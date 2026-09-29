В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал более 150 беспилотников различных типов, а также применил баллистические ракеты.

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Силы ПВО сбили 109 целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.

Ракетно-дроновый террор

В ночь на 29 сентября (с 18:00 28 сентября) противник атаковал противокорабельной ракетой Циркон/Оникс из Курской области, двумя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Курской области, 152 ударными БпЛА типа Shahed (82 из них – реактивные), Гербера, дронами Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 целей:

– 1 противокорабельную ракету Циркон/Оникс;

– 2 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

– 106 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.

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Российские обстрелы 28 сентября

В Винницкой области в результате российской атаки произошло попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожар, к счастью, пострадавших нет. Все службы работали на месте.

Главные истории дня

В ночь на 28 сентября (с 18:00 27 сентября) противник атаковал 165 ударными БПЛА типа "Шахед" (79 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово (РФ), временно оккупированные территории Донецкой области и Гвардейское в Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА различных типов.

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Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Последствия в регионах

Днепропетровскую область более 10 раз враг атаковал беспилотниками и артиллерией.

В Синельниковском районе пострадали Николаевская и Петропавловская громады. Повреждено предприятие, произошли пожары.

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На Никопольщине враг бил по Никополю и Покровской громаде. Обошлось без пострадавших.

В Черкасской области с утра 28 сентября защитники превратили в металлолом три российских БПЛА в небе над регионом. Вражеская атака обошлась без последствий.

Ночью и с утра враг атаковал инфраструктуру Одесской области. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Продолжаются работы по ликвидации последствий в пострадавшей от вчерашнего удара многоэтажке. Взрывной волной повреждено остекление соседних домов и одного из учебных заведений. Специалисты закрывают отверстия.

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В результате вчерашней атаки травмировались шесть человек. Двое из них остаются в больнице. Городские службы продолжают работать на местах: оказывать помощь жителям и устранять последствия обстрелов.

В Бучанском районе Киевской области в результате удара беспилотника загорелся частный жилой дом и кровля соседнего. Спасатели ликвидировали пожар на площади более 300 кв. метров. Пострадавшие госпитализированы.

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Последствия вражеских ударов 28 сентября

Киев

В столице в результате ночной атаки пострадали 4 человека.

В Подольском районе повреждено нежилое здание, возник пожар и частично разрушена крыша. В результате повторного попадания взрывной волной повреждено остекление окон в расположенном рядом жилом доме. Спасатели обнаружили 3 пострадавших.

В Голосеевском районе зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом. Один человек получил ранения. Также там враг нанес удар по кафе возле АЗС

В Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях.

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В Оболонском районе под ударом оказалась АЗС: вспыхнул пожар.

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Киевская область

В области под ударом оказались исключительно гражданские объекты. За последние сутки в результате вражеских атакпогибли трое жителей области, еще 8 человек пострадали.

Повреждено 21 гражданский объект в 5 районах области.

Броварской район – 2 складских и 2 административных помещения.

Бучанский район – частный дом, рынок и 6 транспортных средств.

Фастовский район – производственное помещение и 6 транспортных средств.

Бориспольский район – 1 транспортное средство.

Белоцерковский район – сельскохозяйственное предприятие и многоквартирный дом.

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Полтавская область

В одном из сел Полтавской общины зафиксировано падение вражеского БПЛА на открытой территории.

Информации о пострадавших не поступало. Предварительно поврежден 1 частный дом.

Харьковская область

Ночью под обстрел попал Харьков.

В Салтовском районе зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом.

По состоянию на 08:30 утра было известно о 25 пострадавших, среди них – почти 10 детей.

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Одесская область

Враг нанес удары по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки были повреждены фасады, крыши и остекление 7 частных жилых домов, а также автомобили жителей .

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По состоянию на 8 часов утра было известно о двух пострадавших: 62-летнем мужчине и 63-летней женщине.

Ночью Россия также нанесла удар по пустому складскому зданию. Возникший пожар оперативно потушили спасатели. Пострадавших нет.

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Ка

Последствия вражеских ударов 28 сентября

Киев

В столице в результате ночной атаки пострадали 4 человека.

В Подольском районе повреждено нежилое здание, возник пожар и частично разрушена крыша. В результате повторного попадания взрывной волной повреждено остекление окон в расположенном рядом жилом доме. Спасатели обнаружили 3 пострадавших.

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В Голосеевском районе зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом. Один человек получил ранения. Также там враг нанес удар по кафе возле АЗС

В Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях.

В Оболонском районе под ударом оказалась АЗС: вспыхнул пожар.

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Харьковская область

Ночью под обстрел попал Харьков.

В Салтовском районе зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом.

По состоянию на 08:30 утра было известно о 25 пострадавших, среди них – почти 10 детей.

РЕКЛАМА

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Одесская область

Враг нанес удары по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки были повреждены фасады, крыши и остекление 7 частных жилых домов, а также автомобили жителей .

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

По состоянию на 8 часов утра было известно о двух пострадавших: 62-летнем мужчине и 63-летней женщине.

Ночью Россия также нанесла удар по пустому складскому зданию. Возникший пожар оперативно потушили спасатели. Пострадавших нет.

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Как сообщал OBOZ.UA, В Херсоне в результате вражеского обстрела погиб 24-летний парень: медики боролись до последнего

Медики боролись за его жизнь до последнего.

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