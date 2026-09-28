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Латвия запретила владение оружием лицам с паспортами России и Беларуси: что известно

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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Латвия запретила владение оружием лицам с паспортами России и Беларуси: что известно
Для отдельных категорий лиц предусмотрен переходный период до 1 декабря 2026 года

Сейм Латвии принял поправки к закону об обороте оружия, которые ограничивают право на получение разрешений для лиц, имеющих гражданство России или Беларуси. Запрет касается, в частности, граждан Латвии, которые одновременно имеют паспорт РФ или Беларуси, а уже выданные разрешения могут быть аннулированы.

Для отдельных категорий лиц предусмотрен переходный период до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщает LSM.

В Латвии ввели новые правила для владельцев оружия

Поправки к закону депутаты Сейма Латвии приняли 24 сентября. Согласно переходным положениям, граждане Латвии, ЕС или Европейской экономической зоны, которые также имеют гражданство России или Беларуси, смогут пользоваться разрешенным законом оборотом оружия до 1 декабря 2026 года.

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Отдельно документ устанавливает новые правила для спортсменов. Лицо в возрасте от 21 года, которое не менее года является членом зарегистрированной стрелковой организации и имеет не ниже второго спортивного разряда, сможет приобрести или хранить до 15 единиц огнестрельного или пневматического оружия.

Изменения также касаются газового и сигнального оружия, которое можно технически переделать для стрельбы пулями или другими снарядами. Такие изделия будут приравниваться к огнестрельному оружию и классифицироваться по категориям A, B или C в зависимости от их характеристик.

Напомним, что в Украине обсуждение вопроса законодательного регулирования оборота гражданского оружия вступает в новый этап. Ряд аспектов, в частности будущие правила получения разрешений на оружие, право на самозащиту, ответственность владельцев и механизмы государственного контроля, требуют дальнейшей проработки для подготовки законодательных изменений.

Как писал OBOZ.UA, полиция выступает за легализацию оружия в Украине, в том числе и короткоствольного, ведь каждый имеет право на защиту и самозащиту. Однако — при условии формирования культуры обращения с оружием и обеспечения права на безопасность других граждан.

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