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Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
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Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео
Оккупанты атаковали Одесскую область

В понедельник, 28 сентября, российские войска нанесли удар по Одесской области. По предварительным данным, пострадали два человека.

Также повреждено складское здание. Об этом сообщили глава Одесской ОГА Олег Кипер и ГСЧС.

Что известно

По информации чиновника, россияне нанесли удар по нежилому складскому зданию ночью. На месте произошло возгорание, которое оперативно потушили пожарные.

Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

Росіяни поцілили по нежитловій складській будівлі

Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

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Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

Постраждалим надали медичну допомогу

Пострадали два человека: 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Скорая помощь оказала им медицинскую помощь на месте.

"Также на территории области повреждены крыши и окна частных жилых домов, легковые автомобили", – говорится в сообщении ГСЧС.

Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

Ворог атакував Одещину

Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

Росіяни поцілили по нежитловій складській будівлі

Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

Ворог атакував Одещину

Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

Росіяни поцілили по нежитловій складській будівлі

Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

Ворог атакував Одещину

Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

Росіяни поцілили по нежитловій складській будівлі

Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

Ворог атакував Одещину

Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

Ворог атакував Одещину

Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

Росіяни поцілили по нежитловій складській будівлі

Напомним, 28 сентября оккупанты вновь нанесли удары по Киеву. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, в одном из них вспыхнул пожар на АЗС. Горели также офисные здания, есть попадания в жилой дом. Есть пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, 26 сентября российские войска нанесли удары по Сумам. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро – пострадали. Целью врага стали обычные жилые дома и объекты инфраструктуры.

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