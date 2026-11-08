Враг не прекращает мобилизацию. Мы выстоим, если изменимся: интервью с Симорозом

Несмотря на то что война в Украине в очередной раз вышла на новый технологический уровень, роль личного состава остается очень большой, ведь именно пехота, а не БПЛА или артиллерия, определяет контроль армии над территориями. Силы обороны смогли существенно улучшить активную оборону, но страна-агрессор Россия, как и раньше, делает главную ставку на живую силу и мясные штурмы. Враг также изучает уровень укомплектованности украинских подразделений, выявляет неукомплектованные и активно использует численное преимущество.

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В этой ситуации наиболее важным становится вопрос мобилизации в Украине. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, между властью и народом должен быть заключен новый общественный договор, который будет гарантировать справедливость и равенство всех перед законом, в частности, в вопросах выполнения воинского долга.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– Сводки Генштаба ВСУ свидетельствуют о том, что потери врага в последнее время очень существенно выросли. Теперь они превышают 2 тысячи в сутки. В то же время мы видим, что продвижение врага фактически остановилось. Например, статистика за октябрь показывает, что в течение месяца Силы обороны освобождали больше территорий, чем враг успевал захватить. По-вашему, свидетельствует ли это о том, что живая сила сейчас не играет для врага ключевой роли?

– Живая сила, к сожалению, всегда играет важную роль, поэтому говорить о снижении ее роли пока рано, особенно в этой войне. Контроль над территорией все равно сохраняет пехота. Единственное, что в этой войне меняются определенные тенденции – артиллерия отходит на второй или третий план, зато большую роль играют ударные БПЛА, дипстрайки по логистике врага.

Сейчас у врага сложилась ситуация, когда он не знает, что делать со своим личным составом. Это объясняется многими факторами, но, пожалуй, главный фактор – то, что Силы обороны Украины значительно улучшили активную оборону. Они перешли к активной обороне, смогли окопаться и подготовить позиции на многих ключевых направлениях. И это дает свои результаты.

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– По данным Генштаба, количество уничтоженной вражеской бронетехники очень мало, но не потому, что ВСУ не могут ее уничтожать, а потому, что враг применяет ее очень мало. По вашему мнению, с чем это связано и почему враг делает ставку именно на мясные штурмы? Означает ли это, что у врага нехватка бронетехники и другой техники для проведения штурмов?

– Я не думаю, что у россиян есть нехватка бронетехники, ведь они активно ее производят и активно пополняют запасы. Здесь вопрос в другом – что собой представляет техника на линии боевого соприкосновения. Живучесть танков и БМП снизилась до колоссальных масштабов, причем с обеих сторон. Раньше, чтобы уничтожить такую технику, нужно было применять соответствующие дорогостоящие ПТРК и артиллерийские установки, корректировать огонь с помощью дорогостоящих дронов, проводить целую аэроразведку. Сейчас же дрон стоимостью до тысячи долларов уничтожает новейший танк, который стоит миллионы долларов.

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Соответственно, эффективность их применения снизилась, ведь они стоят больших денег, но желаемого КПД не дают. Кроме того, что они недолго служат, они и не выполняют работу на поле боя. Поэтому тенденции изменились. Поэтому сейчас на поле боя в большей степени используются группы БПЛА и пехотных подразделений, которые закапываются, роют туннели, целые магистрали и именно так ведут войну на линии боевого соприкосновения. Танки и артиллерия все чаще работают с закрытых позиций.

– Известно, что враг планирует увеличить масштабы мобилизации. Если количество живой силы на линии фронта увеличится, скажем, вдвое, насколько серьезно это повлияет на ситуацию?

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– Это может повлиять на ситуацию. Все зависит от того, насколько хорошо мы подготовимся, насколько обеспечим нашу армию резервами, чтобы вести активную оборону.

Сейчас у нас есть проблемы с комплектованием даже не резервов, а регулярных подразделений. Фортификационные сооружения, ударные БПЛА, артиллерия дадут нам возможность удержаться, но нужны люди. Врагу сейчас трудно продвигаться, но он знает наши слабые стороны, знает, где есть некомплект пехотных подразделений, и может увеличить численность своего личного состава и добиться результата, как это уже было, например, в Бахмуте или Авдеевке.

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Поэтому сейчас очень важно, что мы сделаем с людьми. Задача не в том, чтобы набрать такое же количество, а просто адекватно обеспечить подразделения в обороне, которых может быть меньше, чем наступающих. Это просто нужно выполнить, и тогда мы удержимся.

Враг действительно делает на это ставку, как делал всегда. Не удалось взять Бахмут с наскока, мобилизовали, мобилизовали, но в конце концов просто закидали позиции трупами и взяли город. Это их тактика. Но тогда у нас были первые проблемы, когда нам не хватало людей даже в обороне, на боевых позициях.

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Сейчас нужно к этому готовиться, но я, честно говоря, не вижу соответствующей реакции со стороны органов власти. Это зависит от мобилизационных процессов, изменений в подходах, от зарплат в армии, которые в очередной раз не увеличили в проекте бюджета. Это тревожные сигналы.

На самом деле, я не хочу никого пугать, но нам тоже нужно меняться. Враг, используя тоталитарный режим, как мобилизовал, так и продолжает мобилизовать. При этом они даже готовы выпускать маньяков из тюрем. Не думаю, что с этим у них будут серьезные проблемы.

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Украинский военный лучше обучен, более мотивирован, он должен быть и лучше обеспечен. Соответственно, мы должны думать об этом сейчас. Я наблюдаю за событиями в парламенте и вижу, что народные депутаты вообще не занимаются этим вопросом, и это может стать очень серьезной проблемой.

Да, можно много обсуждать внутренние вопросы, вопросы энергетики и так далее, но может сложиться такая ситуация, что негде будет это обсуждать, если они продолжат не считаться с армией, которая является основой. Все остальные вопросы идут после армии. Не будет армии – не будет страны.

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– Следующий вопрос также связан с проблемами мобилизации в Украине. Мы видим абсолютное неприятие обществом действий ТЦК. Вы сказали, что, наверное, стоило бы мотивировать людей, в частности, зарплатами. По вашему мнению, что нужно сделать срочно, прямо сейчас, чтобы улучшить ситуацию?

– Это комплексный вопрос. Это вопрос общественного договора, который должен заключаться в том, чтобы люди чувствовали справедливость в стране. Это, безусловно, касается как непосредственно мобилизационных процессов и положения в армии, так и других острых вопросов, которые волнуют людей. Например, посадки топ-коррупционеров. Сейчас сложилась позорная ситуация, когда они выходят под смехотворные залоги. Подобные вещи демотивируют людей, ведь они не видят справедливости в стране и не хотят идти воевать. Как следствие, мы видим очень много конфликтных ситуаций на улице.

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Я не говорю, что ситуация может стать идеальной, но государство должно делать для этого все в условиях войны. Например, отменить денежные залоги для топ-коррупционеров. Это вполне реально сделать в правовом режиме военного положения. Но этого не делают, ведь в этом задействовано много кланов в парламенте. Но, извините, не надо думать, что люди такие глупые. Люди видят, как они выходят под залог, как покупают справки, как уклоняются от мобилизации, как живут своей лучшей жизнью.

В результате мы видим, как легко людей с такими настроениями можно подстрекнуть к тому, что произошло в Петропавловской Борщаговке. Но извините, разве украинское государство, украинская власть делает все для того, чтобы этого не было? И разве она берет курс на справедливость, на большую прозрачность этих процессов? Абсолютно нет. Поговорили год назад на совещаниях и забросили этот процесс. И он абсолютно не движется, нет даже проекта закона.

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Я в очередной раз подчеркиваю: это не та история, когда можно просто поговорить и проблема решится сама собой. Это опухоль, которая растет. Ее нужно качественно удалить путем принятия общественного договора. А он возможен исключительно путем справедливости, а не изменений в бронировании и еще какой-то чуши.

Вы спрашивали о мобилизации. Я вам сказал, что нам нужно отвечать пополнением войска, но пока я не вижу действий власти, которые бы этому способствовали. Наверное, им нужно задать вопрос, понимают ли они, что враг проводит мобилизацию прямо сейчас, активно увеличивая личный состав? В то же время у нас сейчас острый дефицит на боевых должностях.

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– Отдельные подразделения ВСУ самостоятельно занимаются рекрутингом, сами привлекают к себе новых военнослужащих. Насколько эффективна эта практика?

– Она эффективна. Есть подразделения, которых уже не боятся, и люди готовы туда идти. Слава богу, появляются подразделения, например, в том же ТЦК, и туда хотят идти. Это позитивная тенденция – появляются подразделения, которые умеют с этим работать. Но они работают с некачественным материалом – с довольно демотивированным резервистом, который живет стереотипами.

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Вот история в Петропавловской Борщаговке. Что в сухом остатке? Если уж призывают на службу, люди выразили желание пойти в корпус "Азов". Все знают, что об этом подразделении неплохие отзывы. Но вместе с тем очень быстро изменили свое мнение и решили сбежать.

Это же температура по палате, понимаете? Нельзя верить в классный резерв, когда у нас нет общественного договора, когда люди разуверились, когда мобилизационные процессы завалены. Очень часто, к сожалению, в этих центрах комплектования делают не тот выбор подразделений, который должен был бы быть. Но, если честно, очень часто выбирать не из чего. Там очень демотивированные люди, которые мечтают просто сбежать.

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Поэтому жаль работы людей, которые работают в рекрутинговых центрах, потому что они на самом деле создают соответствующие условия, создают общественный договор внутри своего подразделения, но им привозят тех, с кем заведомо не получится договориться, потому что они разуверились на общегосударственном уровне.

Поэтому это комплексный вопрос. Мы не можем говорить, что рекрутинговые центры решат все проблемы. Нет, когда будет общественный договор, они смогут потом улучшить качество, сделать это на крутом уровне. И действительно многое уже могут. Но по поводу общественного договора здесь очень много вопросов.