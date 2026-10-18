Украина способна сорвать мобилизацию в РФ: Ступак назвал цель, не менее приоритетную, чем НПЗ

В условиях безумного давления, которое оказывает на Украину не только страна-агрессор Россия, но и президент США Дональд Трамп, который на фоне "дизельного соглашения" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным требует прекратить удары по российским НПЗ, можно выбрать альтернативный путь. Украина может не вступать в спор с главой Белого дома, а просто выбрать другие цели в России – дата-центры, которые являются крайне уязвимыми из-за "суверенного интернета" РФ. Уничтожение баз данных банков может привести к коллапсу кредитной системы, а баз данных мобилизационных ресурсов – к срыву мобилизации в России.

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При президентстве Трампа Украина стала менее зависимой от американской военной помощи, однако остаются критически важные вещи, которые могут предоставить исключительно США. Сейчас Вашингтон существенно ограничивает возможности Украины в войне, однако утверждать, что он открыл окно возможностей для России, также преждевременно.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Скорость Starlink ограничили до 160 километров в час, и это создало большие проблемы для наших Сил обороны. Прекращение обмена разведданными с США – есть также подозрение и на это. 14 октября президент Зеленский заявил, что Украина второй раз подряд не получила предупреждения о запуске баллистической ракеты. В США объяснили, что виноваты якобы погодные условия. Считаете ли вы, что, учитывая это, а также "дизельное соглашение" между США и Россией, Соединенные Штаты фактически открывают или уже открыли окно возможностей для врага?

– Если речь идет о Starlink, то действительно, вы правы, и есть подтверждение, в частности от Бескрестного, что его скорость была ограничена. 160км/ч – это очень мало, ведь обычно дроны летают со скоростью 200–250км/ч. Чем медленнее он летит, тем выше вероятность того, что он будет сбит. Я не думаю, что это быстро сильно скажется на фронте, ведь, например, наши дроны "Баба Яга" с такой скоростью не летают (максимальная скорость – 100 км/ч. – Ред.). То есть дроны, которые используются на фронте, будут использоваться и в дальнейшем.

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В контексте ограничения скорости речь идет, прежде всего, о миддлстрайках, возможно, о дипстрайках, если мы говорим о территории Украины в границах 1991 года. Вот здесь, я думаю, некоторые миссии могут быть сорваны и, как уже было сказано, они уже были сорваны.

Маск работает на Трампа, Трамп сказал ограничить, и он ограничивает. Я думаю, что это показательная акция. Если Украина полностью не откажется от ударов по российским НПЗ, нам могут снизить эту скорость и вдвое, например, до 50 км/ч, или вообще ограничить.

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В то же время, судя по разведданным, ситуация неоднозначна, потому что специалисты, разбирающиеся в этом – я лишь могу передать их мнение, – говорят следующее. Запуск систем противовоздушной обороны С-400 настолько непредсказуем, поскольку они действуют как по воздушным целям, так и по наземным. Поэтому не всегда можно их увидеть, зафиксировать. Итак, здесь действительно есть проблемы. Поэтому, если это будет повторяться и в будущем, и если будет связано с баллистикой, тогда речь идет о том, что есть прямое указание нам это пресечь. Но пока что это выглядит симптоматично, но не системно.

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– То есть сейчас нельзя сказать, что США открывают окно для врага?

– Я бы не сказал, что они открывают окно возможностей для россиян – они ограничивают наши возможности. Это ограничение. Я думаю, что в ближайшие дни наши специалисты, политики, дипломаты будут выяснять, с чем это связано. Или это какие-то технические ограничения, вызванные тем, что россияне подожгли станцию Starlink в Польше (польские власти подозревают российские спецслужбы в организации умышленного поджога наземной станции спутниковой связи Starlink в городе Воля-Кробивска, произошедшего в ночь с 23 на 24 сентября. – Ред.), или это будет происходить на постоянной основе. Если это связано исключительно с техникой, то день-два – и скорость снова восстановится.

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Поэтому я бы не стал сразу говорить, что все потеряно. В то же время мы видим, какая риторика у Дональда Трампа. До 3 ноября, до выборов в США, я думаю, нас могут очень сильно давить.

– По вашим оценкам, можно ли рассчитывать, что после выборов в США давление на Украину существенно ослабнет?

– Это же Дональд Трамп. На самом деле никто не знает, как он будет себя вести. Мы рассчитываем, что его партия проиграет эти выборы, что к власти придут демократы, и что демократы будут не просто демократами, а проукраински настроенными, а Трамп лишится рычагов влияния. Но здесь возникает вопрос: начнет ли Трамп, лишившись рычагов влияния в политике, развязывать нам руки? Стоит спросить у американистов, специализирующихся на этой теме, ведь он может так же упрямиться и сказать: "Все, я проиграл выборы из-за Украины, я обиделся, поэтому не буду делать ничего, что зависит от меня".

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– Но Трамп есть Трамп, и его позиция в отношении нашего государства – не новость для Украины. Это довольно давняя история. Считаете ли вы, что Украина уже частично диверсифицировала помощь от Соединенных Штатов? Можно ли сказать, что Украина сегодня не настолько критически зависит от помощи США, как зависела, скажем, полтора года назад?

– Отличный вопрос. Когда-то мы как раз говорили об определенной круговой диаграмме потребностей украинской армии, на которой 60% поражений на фронтах – это дроны, даже чуть больше – 62%, а остальное – это снаряды. Раньше снаряды составляли почти 100%, а теперь – менее 40%. И буквально 1,5% – это противопехотные и противотанковые мины. Итак, такой зависимости от помощи в виде снарядов уже нет, такой зависимости в тяжелой технике также, потому что она просто не используется на фронте. Помните, американские "Абрамсы", какая-то бронетехника и т. д.

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Но в чем мы очень зависим от США и пока альтернатив нет – это разведка. Действительно, американская разведка – самая крутая. Британцы, французы пытаются догнать, но на такой уровень выйти не могут. И это "Пэтриот" и F-16. "Пэтриот" нужно ремонтировать, что-то вышло из строя – нужно купить оригинальную запасную часть, а если американцы не согласятся, мы ее просто не приобретем, никто нам ее не продаст. Разумеется, нужны также ракеты к "Пэтриоту".

Самолеты F-16 и все, что с ними связано, ракеты, которые запускаются с них, пакеты обновлений, какой-то софт, какие-то кнопочки и т. д. – все, что выходит из строя, нужно ремонтировать, и для этого требуется американское оборудование, американское разрешение. Если американцы разрешения не дают, то самолетов у нас не будет. Поэтому здесь мы действительно сильно зависим от США.

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– А как насчет помощи европейцев, в частности, с разведданными и средствами ПВО?

– Они стараются, но, как говорят специалисты, пока не дотягивают. Американцы на протяжении последних десятилетий вкладывали много денег в спутниковую разведку, поэтому сегодня они видят все, что происходит на всей планете Земля, благодаря огромной группировке спутников. Поэтому пока европейцы не могут соперничать с американцами в качестве разведки. Хотя французы заявляли, что могут предоставить Украине разведданные.

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Но здесь есть очень серьезные нюансы. Во Франции скоро выборы. Марин Ле Пен заявляет: если приду к власти, сокращу всю помощь Украине. Давайте пофантазируем. Даже если мы выстояли в этот период, если в апреле 2027 года к власти во Франции придет Марин Ле Пен, она сократит помощь. Что будем тогда делать? Вот в чем вопрос. Здесь нужно заглядывать на несколько шагов вперед.

– Или если "Альтернатива для Германии" придет к власти в Германии.

– Вот. И что тогда делать? Я хочу, чтобы наши чиновники смотрели не просто на текущую страницу в этой книге, а перелистали следующие пять страниц и заглянули, что может быть и что мы с этим будем делать. Я периодически слышу от наших чиновников о плане, маневрах, "война покажет"… Нет, должен быть конкретный план, а не просто "будем смотреть по ситуации". Нужно смотреть вперед, что будет, и определяться, что мы с этим будем делать.

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– Последний вопрос – об украинских ударах по российским НПЗ. Мы видим, что это довольно болезненная тема, ахиллесова пята не только Путина, но и Трампа, который, как утверждают некоторые аналитики, имеет бизнес-планы в отношении "Лукойла". Не считаете ли вы, что это именно тот случай, когда у Украины есть "колесо Осина" или "серебряная пуля", которая действительно может переломить ситуацию?

– Мы этим занимаемся уже три года подряд, но полностью обрушить российскую добычу нефти, к сожалению, не получается. Дроны медленные, дроны несут мало взрывчатки. Ракет у нас до сих пор нет – я даже не хочу об этом говорить, это просто уже какой-то анекдот со слезами на глазах.

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Но нужно смотреть в другую сторону. Российские дата-центры. Как оказалось, это не менее болезненный вопрос для россиян, чем НПЗ. Их количество очень ограничено, и, в отличие от НПЗ, их невозможно восстановить. Если они горят, то приходится заказывать оборудование. Специалисты говорят, что оно производится в Китае, и очередь просто ужасная. Горят данные!

А теперь посмотрите – Российская Федерация в последние годы создавала "суверенный интернет". Что это означает? Интернет – свой, все дата-центры должны находиться на территории Российской Федерации. То есть облачные сервисы для хранения данных, документов и т. д. – все должно находиться в России. Если в России их нет, ты не работаешь.

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А Украина постепенно отказывается от этого. "Яндекс Документы", "Яндекс Таблицы". Пока что это в большей степени затрагивает бизнес, не имевший отношения к войне – каких-то ИТ-специалистов, разработчиков, архитекторов и т. д., потому что там хранится огромное количество данных.

Но давайте посмотрим дальше. Украина наносит удар по Сбербанку. В дата-центр Сбербанка, который еще не введен в эксплуатацию, но частично работает, прилетело, произошел сильный пожар. А Сбербанк – это деньги. То есть кредиты "списываются". Россияне уже интересуются в соцсетях: если сгорел дата-центр Сбербанка или еще какого-то банка, значит ли это, что все мои кредиты уже погашены? То есть нет записей о том, что брал кредит, нет долгов.

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А теперь самое главное. Россияне очень активно переносили мобилизационные процессы в "Госуслуги". То есть личный кабинет призывника находился в дата-центре. Представьте себе, что эти дата-центры сгорели, призывников нет, кого искать? В принципе, мы можем таким образом сорвать их мобилизационную кампанию.

Итак, если Дональд Трамп очень сильно настаивает на том, чтобы Украина не наносила удары по российским НПЗ, я считаю, что с ним не стоит спорить, мы же понимаем, что это за человек. Лучше пойти на уступки и сказать: ладно, мы не будем наносить удары по НПЗ, но почему он ничего не сказал о дата-центрах? Будем атаковать дата-центры и срывать мобилизацию, срывать кредитную политику, возврат денег. Россияне взяли деньги в банке, а теперь с кого спрашивать? Денег нет, никаких бухгалтерских книг нет, все в электронном виде.