Оккупанты ударили по Украине "Искандерами", "Цирконами" и десятками БПЛА: силы ПВО сбили 109 целей: последствия в областях. Фото
В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал более 150 беспилотников различных типов, а также применил баллистические ракеты.
Силы ПВО сбили 109 целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.
Ракетно-дроновый террор
В ночь на 29 сентября (с 18:00 28 сентября) противник атаковал противокорабельной ракетой Циркон/Оникс из Курской области, двумя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Курской области, 152 ударными БпЛА типа Shahed (82 из них – реактивные), Гербера, дронами Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 целей:
– 1 противокорабельную ракету Циркон/Оникс;
– 2 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;
– 106 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.
Российские обстрелы 28 сентября
В Винницкой области в результате российской атаки произошло попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожар, к счастью, пострадавших нет. Все службы работали на месте.
В ночь на 28 сентября (с 18:00 27 сентября) противник атаковал 165 ударными БПЛА типа "Шахед" (79 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово (РФ), временно оккупированные территории Донецкой области и Гвардейское в Крыму.
По предварительным данным, по состоянию на 07:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА различных типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Последствия в регионах
Днепропетровскую область более 10 раз враг атаковал беспилотниками и артиллерией.
В Синельниковском районе пострадали Николаевская и Петропавловская громады. Повреждено предприятие, произошли пожары.
На Никопольщине враг бил по Никополю и Покровской громаде. Обошлось без пострадавших.
В Черкасской области с утра 28 сентября защитники превратили в металлолом три российских БПЛА в небе над регионом. Вражеская атака обошлась без последствий.
Ночью и с утра враг атаковал инфраструктуру Одесской области. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.
Продолжаются работы по ликвидации последствий в пострадавшей от вчерашнего удара многоэтажке. Взрывной волной повреждено остекление соседних домов и одного из учебных заведений. Специалисты закрывают отверстия.
В результате вчерашней атаки травмировались шесть человек. Двое из них остаются в больнице. Городские службы продолжают работать на местах: оказывать помощь жителям и устранять последствия обстрелов.
В Бучанском районе Киевской области в результате удара беспилотника загорелся частный жилой дом и кровля соседнего. Спасатели ликвидировали пожар на площади более 300 кв. метров. Пострадавшие госпитализированы.
Последствия вражеских ударов 28 сентября
Киев
В столице в результате ночной атаки пострадали 4 человека.
В Подольском районе повреждено нежилое здание, возник пожар и частично разрушена крыша. В результате повторного попадания взрывной волной повреждено остекление окон в расположенном рядом жилом доме. Спасатели обнаружили 3 пострадавших.
В Голосеевском районе зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом. Один человек получил ранения. Также там враг нанес удар по кафе возле АЗС
В Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях.
В Оболонском районе под ударом оказалась АЗС: вспыхнул пожар.
Киевская область
В области под ударом оказались исключительно гражданские объекты. За последние сутки в результате вражеских атакпогибли трое жителей области, еще 8 человек пострадали.
Повреждено 21 гражданский объект в 5 районах области.
Броварской район – 2 складских и 2 административных помещения.
Бучанский район – частный дом, рынок и 6 транспортных средств.
Фастовский район – производственное помещение и 6 транспортных средств.
Бориспольский район – 1 транспортное средство.
Белоцерковский район – сельскохозяйственное предприятие и многоквартирный дом.
Полтавская область
В одном из сел Полтавской общины зафиксировано падение вражеского БПЛА на открытой территории.
Информации о пострадавших не поступало. Предварительно поврежден 1 частный дом.
Харьковская область
Ночью под обстрел попал Харьков.
В Салтовском районе зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом.
По состоянию на 08:30 утра было известно о 25 пострадавших, среди них – почти 10 детей.
Одесская область
Враг нанес удары по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки были повреждены фасады, крыши и остекление 7 частных жилых домов, а также автомобили жителей .
По состоянию на 8 часов утра было известно о двух пострадавших: 62-летнем мужчине и 63-летней женщине.
Ночью Россия также нанесла удар по пустому складскому зданию. Возникший пожар оперативно потушили спасатели. Пострадавших нет.
Ка
Последствия вражеских ударов 28 сентября
Киев
В столице в результате ночной атаки пострадали 4 человека.
В Подольском районе повреждено нежилое здание, возник пожар и частично разрушена крыша. В результате повторного попадания взрывной волной повреждено остекление окон в расположенном рядом жилом доме. Спасатели обнаружили 3 пострадавших.
В Голосеевском районе зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом. Один человек получил ранения. Также там враг нанес удар по кафе возле АЗС
В Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях.
В Оболонском районе под ударом оказалась АЗС: вспыхнул пожар.
Харьковская область
Ночью под обстрел попал Харьков.
В Салтовском районе зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом.
По состоянию на 08:30 утра было известно о 25 пострадавших, среди них – почти 10 детей.
Одесская область
Враг нанес удары по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки были повреждены фасады, крыши и остекление 7 частных жилых домов, а также автомобили жителей .
По состоянию на 8 часов утра было известно о двух пострадавших: 62-летнем мужчине и 63-летней женщине.
Ночью Россия также нанесла удар по пустому складскому зданию. Возникший пожар оперативно потушили спасатели. Пострадавших нет.
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