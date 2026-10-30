Резиденция Путина становится критически уязвимой. Туда может залететь даже дрон? Интервью с Гетманом

США сняли ограничения по скорости Starshield и возобновили передачу разведданных. Это частично поможет бороться с российской баллистической угрозой, но главная потребность Украины по-прежнему – ракеты для систем Patriot, PAC-3. В ситуации, когда ракет из США не хватает, у нашей страны остается три варианта: просить PAC-3 у других стран-партнеров, наносить удары отечественными баллистическими ракетами по пусковым установкам на территории РФ или атаковать наиболее уязвимые цели страны-агрессора.

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К таким, в частности, относится и резиденция кремлевского диктатора Владимира Путина на Валдае. Недавно там дополнительно установили еще 16 вышек ПВО. Парадоксально, но на самом деле это не укрепляет защиту, а, наоборот, ослабляет ее, ведь большое количество средств ПВО в случае атаки мешают работе друг друга. В таком случае теоретически успешно достичь цели может даже дрон.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Президент Зеленский заявил, что Соединенные Штаты сняли ограничения для Украины по Starshield и возобновили передачу разведданных. Сейчас самая большая проблема для Украины – это удары России баллистическими ракетами, в частности, по энергетической инфраструктуре и другим объектам, от которых зависит жизнь украинцев. Как вы считаете, помогут ли снятие ограничений и возобновление передачи разведданных хотя бы частично снизить эффективность ударов врага?

– Да, частично помогут. Знаете, мы сделали очень хорошее дело. Мы подняли на уши полмира, и нам возобновили работу и Starlink, и Starshield, и передачу разведданных, потому что даже президент Трамп, при всем его желании, не говоря уже об Илоне Маске, не может идти против всего мира, когда начинается такое давление. Это произошло благодаря тому, что мы начали доносить эту информацию до граждан Соединенных Штатов.

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– Вы имеете в виду, что президент обращался не к политическому истеблишменту Соединенных Штатов, а именно к гражданам США?

– Да, и это было очень разумно. Зачем апеллировать к руководству, если они уже приняли решение? После таких действий важно было, чтобы общество или политические круги начали непосредственно давить на власть. Мы также слышали высказывания известных людей – Де Ниро, Шварценеггера, Ричарда Гира, многих республиканцев, которые спрашивали Трампа: что вы делаете? Поэтому в сухом остатке нам вернули и разведданные, и скорость Starlink. Это первое.

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А второе – это самый приятный момент с эмоциональной точки зрения. Ни Трамп, ни Рубио, ни руководство Соединенных Штатов не стали говорить с нами свысока, как с мальчиками, и объяснять, как нам следует себя вести, а начали оправдываться. Поэтому мне кажется, что мы сделали очень неплохой политический шаг.

Насколько это повлияет на эффективность ударов врага? Отсутствие разведданных от США мы уже компенсируем диверсификацией, пытаемся договориться с нашими европейскими партнерами о сети, подобной Starlink, чтобы не зависеть от одной частной компании. Но на сегодняшний день мы активно используем именно американские разведданные, хотя и не на сто процентов. По разным данным, половина и даже меньше разведданных поступает от Соединенных Штатов, больше половины – от других стран.

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До того, как это было восстановлено, были случаи, когда мы не видели запусков баллистических ракет по нам. Когда мы уже видим баллистику, когда она практически падает, мы можем даже не успеть объявить воздушную тревогу. Мы видели в Киеве, как ракеты прилетали одновременно с объявлением воздушной тревоги. Это произошло потому, что эти люди, по большому счету, отключили нам воздушную тревогу. Я считаю, что это не какой-то элемент давления. Такие действия можно сравнить с военным преступлением. Это моя субъективная точка зрения.

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Мы пока не можем справиться с баллистическими ракетами без PAC-3, но по крайней мере уже можем сообщить, что что-то летит, и попытаться хоть как-то его сбить.

– Вы упомянули PAC-3. Действительно, чем сбивать баллистические ракеты? Считаете ли вы, что на волне этого политического успеха Украины можно надеяться на то, что США дадут нам PAC-3, хотя, насколько я понимаю, сейчас их у них не так уж много, ведь много израсходовали в Иране. Или в Иране они не стреляли PAC-3, а использовали другие ракеты?

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– Стреляли. И PAC-3, и PAC-2 стреляли от испуга, непонятно зачем, ведь вообще не нужно стрелять из Patriot. А если стрелять из Patriot по "Шахедам", то уж точно не PAC-3. Зачем PAC-3? Он попадает непосредственно в цель, ракета в ракету. А ракета PAC-2 взрывается рядом с воздушной целью и разрушает ее осколками. "Шахеду" хватит взрыва рядом, хотя PAC-2 в десять раз дороже этого "Шахеда". Много или мало у США ракет PAC-3? По оценкам, около трех тысяч.

– По информации президента Зеленского, ежемесячно Украина получает 12 ракет PAC-3. Этого хватает, чтобы отразить половину масштабной атаки врага. Что мы будем делать, если и дальше будем получать эти ракеты в таком же объеме?

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– Пытаться получить эти ракеты от других стран, у которых они есть. Например, та же Греция, но они почему-то пока не очень активно продают их нам, хотя срок годности истекает. Речь идет о 200 ракетах.

В других странах собирают по несколько ракет, над этим работают наши дипломаты, наше Министерство обороны.

Что еще делать? Использовать Starlinkна территории РФ, чтобы уничтожать пусковые установки. Но речь исключительно об ударах нашей баллистикой, потому что пусковая установка разворачивается за 4-5 минут. Наш дрон не успеет долететь. У россиян есть примерно 7-8 или 5-7 минут на развертывание – в зависимости от того, установка на марше или уже стоит.

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То есть до пуска можно успеть уничтожить пусковую установку того же "Искандер-М". 5 минут на подлет, 5 минут на развертывание. Успеть или нет – счет идет на секунды. Но нам нужна четкая онлайн-информация о том, где находится эта пусковая установка. Это можно сделать через Starlink.

И третий вариант – просто наносить удары в большом количестве нашей баллистикой по территории Российской Федерации, по болевым точкам, чтобы желание атаковать нашу территорию, нашу страну, по крайней мере баллистикой, у них уменьшилось. Ведь когда они будут видеть, что в ответ прилетает столько же или больше, это становится оружием сдерживания, которое можно сравнить с ядерным оружием. Оружием сдерживания может быть наша баллистика, способная летать хотя бы на 500 километров.

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Мы постоянно говорим, что у нас есть такое оружие, но россияне не верят. Поэтому его нужно продемонстрировать. Нужно нанести несколько мощных ударов, чтобы они поняли, что оно у нас есть и что мы можем наносить ответные удары.

– Но ведь нашей баллистики пока нет. Есть только образцы, которые были продемонстрированы, но в массовом производстве ее нет, к сожалению.

– На это я могу ответить только фразой: вот именно.

– Последний вопрос касается защиты резиденции Путина. Есть интересная информация, что вокруг резиденции Путина на Валдае дополнительно возвели 16 башен противовоздушной обороны. Есть даже карта их расположения. Вы говорили о самых болезненных точках для России. Не считаете ли вы, что именно удар по путинской резиденции стал бы хорошим аргументом, чтобы он сел за стол переговоров?

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– Ну, если выживет. Дело в том, что любой военнослужащий страны-агрессора, начиная от командира группы и заканчивая верховным главнокомандующим, а также его резиденция и ставки являются законной целью. Поэтому меня очень удивило, когда Трамп почему-то обиделся, что украинцы попытались атаковать резиденцию Путина. Мол, как можно стрелять по резиденции. А во время Второй мировой войны ставку Гитлера можно было атаковать? Или тоже нельзя, потому что это же Гитлер? Здесь примерно та же логика.

А вот по поводу такого количества средств противовоздушной обороны, как человек, у которого, в частности, есть образование в области противовоздушной обороны, могу сказать, что перенасыщение зенитно-ракетными средствами противовоздушной обороны в какой-либо локации работает в обратном направлении. Оно ухудшает возможности для перехвата цели.

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Если возле резиденции Путина натыкают еще больше вышек, то система вообще не сможет работать. Они будут очень сильно мешать друг другу, и туда долетит даже дрон. Это скажет любой человек, который разбирается в том, как строится эшелонированная противовоздушная оборона.

– Не считаете ли вы, что в России не так уж много средств ПВО, по крайней мере эффективных, которые сосредоточены возле резиденции Путина, и их пришлось отводить из Москвы или Питера?

– Я сейчас точно цифру не скажу, но она есть в открытом доступе. Можно посмотреть, сколько и каких средств противовоздушной обороны есть у россиян, и можно приблизительно вычислить, даже не будучи специалистом, где они в основном расположены – Москва, Санкт-Петербург, Валдай и так далее (в Московской области расположено около 250 позиций ПВО и радиолокационных станций, Санкт-Петербург и Ленинградская область также имеют эшелонированную защиту, в частности комплексы С-300, С-400 и "Панцирь" вдоль побережья Финского залива и вокруг стратегических объектов, – Ред.).

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Насколько они будут эффективными? Дело в том, что, если у нас будет наша нормальная баллистическая ракета, о которой мы мечтаем, то из тех средств, которые есть у россиян, бороться с ней могут только С-400, С-500, и то не факт, что смогут. Все остальные средства бороться не могут.

Почему нам так нужны PAC-3 и Patriot? Потому что они могут. Чтобы уничтожить баллистическую ракету, нужно попасть ракетой в ракету. Если посчитать скорости, с которыми движутся противоракета и баллистическая ракета, то речь идет о секундах, если не о долях секунды. А С-300, который мы используем, подрывается рядом с воздушной целью и разрушает ее своими осколками.

Разрушить взрывом рядом падающую почти вертикально с горы баллистическую ракету невозможно, ведь она все равно падает. Россияне анонсируют, что якобы С-400 может попадать ракетой в ракеты, но есть большие сомнения. Ведь все их "суперракеты", "супероружие", которое они много раз анонсировали, не соответствуют заявленным характеристикам, которые они им приписывают.