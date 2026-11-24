Во время встречи в Шэньчжэне трех лидеров государств – Китая, России и США – Си Цзиньпин сделал крайне важное заявление: о недопущении ядерной войны и ядерном разоружении. Учитывая степень зависимости путинской России от Китая, де-факто это означает, что РФ теряет единственное стратегическое преимущество – "ядерную дубину". Более того, даже российские удары по энергетической инфраструктуре могут быть расценены как несущие ядерную угрозу. Соответственно, войну пора заканчивать. Именно такие сигналы мог получить в Китае кремлевский диктатор Владимир Путин.

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Одновременно на этом мероприятии Путину указали на его место – место не полноправного партнера, а вассала Китая. В частности, музыкальное произведение, которым был встречен Путин, можно считать тонким троллингом с намеком на "крысиного короля". Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка, признанная "иноагентом" в России Ольга Курносова.

– Первые часы пребывания Путина в Китае были связаны с рядом знаковых моментов: в аэропорту его не встретил глава страны Си Цзиньпин, а во время выхода к прессе Путина поставили на расстоянии от лидеров КНР и США. По вашему мнению, был ли это холодный душ для Путина? Если, зачем это было сделано?

– На мой взгляд, это действительно некая показательная история, чтобы Путин знал свое место. Китай считает его своим вассалом, поэтому, естественно, никаких тех же отношений, что и к Соединенным Штатам, с сегодняшней Россией, с Путиным быть по определению не может. Поэтому и "Трепак" (Трампа встречали под звуки гимна США, но для Путина оркестр исполнил "Трепак" – русский танец из балета Чайковского "Щелкунчик". – Ред.), и другой стол, и все то, что вы сказали.

Способен ли Путин ощутить этот холодный душ? Отчасти, думаю, что да. Особенно, конечно, позабавил "Трепак", с учетом того, что в "Щелкунчике" есть крысиный король. По крайней мере, для всех нас контекст очевиден. Думаю, китайцы с этим троллингом достаточно преуспели.

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– Тем не менее, на следующий день состоялась нормальная трехсторонняя встреча, все трое лидеров выглядели достаточно равноценно. Но обратило на себя внимание то, что, говоря о Второй мировой войне и об ООН, Путин де-факто ставил зрак равенства между Россией и Советским Союзом. Почему и Трамп, и Си это проглотили?

– Тут, скорее, вопрос не к Трампу и к Си, а к другим постсоветским странам. Это тот вопрос, который я давно задаю, и на который, к сожалению, не могу найти ответ. Все остальные почему-то решили передать все "бабушкино наследство" в руки Путина, и никто не заявил о том, что все, что создавалось, пока все жили в одной стране, принадлежало всем.

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Именно поэтому Путин всячески спекулирует на этом и пытается изобразить, что он единственный "наследник". Но то, что Россия унаследовала место в Совете безопасности, должно было быть увязано с Будапештским меморандумом, поскольку у России осталось все ядерное вооружение Советского Союза. От него, в первую очередь, отказалась Украина, у которой много чего было. При этом в обмен она получила гарантии безопасности, на которые все начхали.

Поэтому главный вопрос, конечно, должна задавать Украина – почему Путин так себя ведет. Это просто не соответствует реальности, даже если учесть потери во время Второй мировой войны, оккупацию и так далее. Большая территория Украины, Беларуси была оккупирована, были колоссальные потери, поэтому говорить о том, что Россия победила во Второй мировой войне, просто смешно. России тогда не существовало – было совершенно другое государство.

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Если говорить о правопреемственности, то надо вспоминать Хельсинский акт о безопасности в Европе, который подписывал Леонид Брежнев, на тот момент руководитель Советского Союза, но этот акт тоже был выброшен Путиным в мусорную корзину. Если пытаться наследовать одно, то надо наследовать и другое, но, как мы видим, в этом смысле Путин – это такая крыса, которая что-то пытается ухватить, а от чего-то другого отказаться.

Что касается остальных, то тут нечему удивляться. Многие достаточно плохо знают историю, у Трампа, например, вообще, огромное количество океанов, и они расположены в разных местах. С историей, к сожалению, не все дружат.

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Но в принципе, если говорить про ядерное разоружение, то эта позиция Китая по полному отказу от ядерного оружия – это, скорее, некий реверанс в сторону Соединенных Штатов, потому что именно Трамп ставил вопрос об этом. В этом смысле для России это вещь неприятная, потому что единственное, что сегодня у Путина есть – это ядерная дубина, которой он периодически размахивает. Как мы знаем, у России сегодня самый большой ядерный арсенал, поэтому, если говорить о разоружении, то Россия теряет свое единственное стратегическое преимущество, после которого Кремлю придется прислушиваться ко всем остальным.

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– То есть фактически ядерная дубина Путина больше не работает? Можно ли сказать, что после подобных заявлений Си Путин фактически лишился своего последнего ядерного аргумента?

– Си все время говорит о недопустимости ядерного шантажа, но тут было сделано очень сильное заявление о необходимости полного ядерного разоружения. И вот это, конечно, тонкий намек на толстые обстоятельства. Я не исключаю, что где-нибудь в кулуарах без занесения в текст звучали и вопросы российско-украинской войны. Может быть, мне просто хочется это услышать, но, тем не менее, для меня это формулировка о том, что пора останавливаться, пора заканчивать войну.

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Война всем невыгодна, поэтому надо, по крайней мере, замораживать, заключать соглашение о прекращении огня и переходить к дипломатическому способу достижения договоренностей. Я не говорю о том, какими будут эти договоренности, но мне кажется, что именно эта формулировка про необходимость полного ядерного разоружения – это намек России.

Что касается Международного уголовного суда, то, как мы помним, он выдал ордер на арест не только Путина, но и Нетаньяху. Хотя в Израиле совсем другой человек получил мандат на формирование правительства, и Нетаньяху может утратить свой иммунитет и оказаться под юрисдикцией МУС.

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Но, опять-таки, проблема Международного уголовного суда в тому, что он был создан для того, чтобы постоянные члены Совета безопасности могли приструнить своих младших партнеров, другие страны, но никогда он не использовался против постоянных членов Совета безопасности. Более того, даже смешно говорить про иммунитет, потому что ни к кому, у кого был иммунитет главы государства, международный уголовный суд не применял свои санкции. Поэтому даже удивительно, что это было внесено в итоговый документ встречи.

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– Следующий вопрос – по поводу Украины. Понятно, почему эта тема не прозвучала в итоговом документе – представители Украины не присутствовали на этой трехсторонней встрече, и обсуждение Украины без Украины было недопустимым. Вместе с тем вы предположили, что Си мог высказать пожелание, чтобы эта война закончилась. Наверное, Путин продолжал рассказывать про половцев с печенегами, но как вы думаете, чем могла закончиться именно та кулуарная часть этой встречи, касающаяся Украины?

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– Он, может, и хотел рассказать про печенегов с половцами, но времени у него на это не было, потому что встречи были достаточно короткими. Но мы уже слышали от американских переговорщиков, что это последний промежуток времени, когда можно договориться, и обращали на это внимание как российской, так и украинской стороны. Потому что после того, как Конгресс и Сенат уже вступят в свои полномочия, американская администрация уже не сможет чувствовать себя так вольготно, как сейчас.

Кроме того, дураков нет, и все видели последние события, в том числе крушение Крымского моста. Я прекрасно понимаю, что никаких силовых аргументов, кроме как ядерной дубины, у Путина нет. И даже все эти удары по украинской энергетической инфраструктуре – это тоже своего рода ядерная дубина.

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Потому что специалисты МАГАТЭ уже предупреждали, что, если Кремль будет крушить энергетическую инфраструктуру Украины, это может нести опасность ядерной катастрофы уже на атомных станциях. Поэтому тут ядерный вопрос очень и очень важный. Понятно, что у Китая не такая уж радужная экономическая ситуация, и он заинтересован в том, чтобы война прекратилась и началась активная торговля. Так что, я думаю, все это в кулуарах и было сказано.

– Перед этой трехсторонней встречей лидеров России, США и Китая многие называли ее "Ялта 2.0", якобы речь шла о новом разделе мира. Произошел ли раздел мира?

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– Это совершенно бредовое сравнение. Ялта произошла тогда, когда три страны, победившие во Второй мировой войне, делили зоны влияния. Здесь одна сторона – агрессор, Китай позиционирует себя вообще как абсолютно не участник, а Соединенные Штаты помогают той стране, на которую напали. Какой тут аналог Ялты? Абсолютно никакой.

Я уже не говорю о том, что сегодня совершенно другая ситуация. Говорить о разделе Европы совершенно невозможно. Сегодня в Европе существует НАТО, существует ЕС. На что тут может претендовать Путин? Абсолютно ни на что.

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С другой стороны, есть Азия, другие союзы, другие влияния. И если мы говорим про сверхдержавы, то сегодня это вовсе не Россия, а Китай и Соединенные Штаты. А что будет завтра, мы вообще не знаем, потому что технологическая эра настолько все изменила, что, может быть, завтра сверхдержавой окажется какая-нибудь высокотехнологическая корпорация, от которой мир будет зависеть гораздо сильнее, чем от правительства даже такой большой страны, как Соединенные Штаты.