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ВСУ отминусовали за сутки еще 1440 оккупантов и сожгли три танка: данные Генштаба

OBOZ.UA
OBOZ.UA
Time to read1 мин
icon 2,2 т.
Потери России в Украине
Генштаб обновил данные о потерях РФ
Источник: Генштаб ВСУ

За сутки 28 сентября украинские воины уничтожили еще 1440 российских захватчиков. Общие потери врага в личном составе возросли до 1 532 500 человек.

Также уничтожены сотни единиц вооружения и техники армии РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери врага за сутки

В течение суток украинские защитники уничтожили 3 танка, 13 бронемашин и 21 артиллерийскую систему. Общие потери врага составляют 12 388 танков, 25 463 ББМ и 50 498 артсистем.

Также российские террористы потеряли 4 единицы реактивных систем залпового огня, 2 системы противовоздушной обороны и 6 наземных роботизированных комплексов.

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За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1474 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, ВСУ утилизировали 296 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 – специальной техники.

ВСУ отминусовали за сутки еще 1440 оккупантов и сожгли три танка: данные Генштаба

Втрати армії РФ

Источник: Генштаб ЗСУ

Потери России на утро 28 сентября

За сутки защитники Украины уничтожили 2 090 российских оккупантов.

Также противник потерял 1 танк, 8 боевых бронированных машин,49 артиллерийских систем, 2 РСЗО и 2 средства ПВО противника.

У россиян стало меньше на 12 наземных робототехнических комплексов и 1 382 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Армия РФ лишилась также 490 единиц автомобильной и 7 единиц специальной техники.
ВСУ отминусовали за сутки еще 1440 оккупантов и сожгли три танка: данные Генштаба

Втрати Росії на ранок 28 вересня

Как сообщал OBOZ.UA, "Птахи Мадяра" раскрыли потери за время полномасштабной войны.

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