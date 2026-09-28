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В России объявили награду в 20 млн долларов "за голову" командующего СБС "Мадьяра" – WSJ

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read3 мин
icon 6,2 т.
В России объявили награду в 20 млн долларов "за голову" командующего СБС "Мадьяра" – WSJ
Россия объявила награду в $20 млн за информацию о местонахождении Роберта Бровди
Источник: Facebook Роберта Бровди

Россия объявила вознаграждение в размере 20 млн долларов за информацию о местонахождении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным "Мадяр". Кремль передал соответствующую информацию через постсоветские криминальные связи.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Издание отмечает, что из-за значительной эффективности подразделений Бровди он и его бойцы стали приоритетной целью для россиян. Российские суды заочно приговорили его по террористическим статьям, связанным с украинскими военными операциями, к многолетнему заключению.

За "Мадьяром" охотятся россияне

Бровди возглавляет Силы беспилотных систем с июня 2025 года. По данным WSJ, они составляют около 2,5% украинских Сил обороны, однако отвечают примерно за треть всех российских потерь за последний год.

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До начала полномасштабной войны Бровди был успешным международным трейдером зерна. Под его руководством подразделение "Птицы Мадяра" выросло из небольшой группы территориальной обороны до 414-й отдельной бригады беспилотных систем.

Из-за угрозы для командующего визит журналиста WSJ в командный центр организовали с соблюдением строгих мер безопасности. Ему пришлось отключить геолокацию на телефоне, перевести его в авиарежим и поместить устройство в сумку Фарадея, которая блокирует Wi-Fi, сотовую связь, Bluetooth и GPS.

Журналиста также перевозили в автомобиле с затемненными окнами, чтобы он не мог увидеть маршрут к секретным объектам на юго-востоке Украины.

Как работает система "Мадяра"

В командном центре СБС журналист увидел систему управления полем боя Delta, которая объединяет дроны, датчики и огневые средства в единую сеть. Операторы могут в режиме реального времени получать видео с беспилотников и передавать информацию об обнаруженных целях другим подразделениям.

Бровди применяет в армии бизнес-подход и делегирует около 90% боевых решений непосредственно бойцам на местах. В подразделениях также действует внутренняя система мотивации: за успешно уничтоженную цель экипажи получают баллы (e-points), которые можно обменять на новое вооружение через государственный маркетплейс.

После каждой операции Силы беспилотных систем составляют цифровой отчет с ключевыми параметрами миссии — в частности, местом, временем, условиями, результатом, типом цели, использованным дроном или взрывчаткой, а также данными о военных, участвовавших в операции.

По словам Бровди, данные являются стратегическим ресурсом войны. Подразделение "Птицы Мадяра" ежедневно записывает от 10 до 12 терабайт информации, а по всей Украине система Delta накапливает петабайты данных. Для их оперативной аналитики СБС использует закрытую систему искусственного интеллекта, которая рассчитывает соотношение "стоимость/эффективность" для каждой модели дрона против конкретных российских целей.

Командующий СБС предупреждает, что Запад должен адаптироваться к новым реалиям, ведь коммерческие дроны кардинально изменили природу конфликтов и в скором времени могут быть использованы противниками или террористами в любой точке мира.

В конце интервью цифровой счетчик на столе Бровди показывал 343 погибших россиян 41 из них был уничтожен за время беседы журналиста с командующим.

Напомним, за 11 недель операции "МоЛоЧКа" Силы беспилотных систем поразили и вывели из строя 300 кораблей российского "теневого флота". Вражеские суда были атакованы в Азовском и Чёрном морях.

Как писал OBOZ.UA, с начала 2026 года Силы беспилотных систем ВСУ поразили 300 единиц и комплексов противовоздушной обороны российских оккупантов. Среди них – 162 зенитных ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексов, 124 радиолокационные станции и 14 комплексов радиоэлектронной борьбы.

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