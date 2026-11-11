Военный потенциал РФ приблизился к нулю, Кремль планирует додушить Украину. Интервью с Мельником

Военный потенциал страны-агрессора России практически исчерпан. В Кремле наверняка осознают, что вести войну бесконечно они не смогут. В то же время и останавливать ее не спешат, потому что надеются "додушить" Украину, используя неблагоприятную политическую конъюнктуру, которая может сложиться после выборов в европейских странах, являющихся ключевыми партнерами нашей страны.

Видео дня

У врага большие проблемы с живой силой. Прежде всего из-за увеличения потерь на фронте – сейчас они превышают 2 тысячи в сутки, – а также потому, что россиян, желающих подписывать контракт с Минобороны РФ, становится все меньше – они понимают, что выплаты могут быть только "гробовыми". Поэтому ставка украинского Генштаба на дальнейшее сокращение людского ресурса оккупационной армии вполне верна. Если уровень потерь будет оставаться таким же или даже увеличиваться, уже в течение считаных месяцев войско врага полностью утратит наступательный потенциал.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Накануне выборов в США часто говорили о том, что Путин спешит решить все свои вопросы, в частности так называемый "украинский вопрос", именно к этой дате или, возможно, к январю, когда обновленный Конгресс начнет свою работу. Считаете ли вы, что у Кремля есть определенный час Ч? Или же, наоборот, для него нет никаких временных ограничений?

РЕКЛАМА

– На мой взгляд, если говорить о дедлайнах, не о тех, которые сам Путин когда-то определял, не о каких-то символических датах и тому подобном, а о реальных дедлайнах, то здесь целесообразно говорить о расчетах, которыми, очевидно, руководствуется российское руководство, оценивая, как долго они могут продолжать эту войну.

Сообщения провластных российских официальных источников о состоянии экономики РФ, выступления Путина на каких-то форумах Россия – Африка, заявления Лаврова на G20 свидетельствуют о том, что они пытаются создать впечатление, будто российская экономика – это супер, Россия – высокотехнологичное государство и так далее. На самом же деле объективные показатели свидетельствуют о том, что российская экономика находится в состоянии рецессии или приближается к нему, и военный потенциал России практически исчерпан. Скорее всего, они понимают, что не смогут продолжать эту войну бесконечно.

Главные истории дня

А если говорить о привязке к каким-то событиям международного характера, к событиям, происходящим в США, в Европе, то Россия может ожидать смены политических правящих сил в ключевых странах Европы – Франции, Германии. Поэтому они, возможно, даже заинтересованы оттягивать до того момента, пока в Европе, по их расчетам, к власти не придут силы, которые не будут поддерживать Украину или по крайней мере активно ее поддерживать. И тогда они смогут наконец додушить Украину экономически.

Что касается результатов выборов, которые состоялись в Соединенных Штатах, то есть очень разные оценки того, как может действовать Трамп даже после января. Но Трамп предсказуем в своей непредсказуемости, поэтому, я думаю, что здесь россияне могут сильно ошибаться в том, на что они делают ставку.

РЕКЛАМА

– Действительно, Трамп очень непредсказуем, чего нельзя сказать о союзниках России – о Китае, КНДР, Иране, которые, очевидно, более предсказуемы. Считаете ли вы, что поддержка России со стороны этих союзников также является достаточно существенным фактором продолжения войны? Как вы оцениваете вклад этих стран в способность России и дальше вести войну?

– С КНДР все понятно. Северная Корея, как сами россияне говорят, на сегодняшний день – их единственный союзник. То есть они не видят союзника ни в Беларуси, ни в Китае, ни в Иране. Их единственный союзник, и это на самом деле так и есть, – КНДР. Не потому, что Ким Чен Ын любит Путина или Россию, а потому, что Россия для них просто золотая жила, окно возможностей для северокорейского режима, ведь они зарабатывают в десятки раз больше валюты, чем раньше, за счет поставок в Россию. Соответственно, они могут повышать ставки в своей игре с основными противниками, Соединенными Штатами, или с соседями по региону.

РЕКЛАМА

Если говорить о Китае, то ему сейчас выгодно продолжение этой войны. Китай также на этом зарабатывает как экономически, так и геополитически. Поэтому Китай будет занимать позицию нейтрального мародерства, пока не увидит, что это угрожает его экономическим интересам.

Когда прозвучала идея о том, что Путин хочет собрать лидеров США и Китая и поделить мир, появилась довольно ценная информация о том, что Штайнмайер разговаривал с китайским лидером, тот сделал вид, что ничего об этом не знает, и удивился.

РЕКЛАМА

– За последние недели потери российской оккупационной армии на поле боя существенно выросли. Ежесуточно они превышают 2 тысячи. В то же время распространено мнение, что у России очень большой ресурс живой силы. Но действительно ли это так? Сейчас желающих пойти в армию в России все меньше, даже за довольно большие деньги, которые они могут получить. Как вы оцениваете человеческий ресурс страны-врага?

– Это очень хороший вопрос. Как известно, это одно из ключевых преимуществ России. Живая сила – как в количественном измерении, так и с точки зрения того, насколько свободно ею могут распоряжаться российские командиры. Потому что невозможно представить себе настолько высокий порог терпения населения при таких потерях в России, кроме, возможно, той же Северной Кореи. Не знаю, как насчет Китая, ведь Китай в последнее время не участвовал в боевых действиях. Все эти потери, все кладбища с флагами, памятные мемориалы и так далее невозможно скрыть пропагандой или цензурой, но россияне это терпят.

РЕКЛАМА

При этом, если в России нет активности Комитета солдатских матерей, как это было во время двух чеченских войн, это не значит, что нет никакой реакции.

По сути, основной стимул заключается в том, что ты выигрываешь джекпот, получаешь несколько миллионов рублей, попадаешь в средний класс, рассчитываешься со всеми долгами и так далее. Но даже самые бестолковые понимают насчет денежных выплат, что в лучшем случае, если их не обманут, не запишут в СОЧ, как они говорят, или в без вести пропавшие, речь пойдет о гробовых.

РЕКЛАМА

Поэтому действительно этот механизм, эта схема привлечения новых сил за деньги где-то достигла своего предела. Это видно по той информации, которая также поступает из разных источников. Поэтому сейчас довольно активно развивается гибридный формат добровольного найма. Работа так называемых рекрутеров, а по сути, ловцов людей, уже отлажена в нескольких регионах России. Они, используя различные схемы, вербуют потенциальных контрактников. Таким образом, идет все в ход. Но все равно это не дает того прироста, который можно было обеспечить в 2022 году, когда одномоментно мобилизовали несколько сотен тысяч.

РЕКЛАМА

Были разные мнения относительно того, что Путин пойдет на очередную массовую мобилизацию, но, как мы видим, прошло уже больше месяца после выборов, а российские власти не идут на такой шаг. Очевидно, их закрытая социология показывает, что это нецелесообразно.

Поэтому в данном случае ставка на максимальное уничтожение живой силы противника верна. Если этот темп удастся сохранить, а еще лучше – наращивать, то, очевидно, тот ограниченный наступательный потенциал, которым сейчас располагает Россия, в ближайшие месяцы может полностью исчерпаться.

РЕКЛАМА

Результаты последних двух месяцев показывают, что Россия теряет больше территории, чем захватывает. Несмотря на продвижение на отдельных участках, общий баланс складывается не в пользу России.

– Означает ли это, что в какой-то момент российская оккупационная армия будет вынуждена остановиться?

– Если мы посмотрим на всю линию фронта, продвижения нет. В то же время это не означает, что линия боевого соприкосновения не меняется. Потому что продвижение все же есть, скажем, в районе Покровска. Но там успех достигается за счет численного превосходства, поскольку на 50-километровом участке сосредоточено более 160 тысяч человек и применяется такая же тактика закидывания телами.

РЕКЛАМА

Но, как мы уже сказали, численность становится меньше, поэтому российское командование вынуждено перебрасывать силы с других направлений, ослаблять их, и тогда Силы обороны Украины используют эти возможности. Сколько это продлится, сказать трудно, но такая тенденция есть. Очевидно, что пытаясь захватить остатки Донецкой области, Россия теряет контроль над ранее оккупированными территориями в других местах.