Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предложил ему приобрести американское оружие. Вместе с тем глава Белого дома напомнил, что Вашингтон продает американское вооружение и другим странам.

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Об этом в эфире Fox News заявил посол США в Китае Дэвид Пердью. Дипломат не уточнил, какое именно оружие Трамп предлагал Пекину и как на это отреагировал лидер КНР.

Неожиданное предложение для Си Цзиньпина

По словам посла США, вопрос об американском вооружении возник во время разговора о продаже оружия Тайваню. Пердью отметил, что китайская сторона выразила обеспокоенность такими поставками, на что Трамп ответил, что Соединенные Штаты поставляют вооружение не только Тайваню, но и другим странам мира.

"Президент Трамп повторил: "Эй, мы же продаем оружие другим странам по всему миру". Он даже в какой-то момент спросил президента Си, не хотел бы тот приобрести немного оружия", – подчеркнул дипломат.

Реакция Белого дома

Он не уточнил, как именно Си Цзиньпин отреагировал на предложение Трампа. После появления этой информации Белый дом заявил, что США не планируют продавать вооружение Китаю, сообщает The New York Times.

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В Госдепартаменте подчеркнули, что американское законодательство запрещает такие поставки, а каких-либо официальных предложений или планов по продаже оружия Пекину нет.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября Си Цзиньпин прибыл с рабочим визитом в США. Это его первая поездка с 2015 года. Два лидера обсудили торговлю между США и Китаем, поставки редкоземельных металлов и вопрос о Тайване.

Трамп лично встретил лидера Китая у трапа самолета на военной базе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона. Для китайского лидера устроили церемонию с красной дорожкой, почетным караулом, флагами и гимнами двух стран, а над базой пролетели два бомбардировщика B-1.

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