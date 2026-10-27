Кремль пытается сломить украинцев не только обстрелами, но и соцсетями: Ступак сообщил подробности

Страна-агрессор Россия пытается морально сломить украинцев не только с помощью ударов по энергетической инфраструктуре и объектам, непосредственно связанным с жизнедеятельностью украинских городов и сел, но и в соцсетях. Кремлевские ботофермы работают профессионально. Они умело играют на реальных проблемах Украины и продвигают выдуманные истории, в которые легко поверить. Подобная деятельность ведется и в странах, оказывающих помощь нашей стране. В европейских и американских соцсетях боты под видом местных жителей оставляют комментарии, в которых убеждают граждан этих стран, что экономические трудности связаны именно с такой помощью.

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В контексте защищенной спутниковой системы Starshield, доступ к которой, по предварительной информации, был восстановлен для Украины, возникает несколько важных вопросов. В частности, кто на самом деле контролирует эту военную составляющую Starlink – Пентагон или Илон Маск?

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Удары по энергетической инфраструктуре, по объектам, от которых зависит жизнь украинцев, очевидно, преследуют цель сломить людей морально. По вашим оценкам, может ли враг при определенных условиях достичь своей цели?

– Давайте будем откровенны – все это давит на всех. Нельзя сказать: да нет, это вообще никак не влияет! Конечно, влияет. Постоянные перебои с водой и светом, постоянная нагрузка на бизнес, приходится тратить средства на генераторы, на восстановление и так далее. А если бизнес не работает, не платит налоги, эти средства не идут на войну, не финансируют армию, из них не выплачивают зарплаты, и возникает огромная дыра в бюджете. И таким образом это тоже влияет.

В целом люди устают. Конечно, все зависит от региона. Скажем, харьковчане, днепряне, одесситы, киевляне – это одна история, а на Закарпатье или в Ивано-Франковске вообще не знают, что творится в этих регионах. Но "средняя температура по больнице" – конечно, люди устают.

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Россияне пытаются работать с соцсетями, которые для них очень важны. Они используют наши недостатки, в частности, связанные с работой ТЦК, обогащением сотрудников ТЦК и так далее, а также выдумывают собственные истории. Помню, как в начале полномасштабной войны они очень активно раскручивали тему о том, будто Зеленский купил дорогой автомобиль за 10 миллионов долларов, даже вбрасывали счет-фактуру. Потом придумали, что Зеленская ездит в Париж за дорогими покупками. Все это делалось с целью нанести моральный удар по украинцам.

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Я понимаю, что отчасти моральный удар по украинцам будет нанесен, но на сто процентов Путин своей цели, конечно, не достигнет.

– По вашему мнению, какая главная роль отведена спецслужбам России на этом этапе войны в Украине?

– Искать людей, которые будут выполнять задания на территории Украины, потому что своих людей они не могут забросить в Украину. Это слишком сложно и сопряжено с большим риском, потому что наши правоохранители работают. Значит, им нужно найти кого-то для выполнения заданий – от простого корректирования и наведения до закладки взрывчатки и даже убийств. Они могут выдавать себя за украинских патриотов, мол, нужно наказать предателя, его нужно убить и так далее.

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Ну и, конечно, активная работа в соцсетях. Они выдумывают истории, ссылаясь на кума, свата, дядю сестры, который якобы на фронте, а там "зарплату не платят, всех бросают в мясные штурмы, все двухсотые" и так далее. Кстати, Путин вчера кричал почти о полумиллионе официальных случаев СОЧ в Украине, а по факту якобы еще больше. Он нагнетает, намеренно нагнетает. Я помню, речь шла о количестве до 200 тысяч, и то с натяжкой.

– Как Украина, в частности СБУ, может бороться с распространением кремлевской дезинформации в соцсетях?

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– Пытаются заблокировать эти аккаунты, если действительно это возможно, если компания Meta идет на контакт. С Telegram сложно работать, потому что нет фронт-офиса, нет возможности обратной связи. В то же время, если это Telegram в Украине, то с помощью западных разведчиков вычисляют, кто администрирует и контролирует этот канал, и в итоге арестовывают.

– То есть глобально решить эту проблему невозможно?

– Возможно. В Вооруженных силах есть возможность уничтожать российские дата-центры. Нет дата-центров – нет ботов. В таком случае их возможности очень существенно сокращаются. Я думаю, здесь есть прямая зависимость. Но мы понимаем, что таким же образом могут быть уничтожены и наши дата-центры.

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– По вашим оценкам, какова роль кремлеботов в Европе? Но мы понимаем, что помощь европейских стран Украине напрямую зависит от настроений в обществе этих стран. Как вы оцениваете эту работу?

– Она есть, и она велика. Например, кремлевская ольгинская фабрика ботов, которая принадлежала Евгению Пригожину. Всех этих ботов уже подобрали, сейчас ими занимается политический блок Кремля, администрация президента Путина. Есть разные направления, в частности, АНО – автономная некоммуникационная организация – "Диалог", АНО "Тройка" и так далее. Перед ними стоит задача работать по Украине, по странам Западной Европы и по всему миру.

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Пока был Пригожин, на его фабрике троллей даже был англоязычный отдел, который работал по Великобритании и Соединенным Штатам. Они сидели отдельно от всех, в отдельном помещении. От всех требовали: за день написать определенное количество твитов в соцсетях, определенное количество комментариев. И что важно, этот английский отдел ни с кем не контактировал. У них была такая тактика: они влезают в какие-нибудь срачи в комментариях под любыми текстами в США, например, под постами демократов или республиканцев, и что-то пишут. Нужно было выдержать три раунда: ты пишешь комментарий, человек отвечает, ты отвечаешь – это уже второй комментарий, а потом пишешь третий, чтобы человек не догадался, что ты иностранец. Ты должен знать проблемы Массачусетса, проблемы Миннесоты, у тебя должен быть идеальный английский, просто идеальный.

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В Европе они обрабатывают французов, британцев, рассказывают о госдолге, о ценах, о том, как они растут, о том, как плохо в школах во Франции: мол, фасады классные, а внутри большие "окна" в расписании занятий, у учителей маленькая зарплата, еда в столовой плохая, а почему? Потому что все деньги идут в Украину. И начинается раскачивание.

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– Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, якобы Трамп звонил Маску по поводу ограничений для Украины в отношении Starshield. И якобы Маск эти ограничения снял. Это хороший знак для нас? Можно ли сказать, что Трамп, даже накануне очень важных для него выборов, снова разворачивается в сторону Украины?

– Трамп – человек, который работает как осциллограф. Он все время колеблется то в одну, то в другую сторону. Мы же помним, как Зеленский у него был плохим, у него не было "карт на руках", а потом – "я горжусь украинцем, горжусь Зеленским, он классный парень". Такая биполярка, как говорят в Украине. И это может повториться.

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Я думаю, такое изменение поведения может быть связано с сильным давлением на Трампа в соцсетях, в X, в Facebook, и накануне выборов он вынужден это учитывать. Я заходил в ветку срача под постом Илона Маска, когда он говорил, что Зеленский должен уйти с должности. Американцы ему такого накидали за шиворот! В частности, писали: а почему Путин не должен уйти, выкладывали фотографии атак на украинские города. Думаю, он согласился.

Но здесь есть один интересный вопрос относительно Starshield. Она не подконтрольна Илону Маску, поскольку это военная составляющая. По крайней мере, так заявляет Пентагон. И здесь у меня большой вопрос. Секундочку. Если она под контролем Пентагона, то почему нет комментариев от самого Пентагона, от Пита Хегсета? Эту тему комментируют все кому не лень: министр финансов, Марко Рубио, Илон Маск. А вот комментария Пита Хегсета нет.

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Но если Маск согласился восстановить связь, выходит, что он контролирует и военную часть? Это уже вообще полная чушь и полное непонимание того, что происходит в Соединенных Штатах.

– Если Starshieldснова заработает для Украины, как это изменит ситуацию, как это изменит прогноз?

– Это означает, что у нас будут атаки. Мы снова будем атаковать так называемую трассу "Новороссия". В последние дни россияне хвастались, что за 48 часов было всего одно попадание по фуре. Значит, это существенно нас подкосило. Теперь мы снова к этому вернемся, и снова будут атаки по фурам, хотя за эти несколько суток россияне смогли натаскать грузов в оккупированный Крым, улучшить ситуацию с топливом, продуктами питания и так далее.

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Это также позволит возобновить атаки по прифронтовым регионам, возможно, по Москве и по дата-центрам, которые находятся вокруг Москвы. Я думаю, что для Украины это отличная цель. Если НПЗ атаковать не будем, давайте атаковать дата-центры, ведь они очень уязвимы. И самое главное – их сложно восстановить. Если НПЗ восстанавливают после 10-15 попаданий, то с дата-центрами ситуация другая. Специалисты говорят, что сейчас рынок настолько перегружен заказами для искусственного интеллекта, что россияне даже со своими деньгами не смогут туда попасть. Компании, которые производят это оборудование, расписали свои заказы до конца 2027 года.

В целом с восстановлением Starshield мы вернемся к тем возможностям, которые имели раньше.