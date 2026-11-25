Страна-агрессор Россия устроила провокацию в Польше – запустила по этой стране крылатые ракеты Х 101. Ракеты не были сбиты, несмотря на наличие достаточных средств. Почему? Потому что президент США Дональд Трамп оказывает давление на страны НАТО в Европе, чтобы те не совершали действий, которые Кремль может расценивать как эскалацию. На этом фоне натовское и, в частности, польское руководство проявляет нерешительность, а пилоты истребителей становятся заложниками ситуации.

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Кремль активно пользуется окном возможностей, которое имеет до Нового года – пока обновленный состав Конгресса США не приступит к работе. Тем не менее, поддержка американским президентом путинской России хоть и сократится, но все равно продолжится до конца его каденции, если Трампу не будет объявлен импичмент.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Наверное, впервые за все время широкомасштабной войны в Польшу, в страну НАТО, были запущены российские крылатые ракеты Х-101. Раньше были только инциденты с российскими дронами в приграничных районах.

– Нет, ранее был случай – в приграничье Польши погибли люди (15 ноября 2022 года во время массированного ракетного обстрела Украины со стороны России в приграничном польском селе Пшеводув погибли два местных жителя, – Ред.). Тогда речь шла о ракете, и нас обвиняли в том, что ракета была нашей – той, которая сбивала российские средства.

Это было еще при Байдене. Американский президент в тот день был на саммите G20 на Бали, и не дал полякам обсуждать не то, что пятую статью Устава НАТО, поскольку люди погибли, но даже четвертую. Напомню, четвертая статья предусматривает проведение консультаций. Так что, по-своему, Трамп фактически продолжает то, что делал Байден. Но вот при президентстве Трампа крылатые ракеты действительно впервые залетели на территорию страны НАТО, а также реактивный "Шахед".

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– Очень странной была реакция Варшавы на эту атаку – российские крылатые ракеты не были сбиты над страной якобы из-за очень сложных погодных условий. Действительно ли это могло быть причиной?

– Нет, не так. Были плохие погодные условия, которые не позволяли пилоту шведского истребителя Gripen 20 идентифицировать непосредственно объект. Они прописали себе такое правило, что будут летать, и пока не идентифицируют, стрелять не будут. Но в условиях, когда все летит, мы же тоже даем информацию о том, что видно с нашей страны. Они что, думали, что это какой-то пассажирский самолет? Нет. Это способ оправдания непринятия решения на уничтожение.

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Это достаточно плохая ситуация, потому что военнослужащие, которые выполняют задачи, в данном случае пилоты, являются заложниками принятия или непринятия решения политическим руководством страны. Но такие решения должны приниматься военно-политическим руководством. То есть все, что залетает в воздушное пространство страны – уничтожать. Но они так вопрос не ставят, поэтому пилоты мучаются, ухудшается их состояние по эффективному применению оружия на уничтожение целей. Это очень плохое состояние, которое действует в том числе и на расчеты зенитно-ракетных комплексов.

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То есть сначала покажите тип объекта, определите, пилотный или беспилотный, какой номер, узнайте, точно ли запустили россияне, а может, это Украина – и так далее. Но осень в плане погоды будет вся такая.

Понятно, что американцы давят на европейцев, они говорят: не создавайте поводов, когда россияне могут принять ваши действия за эскалацию. В случае с Польшей Трамп подыгрывает России, говорит, что якобы ракеты случайно залетели. Чушь собачья. Поэтому россияне устраивают провокацию, Трамп им подыгрывает, а польское и натовское руководство ведут себя нерешительно. Таким образом создают сложные условия для выполнения боевых задач расчетами ракетных комплексов и пилотами

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– В контексте этого инцидента, допускаете ли вы, что это является одним из признаков, что Путин пытается использовать это окно возможностей, звездный час, последний шанс – как угодно – этот период до Нового года, когда обновленный состав Конгресса США начнет работу?

– Конечно. Они с Трампом это оговорили и пытаются использовать. Трамп хочет успеть хоть что-то набрать, хотя бы еще одну гуманитарную миссию.

Но сначала необходимо дать полную оценку той миссии, которая была проведена в Олешках. С одной стороны, помогли людям, это хорошо. Но с другой стороны, россияне захватили позиции, которые наши отвоевывали в течение года. А теперь давайте расшифруем. Что такое отвоевали? Вели боевые действия, в ходе которых погибали наши военные, получали ранения, увечья и так далее. А потом все это за три дня было сдано россиянам. Это как? Хорошо, что мы помогли людям. Но теперь покажите данные, сколько украинских военнослужащих погибло за год в тех подразделениях, которые освобождали эти позиции.

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Теперь же россияне предлагают Константиновку. Почему? Потому что не могут взять ее под полный контроль. На северо-западе идут тяжелые бои, и все равно наши держатся там и даже в центре города.

Наши сделали хороший ход: они предложили 15 других локаций, где готовы провести подобные гуманитарные операции. Пускай россияне принимают решение хотя бы по одному, а можно и больше. Но они молчат, по крайней мере, пока.

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– По вашим оценкам, чего еще может добиться Кремль благодаря текущей политической поддержке со стороны США, которая, как мы понимаем, закончится уже в январе?

– В полной мере, к сожалению, не закончится, но с Трампа будет спрос, и организовывать помощь России будет сложнее. Сейчас они не предоставляют нам в полной мере разведданные, ограничивают Starlink и Starshield – дают такую скорость, на которой наши дроны-перехватчики не могут работать на полную. Скорости целей порядка 800 км в час и больше, а они выставляют для наших перехватчиков 160 км в час. Трамп не дает нам даже антибаллистические ракеты, проплаченные Европой. Все это он делает намеренно.

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– На что Путин способен до Нового года и на что уже не будет способен после?

– Сейчас он использует все, что может, конечно, это для него окно возможностей, потому что ситуация в январе ухудшится. Она не полностью изменится, потому что еще два года Трамп будет у власти, если ему не объявят импичмент.

У Путина есть еще и проблема с военными. Он набирает 30 тысяч в месяц, а теряет около 45 тысяч, то есть имеет дисбаланс, уходит в минус. Но потенциал в средствах вооружения у него выше, по авиации, по ракетам, в том числе баллистическим, и по многим остальным показателям. Они создают преимущество на отдельных участках фронта, поэтому мы вынуждены вести напряженные боевые действия в направлении Константиновки, Доброполья, Покровском направлении, и снова Лимана. Мы проводили там операцию "Вивальди", но теперь россияне снова отбивают – наступают на Рай-Александровку с востока.

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У них не получился охват большими оперативными клиньями – Славянск с севера, а Краматорск с юга, – чтобы не бить эти города в лоб, поскольку это связано с тяжелыми боями и большими затратами. "Вивальди" нарушил их планы. Россияне перенесли захват Славянска и Краматорска на следующий год, но все равно уже в этом году они проводят наступление с использованием управляемых авиационных бомб. До последнего времени россияне в основном использовали 250-килограммовые или 500-килограммовые, но сейчас трехтонные – такие, которыми били по "Азовстали" в Мариуполе.

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– Западные немецкие разведки предупреждают, что до конца года Россия может вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой. Если в космосе будет произведен ее подрыв, это может вывести из строя большое количество спутников и дать России временное преимущество. По вашим оценкам, действительно ли Кремль может пойти на такой шаг – использовать взрыв ядерной боеголовки в околоземном пространстве? Особенно в контексте того, что было сказано Путину в Китае?

– Нет, я думаю, они не пойдут на подрыв боеголовки. Запустить могут и угрожать. Но у них уже сейчас есть средства давления на наших союзников. Например, финны со своего спутника давали нам соответствующие данные, и россияне подводили свой спутник к финскому (В октябре 2026 года российский военный спутник "Космос-2612" совершил серию маневров и демонстративно критически сблизился с финским радиолокационным спутником ICEYE-X36, – Ред.).

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Ядерные средства они будут применять только с целью давления, но китайцы категорически против применения ядерного оружия. Поэтому, думаю, Путин вряд ли на это пойдет, потому что он очень зависит от Китая. После саммита Китай уже не предоставляет России определенных двигателей к "Шахедам" и сократил еще какую-то одну позицию. Им надо было показать Трампу, что они "закручивают" военные поставки России, а Трамп – Украине. Но Си Цзиньпин однозначно предупредил Путина, что Россия не может поднимать вопросы ядерной угрозы даже в пропагандистской, информационной войне.