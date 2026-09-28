Россия хочет заставить Украину капитулировать зимой 2026–2027 годов: в ISW раскрыли замысел Путина

Россия может усилить массированные удары по Украине зимой 2026–2027 годов, чтобы заставить Киев согласиться на капитуляцию. Именно поэтому Кремль делает ставку на одновременное использование баллистических ракет и большого количества реактивных дронов.

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Об этом сообщают в Институте изучения войны. Там подчеркнули, что при этом результат такого замысла будет зависеть от запасов российского оружия и способности Украины сбивать вражеские беспилотники.

РФ хочет усилить удары по Украине зимой

"Известный связанный с Кремлем милблогер поддерживает новую теорию победы президента России Владимира Путина, которая опирается на масштабные комбинированные удары баллистических ракет дальнего радиуса действия и реактивных беспилотников по Украине, чтобы заставить ее капитулировать зимой 2026–2027 годов", – говорится в отчете.

Милблогер также признал, что линия фронта остается практически без изменений, и призвал РФ, пока есть ресурсы, усилить и ускорить удары по Украине. При этом он предупредил, что Москва не сможет бесконечно наращивать их интенсивность.

Россия меняет стратегию ударов по Украине

По оценке ISW, успехи Украины на поле боя в 2026 году могли заставить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть прежнюю стратегию. Теперь РФ может сделать большую ставку на массированное применение дешевых реактивных дронов "Герань" в сочетании с ракетами дальнего радиуса действия.

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Российский военный блогер также заявил, что в ночь на 27 сентября страна-агрессор в основном использовала "Герань-5" для атак на Одессу, Николаев и Киев. По его словам, широкий арсенал ударных средств и дефицит украинской ПВО позволяют России сохранять нынешние темпы атак и расширять перечень целей.

"Милблогер заявил, что нынешняя российская ударная стратегия налагает значительные экономические издержки на Украину, но предупредил, что стоимость поддержания ударной кампании может превысить ее непосредственные последствия, если она будет продолжаться в долгосрочной перспективе", – сообщили аналитики.

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Напомним, по информации ISW, Кремль фактически отклонил предложение об ограниченном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время российское руководство продолжает заявлять о готовности к переговорам только на условиях, не предусматривающих существенного пересмотра позиции Москвы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Если Россия не будет атаковать украинские системы энергоснабжения, отопления и водоснабжения, Киев готов не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам.

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