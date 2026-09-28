Оккупанты ударили по Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео
В понедельник, 28 сентября, российские войска нанесли удар по Одесской области. По предварительным данным, пострадали два человека.
Также повреждено складское здание. Об этом сообщили глава Одесской ОГА Олег Кипер и ГСЧС.
Что известно
По информации чиновника, россияне нанесли удар по нежилому складскому зданию ночью. На месте произошло возгорание, которое оперативно потушили пожарные.
Пострадали два человека: 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Скорая помощь оказала им медицинскую помощь на месте.
"Также на территории области повреждены крыши и окна частных жилых домов, легковые автомобили", – говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним, 28 сентября оккупанты вновь нанесли удары по Киеву. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, в одном из них вспыхнул пожар на АЗС. Горели также офисные здания, есть попадания в жилой дом. Есть пострадавшие.
Как писал OBOZ.UA, 26 сентября российские войска нанесли удары по Сумам. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро – пострадали. Целью врага стали обычные жилые дома и объекты инфраструктуры.
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