помогать Украине, то прямой конфликт приведет к самым тяжелым и фатальным последствиям для России, начиная уже с экономических санкций, блокады и военных обстоятельств. Если уже есть конфликт, например, война, само собой будет напрашиваться решение о том, чтобы натовская авиация еще и над Украиной начала действовать. Почему бы нет, раз и так война?

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Кроме всего прочего, Россия, несмотря на интересные истории, которые сейчас любят рассказывать, намного слабее НАТО. Вообще слабее. В конвенциональном плане на порядок. В неконвенциональном плане ни у кого не может быть заинтересованности в ядерной войне, потому что ты можешь исчезнуть. Ради каких-то мелочей не идут на ядерную войну. А если воевать с НАТО, то шансы на ядерную войну повышаются.

Сейчас много говорят о том, что страны НАТО, особенно США якобы не придут на помощь, например, Литве и Эстонии. Также говорят о том, что якобы страны НАТО не умеют воевать, что у них авиация, хоть и красивая, но на самом деле слабая. Ну, как говорится, пусть попробуют, что еще я могу сказать?

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Мое мнение, если в стране НАТО будут боевые действия, то на помощь придут и России не поздоровится. Причем, во всех отношениях, начиная от военных и заканчивая вопросом, как они собираются Калининградскую область удерживать и снабжать, и как они собираются нефтью торговать через Балтийское море, что у них от тех объектов вообще останется и многое другое.

Ну, и напоминаю, что главная цель у России – это Украина. Есть у Путина принципиальный момент с Донецкой областью. Изначально в 2022 году он хотел гораздо больше, а от НАТО получить ничего нельзя.

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Условный несчастный город Нарва – эстонский. По ценности для Путина его никак нельзя сравнить даже с кусочком Одесской области или Херсоном. А вот проблемы, которые можно на свою голову заполучить в случае вторжения в Нарву, колоссальны.

Еще один момент. Многие говорят, что Путин захочет протестировать НАТО, помогут они в случае нападения на Нарву, или нет. Но проблема в том, что он не уверен – авось получится, а может, нет. Но так судьбу страны на кон не ставят. Если не получится, то будет очень и очень плохо.

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Основные силы России брошены на то, чтобы воевать в Украине. Дополнительных сил у них не очень много. Поэтому и избрана стратегия давления на НАТО. И, кстати говоря, она чревата неконтролируемой эскалацией, потому что, когда кто-то кому-то делает больно, организовывает диверсии или идет на еще какие-то шаги, может последовать ответ, потом ответ на ответ. Дело может пойти по неконтролируемой траектории. На мой взгляд, в этом состоит главный риск войны.

Все остальное – это гибридность, провокации, угрозы разного уровня, но отнюдь не с целью конфликта. По крайней мере, большого конфликта в обозримой перспективе.