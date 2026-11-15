Вопрос территорий Украины не камень преткновения для Путина. Интервью с Курносовой

Трехсторонние украинско-российско-американские переговоры в Абу-Даби не оправдали ожиданий. Было принято лишь одно важное решение – о масштабном обмене пленными, но это мероприятие ни на йоту не приблизило мир. Российская сторона де-факто апеллировала к Европе, хотя европейцы не присутствовали на встрече. "Новую архитектуру безопасности в Европе", а не окончание войны и, в частности, вопрос территорий, россияне назвали ключевой темой переговоров. В чем же она состоит? В том, что, по воле кремлевского диктатора Владимира Путина, из НАТО должны выйти все страны, вошедшие в него после 1997 года. Парадокс в том, что он до сих пор уверен, что может достичь этой цели.

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Тем временем, осознавая актуальную угрозу со стороны России, европейские страны укрепляют локальные оборонные союзы, к которым могла бы присоединиться и Украина. Это стало бы прекрасной гарантией безопасности для нашей страны. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка, признанная "иноагентом" в России Ольга Курносова.

– Трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершены. Из итогов – только согласование обмена пленными. Вместе с тем не было достигнуто никакого прогресса ни в вопросе прекращения огня, ни по вопросу территорий. Зато глава кремлевской делегации Мединский заявил, что центральной темой переговоров была не война в Украине, а новая архитектуры безопасности в Европе. Поэтому возникает вопрос: зачем вообще Москве были нужны эти переговоры?

– Вопрос очень интересный, потому что, судя по составу российской делегации, все-таки для чего-то они туда ехали. Каких-то подвижек они собирались достигнуть. Есть какое-то пока для нас непонятное противоречие между, с одной стороны, серьезным составом делегации России и, с другой стороны, тем, что, по большому счету, особых достижений, кроме обмена пленными, мы не увидели.

Тут невозможно говорить исключительно об украинских территориях, потому что мы прекрасно понимаем, что территориальный вопрос не является камнем преткновения. Вернее, это то, что российская сторона выставляет как камень преткновения. Ведь только что мы услышали, что главный вопрос – это система безопасности в Европе. Об этом говорит представитель страны, которая, собственно, эту систему безопасности и разрушила.

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Объясню, почему. Напомню, требованием Путина, которое было озвучено перед началом полномасштабного вторжения в Украину, было требование убрать НАТО на границы 1997 года. Хотя мы прекрасно помним, что новая структура безопасности формировалась тогда, когда Россия встала на демократический путь развития и было абсолютное ощущение, что Россия и НАТО перестали быть противостоящими силами.

Более того, за несколько лет до начала вторжения путинской России в Грузию существовал Совет Россия-НАТО. То есть мы двигались в сторону максимального сближения. Речь даже шла о том, чтобы совместно противостоять террористическим угрозам – и далее по списку.

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Понятно, что в первые годы своего правления Путин пытался продать тезис о том, что на самом деле все те, кто выступают внутри России против Путина, это просто террористы. Сейчас же он уже максимально институализировал это. Потому что сегодня практически вся оппозиция находится либо в списках террористов-экстремистов, либо нежелательных организаций, либо иностранных агентов. Всю более-менее заметную оппозицию уже распихали по разным спискам. И Путин пытается всем рассказать, что любой, кто скажет даже слово против него, уже автоматически иностранный агент.

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Было время, когда казалось, что Россия такой же член Европы, как и все остальные страны и у нас нет причин конфликтовать. И ровно поэтому система безопасности была совершенно другой, она была заточена в совершенно другую сторону.

Но Путин решил вернуться даже не к брежневским, а к сталинским временам. Напомню, что Брежнев подписал Хельсинский акт по безопасности в Европе, в котором в том числе была зафиксирована нерушимость послевоенных границ. Так что нечего на зеркало пенять – сами нарушаете все подписанные договоры, а потом рассказываете, что система безопасности не работает. Конечно, не работает.

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– Как же в Кремле видят эту новую систему безопасности в Европе, которая бы их устроила? К чему, собственно, они стремятся? Просто лишить членства в НАТО те страны, которые вошли в блок после 1997 года?

– Именно так. Александр Сергеевич Пушкин в "Сказке о рыбаке и рыбке" это давно сформулировал: "Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морскою, чтобы жить ей в Окияне-море, чтобы ты сама ей служила и была бы у ней на посылках".

Вот примерно это Путин сегодня от Европы и требует. Дескать, вы там сформировали какое-то свое представление о системе безопасности в Европе, но я вас сейчас замучаю дронами, я взорву ваши страны изнутри. И пока вы не измените все то, что у вас давно сформировано, я вас буду кошмарить. Примерно так. Он думает, что может кошмарить Европу до бесконечности. Путин считает, что ему удастся помочь другим политическим силам прийти к власти в европейских странах. И уж тут-то он и заживет.

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– Но даже если в результате выборов во Франции, которые пройду весной, к власти придет Марин Ле Пен, думаете, она откажется от членства Франции в НАТО?

– Вы просили меня сказать, что думает Путин, а не то, что думаю я. А я как раз считаю, что это все бред сивой кобылы. Мы уже увидели это на примере Венгрии. Мадьяр – достаточно консервативный национальный политик, который на первое место ставит интересы именно Венгрии. Понятно, что мы сейчас видим некую правую волну, которая наблюдается в европейской политике.

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Но это не означает, что правые политики – пропутинские политики. В большинстве своем они просто достаточно евроскептичны, но нацелены на национальные интересы. В ситуации, когда Россия угрожает их национальным интересам, при правых правительств, скорее, наоборот, будут развиваться оборонные отрасли и усиливаться национальная оборона, а не так, как надеется Путин.

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– Россия уже не в первый раз отказывает Европе в месте на любых трехсторонних переговорах. Но если бы Европа действительно участвовала в этих переговорах в Абу-Даби, что бы это изменило?

– Так как Европа прекрасно видит все опасности, которые исходят от путинской России, безусловно, не так легко повесить ей лапшу на уши, как Путин это делает с Витьком и зятьком (Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, – Ред.). Конечно, европейцы достаточно жестко отстаивают свои интересы. Но если Путин думает, что разрушить все то, что было построено в Европе, просто, то он ошибается. Даже несмотря на то, что брюссельские бюрократические структуры действительно являются достаточно неповоротливыми, мы видим, как страны начинают выстраивать локальные оборонные союзы.

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Например, Северная Европа быстро движется в эту сторону. На мой взгляд, будущее как раз за такими локальными оборонными союзами, будь то Вышеградская четверка, будь то Северная Европа (Вышеградская четверка (V4) и Северное оборонное сотрудничество (NORDEFCO) – это субрегиональные форматы кооперации в Европе. Первый объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, второй – Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию, – Ред.). Я, конечно, не хочу ничего советовать руководству Украины, но мне кажется, стоило бы обратить внимание именно на такие более локальные форматы и в них активно участвовать.

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– Членство в таком союзе могло бы стать гарантией безопасности для нашей страны?

– Безусловно, потому что Вышеградская четверка непосредственно находится на границе Украины. Естественно, все заинтересованы в том, чтобы свои границы максимально защищать. Скандинавия находится на границах с Россией, у Финляндии протяженная граница, у Норвегии меньше. Но, тем не менее, все прекрасно понимают, насколько все это опасно.

Поэтому, да, я считаю, что те, кто чувствуют эту опасность практически каждый день, когда приходят сообщения о воздушной тревоге, гораздо быстрее на все реагируют, чем те, кто этих сообщений не получают.

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– Допускаете ли вы, что для Путина период до конца года, когда в США функционирует все еще старый состав Конгресса, является своего рода окном возможностей? Возможно, именно поэтому из Кремля звучат такие ультиматумы в отношении Европы?

– Мне кажется, время ультиматумов давно прошло, и появились возможности что-то сделать, наконец, надавить на Путина, наконец, ввести адские санкции и сделать что-то еще для того, чтобы, как сказал сам Трамп, начать продуктивно взаимодействовать, в том числе с демократами, которые избрались в Конгресс и в Сенат. Поэтому не думаю, что какие-то возможности сильно помочь Путину у Трампа остались.

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– Тем не менее, закон Грэма пока в действие не введен.

– Именно поэтому я и говорю, что надо исходить из той реальности, в которой мы находимся, и все-таки делать то, что даст результат, и то, что может хоть как-то куда-то продвинуть.

На мой взгляд, существует только две возможности переговоров с Путиным – либо надавить на него так, чтобы он действительно это ощущал как опасность, либо сразу просто сдаться.

– Я правильно вас понимаю, вы считаете, что осадить и посадить за стол переговоров Путина сегодня способны только Штаты?

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– Наверное, в этом может поспособствовать и Китай, если захочет. Но все-таки давайте не будем сбрасывать со счетов и Европу, ведь европейских санкций достаточно много. Различных интересов путинского окружения в Европе тоже достаточно много. Поэтому, если действовать достаточно тонко, то Европа тоже может серьезно на все это влиять.

Более того, я считаю, что главное препятствие на пути к достижению каких-то договоренностей – это сама фигура Путина. Поэтому, если все перестанут бояться и, наконец, хотя бы в кулуарах не будут падать в обморок от слов "regime change", вот тогда, может быть, реально начнут происходить изменения к лучшему.