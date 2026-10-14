''Разрезать и уничтожить по частям'': у ВСУ в Донецкой области появилась перспектива. Интервью с генералом Романенко

В ходе операции "Вивальди" на Лиманском направлении был использован тактический прием разделения группировки врага с последующей зачисткой ее фрагментов. То, что уже успели сделать украинские защитники, открывает новую перспективу на этом крайне важном направлении. Сроки вражеской наступательной кампании 2026 года окончательно сорваны. Тем не менее, российская оккупационная армия продолжит попытки, в частности, рассчитывая на пополнение – 300 тысяч до конца года. Но есть важный нюанс: чтобы успеть набрать такое количество контрактников, диктатору Кремля Владимиру Путину придется прибегнуть, как минимум, к частичной мобилизации.

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Президент США Дональд Трамп, очевидно, находится "на крючке" российских спецслужб – только так можно объяснить его поддержку страны-агрессора. Вероятность того, что Украина лишится американских разведданных, очень велика. Это скажется на дипстрайках по территории РФ.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– На Лиманском направлении продолжается операция "Вивальди". Враг пытается продвигаться, но безуспешно. Наши защитники расширяют кол-зону и укрепляют позиции. Как вы видите перспективы распространения позитивного опыта на другие участки фронта?

– По большому счету, эта операция уже сыграла определенную роль, хотя пока еще на оперативном уровне. Наши Силы обороны сбили основание, острие вклинения противника. Что еще более важно – они ударили в основание этого вклинения, поэтому там для нас появилась перспектива. Об этом особенно не говорят, но, если наши подразделения и части будут продвигаться навстречу друг другу у основания этого клина, его можно будет разрезать, отрезать, а затем и уничтожать по частям.

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Если вы помните, был такой эпизод: россияне примерно год назад осуществили рейд в районе Доброполья. А потом наши точно так же разрезали их клин на три части, три локации и уничтожали каждую по отдельности (летом и осенью 2025 года российские бронетанковые и штурмовые группы попытались совершить глубокий прорыв к востоку от Доброполья, пытаясь перерезать трассу Доброполье – Краматорск и создать "клешни" для охвата Славянско-Краматорской агломерации. Российским силам позволили продвинуться вперед по узкому коридору, а затем фланговыми ударами и плотным артиллерийским огнем "клин" был разрезан на три изолированные локации, каждая из которых была зачищена. – Ред.).

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Это очень важно и нужно, потому что враг пытается наступать. Действия противника вокруг Лимана в любом случае были направлены на обеспечение действий своих подразделений на главных направлениях, Славянском и Краматорском, и мы разрушили эти планы.

Действия Сил обороны частично приостановили продвижение противника на Славянск, хотя он уже подошел к городу на расстояние порядка 10 километров. Полностью остановить врага пока не удалось. Все равно идут бои за Николаевку, то есть непосредственно по направлению на Славянск.

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Когда противник планировал свою операцию, он также рассчитывал сделать еще одну "стрелу" вглубь нашей обороны севернее от Лимана, не заходя в Славянск, а как бы окружая город с севера. А затем выйти со стороны Доброполья и с юга, не заходя в Краматорск, также окружать этот город, чтобы в дальнейшем объединить там эти "стрелы". Силы обороны и в районе Доброполья, и в районе Лимана поломали такие планы врага, но они, несмотря на это, несмотря на большие потери, пытаются идти напрямую на Доброполье и дальше на Краматорск. На Славянск они планировали зайти напрямую с северо-востока, но там благодаря операции "Вивальди" их войска увязли, и теперь они ищут резервы.

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Их главная идея, главная цель наступательной кампании 2026 года заключалась во взятии Славянска и Краматорска до конца этого года. Она сорвана и по задачам, и по времени, но от своих планов противник не отказался. Поэтому и продолжаются очень напряженные бои в районе Константиновки. Там остались подконтрольные нам небольшие участки на логистической дороге, идущей с северо-запада. Оттуда противник планирует продвинуться дальше в Алексеево-Дружковку, дальше в Дружковку, а потом снова попытаться выйти на Доброполье и дальше на Краматорск. Поэтому все равно медленно, на различных направлениях противником ведутся такого рода боевые действия.

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Таким образом, успех Сил обороны на Лиманском направлении оперативного уровня. Он не приостановил наступательных действий противника на Славянск.

– Вы сказали о тактике фрагментации группировок врага на несколько частей. Может ли этот опыт быть использован другими нашими частями и подразделениями? Почему наиболее успешная операция получилась именно на Лиманском направлении?

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– Потому что наши Силы обороны использовали вклинение противника. Прежде всего, надо ловить противника, когда он делает вклинение, плюс задействовать ресурсы. А ресурсы пока у нас слабые. В ходе операции "Вивальди" использованы профессиональные, верные подходы с военной точки зрения, но ресурсов недостаточно. Поэтому эти бои продолжаются уже четыре месяца. Это очень долго по времени. Поэтому противник успевает реагировать и организовывать противодействие нашим действиям. За счет этого решительного отбития противника от Славянска пока не получается.

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– Наступает холодное время года, скоро исчезнет "зеленка". Какие новые нюансы появятся в плане нашей обороны и нашего наступления? Что мы можем выиграть от этой ситуации?

– Скорее всего, мы можем выиграть с точки зрения обороны. Для всех сторон логистика ухудшится – слякоть и все остальное. Но обороняться в таких условиях все-таки лучше, потому что будет видно, где будет противник, когда попытается наступать. Но нельзя забывать, что у россиян большое преимущество по вооружениям, технике, боеприпасам и людям. Поэтому, несмотря на такие погодные изменения не в их пользу, они будут продолжать наступать.

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– Роберт "Мадяр" Броди заявил о том, что до конца текущего года враг может направить на фронт еще примерно 300 тысяч военнослужащих, чтобы оккупировать оставшуюся часть Донецкой области. По вашим оценкам, это действительно возможно? Если да, как это скажется на ситуации на фронте?

– Понятно, что негативно. Особенно, если они захватят эти территории, где находятся наиболее мощные наши оборонительные рубежи. Ведется борьба, чтобы этого не произошло. Поэтому россияне уже перенесли окончательный захват Донецкой области на начало следующего года. Возможно, даже до весны.

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– На сегодня в России набирают порядка 30 тысяч контрактников в месяц. Смогут ли они сугубо технически быстро собрать 300 тысяч?

– Может быть, не совсем быстро, но они планируют это. Им надо объявлять хотя бы частичную мобилизацию. Путин до сих на это не идет, поэтому мобилизация проводится тайно. Но для таких существенных наступательных действий необходим личный состав, поскольку боевые действия организуются за счет использования малых тактических групп и их инфильтрации. А это люди. Противник несет потери, но, несмотря на это, все равно продолжает наступать. Есть также информация о северокорейцах, которые якобы уже проводят тренировки на территории России.

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– Я правильно вас понимаю – 300 тысяч в России смогут набрать в такой краткий срок только если объявят частичную мобилизацию?

– Смотря, что понимать под кратким сроком.

– Пару месяцев, до конца года.

– Они хотят набрать 600 тысяч – 300 тысяч в этом году и 300 тысяч в следующем. Если напрягутся и все-таки объявят частичную мобилизацию, то это реально. Если мобилизация будет скрытой, могут растянуть сроки набора даже 300 тысяч на следующий год.

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– Последний вопрос по поводу последствий решений, которые принимает президент США Трамп в отношении России, в частности, снятие ограничений на продажу дизеля. Налицо политическая поддержка России и давление на Украину. Есть опасность потери разведданных, которые нам предоставляет Америка. Насколько это серьезная ситуация для нас?

– Исходя из того, что Трамп, похоже, еще с молодых времен на крючке ФСБ, КГБ, Путин использует этот фактор. Поэтому, когда надо, когда ситуация переходит в момент обострения, он использует ее и, как это было в Анкоридже, полностью переворачивает ее с ног на голову. Ведь изначально речь шла о том, что сначала приостанавливаются боевые действия, а потом ведутся переговоры. Но Трамп и Путин вышли из машины, и Трамп сказал, что поддерживает российскую сторону: сначала надо оговорить все, что надо будет делать, и лишь затем приостанавливать боевые действия. Это просто пример.

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А вообще каждый телефонный разговор между Трампом и Путиным сводится к тому, что Путин добивается следующей уступки для России и действий против Украины.

До выборов в США осталось три недели. Трампа уже ничего не остановит, в том числе возможная команда, чтобы приостановить передавать нам разведданные. Вероятность этого достаточно велика. Надо пользоваться разведданными союзников, потому что развивать свои у нас нет возможности, хотя в перспективе надо над этим работать.

Конечно, это ухудшит ситуацию с точки зрения точности наведения наших средств в дипстрайках.

– Насколько я понимаю, речь идет все же об ударах по территории России, а не о действиях, которые Украина ведет на своей территории?

– Да, в первую очередь, речь об ударах по российской территории.