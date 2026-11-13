Почему Украина не бьет по Москве и что даст врагу масштабная мобилизация: Нарожный объяснил нюансы

В ситуации, когда страна-агрессор Россия устроила террор гражданского населения Украины и пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру, в частности в столице, возникает вопрос: почему Украина в ответ не наносит удары по объектам энергетики в Москве? Ответ лежит в плоскости наших реальных возможностей и целесообразности. Дрон не способен нанести существенный ущерб и надолго вывести из строя подобные объекты. Для этого нужны ракеты, которые Украина использует более прагматично – для ударов по российским военным производствам.

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За несколько предыдущих месяцев враг мог накопить около 300-400 баллистических ракет. Стоит ли надеяться на то, что этот запас иссякнет и атак станет меньше? Отчасти да, но не стоит забывать, что в РФ ежемесячно производят до 70 новых ракет и могут полагаться на своего союзника КНДР, которая может поставлять агрессору свои ракеты. В то же время массовая мобилизация, если такая будет объявлена в России, по объективным причинам не может принести существенных успехов оккупационной армии.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Павел Нарожный.

– За несколько недель до начала отопительного сезона руководство Украины подчеркивало, что будет симметрично отвечать на удары по объектам украинской энергетики. Сейчас мы видим, как Россия пытается устроить блэкаут в Киеве. Почему мы до сих пор не наносим удары по объектам энергетики в Москве?

– Здесь есть несколько моментов. Момент номер один: не так много смысла бить дроном по теплоэлектростанции. Да, можно разрушить трансформаторы, но все это очень быстро восстановят, ведь в России есть собственное производство трансформаторов. Если бить по другому оборудованию, то нужно бить чем-то тяжелым, другими словами, ракетой. Ракет у нас не так много, и ими бьют в первую очередь по российским производствам оружия.

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В Москве есть несколько эшелонов обороны, она очень сложная с точки зрения ПВО, потому что хорошо защищена. Ее защищают комплексы С-300, С-400, там "Панцири" и так далее. Поэтому удачных ударов именно по Москве на самом деле было не так много. Итак, теоретически да, это возможно, но реализовать это будет не так просто.

Второй момент: мы же хотим сделать так, чтобы у них не просто на один час лампочка погасла, а чтобы был блэкаут, который продлится месяц. А для этого нужно большое количество средств поражения.

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Также возникает большой вопрос, целесообразно ли бить именно по генерации электроэнергии в Москве или все же лучше уничтожать, например, российский экспорт нефти. Мне кажется, правильнее бить по их карману, по тому, что приносит деньги, чем наносить удары по какой-то теплоэлектростанции.

– Да, согласна с вами, но согласитесь, что удар по Москве был бы довольно показательным жестом, и не только ударом по энергетике, но и по имиджу ПВО в российской столице. Но вы считаете, что нет смысла наносить такой политический, эмоциональный удар по России?

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– Возможно, да, если бы был нанесен такой удар, это было бы что-то вроде пощечины. Но мне все же кажется, что для нас главное – не доказать что-то российской бабушке у подъезда, а сделать так, чтобы у России не было возможности производить оружие.

– Но для нас также очень важно сейчас защитить нашу столицу. По вашим оценкам, какие у нас есть возможности в ситуации, когда ракет PAC-3 критически не хватает?

– Других вариантов нет.

– То есть остается просто пытаться как-то пережить эту ситуацию?

– Когда мы говорим о способах защиты, у нас есть два варианта. Первый – сбивать баллистические ракеты, которые летят по нашим объектам. С технической точки зрения с этим могут справиться исключительно PAC-3, а теоретически это может быть SAMP/T NG, но когда они будут доступны, пока не понятно. И самое главное – в каких количествах они будут доступны.

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Мы пытаемся понять, когда Европа наладит производство этих PAC -3. Но ожидать, что речь пойдет о тысячах ракет, я бы не стал. Потому что даже Европа будет критически зависеть от американского оборонно-промышленного комплекса. Это те страны, которые могут позволить себе большое количество разработчиков, большое количество ученых, и альтернативы им, к сожалению, нет.

Второй вариант – уничтожать объекты ВПК России. И тут мы возвращаемся к пункту номер один.

Итак, мы можем поступить эмоционально и начать направлять все наши ресурсы на какую-нибудь теплоэлектростанцию в Москве. То есть, опять же, сделать так, чтобы бабушкам у подъезда было холодно. Но правильный ответ – уничтожать их объекты ВПК.

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Вчера мы видели удар по заводу в Санкт-Петербурге, где производятся твердотопливные двигатели для "Искандеров" и "Тополь-М" (В ночь на 9 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по АО "Завод имени Морозова" в Ленинградской области близ Санкт-Петербурга. Это предприятие, в частности, производит твердотопливные заряды для баллистических ракет 9М723 комплекса "Искандер-М", а также разрабатывало твердое топливо для ракетных комплексов "Тополь-М", – Ред.). Это именно те ракеты, которыми россияне бьют по нам.

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То есть правильно направлять ресурсы на российские объекты ВПК и пытаться уничтожать их, чтобы у них не было возможности наносить удары по нам. Это правильный шаг, ведь он разрушает российскую экономику, уничтожает российский ВПК.

– Следующий вопрос касается потерь вражеской армии в Украине. По информации Генштаба ВСУ, за сутки 8 ноября враг потерял почти 3 тысячи убитыми и тяжелоранеными, а именно 2980 человек. Это исторический рекорд суточных потерь. Несколько месяцев назад наш Генштаб поставил перед собой задачу довести уровень потерь врага до 50 тысяч в месяц, и сейчас этот уровень даже превышен. По вашему мнению, как в этой ситуации поступит Москва? Если будет принято политическое решение о массовой или всеобщей мобилизации, за какое время они смогут набрать, скажем, 200-300 тысяч человек, и как эти дополнительные силы могут повлиять на ситуацию на поле боя?

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– С политической точки зрения для Кремля это будет очень проигрышный шаг, ведь они рассказывают населению, что все хорошо, что они наступают, "освобождают" территории и так далее. Многие в Украине ожидали, что это произойдет после так называемых российских выборов в сентябре, но значительного ускорения мобилизации в России до сих пор не произошло.

Есть отдельные случаи, когда кого-то ловят на улицах, вручают повестки, но, опять же, речь не идет о десятках или сотнях тысяч человек. Даже если представить, что будет приказ мобилизовать еще 300 тысяч, их будет непросто поймать на улицах.

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В России есть около 2-3 миллионов человек, которые когда-то служили в армии и чему-то научились. Но современная война отличается даже от того, что было пять лет назад, даже в начале полномасштабного вторжения, не говоря уже о 10-15 годах назад. Поэтому любого, кого поймают на улице, придется обучать, отправлять в учебные центры и так далее, чтобы просто объяснить, как все сейчас устроено на фронте. В то же время учебные центры не резиновые. В России нет такого количества учебных центров, куда одновременно можно отправить 300 тысяч человек. Самая смелая оценка – это 50-60 тысяч. Теоретически они могут построить учебные центры, но это процесс, который займет не один день. Следовательно, выполнить эту задачу маловероятно.

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Если у них появится дополнительная сотня тысяч штыков, возможно, они смогут активизироваться на каком-нибудь направлении, где сейчас активность не такая высокая. Например, если взять мою родную Сумщину. Сумские пограничники оценивают российскую группировку вблизи Сумщины в 40 тысяч. Такого количества недостаточно для атаки на этом направлении. Если же у россиян появится, скажем, еще плюс 100 тысяч, теоретически они смогут открыть еще одно направление на Сумщине.

Но это уже было. Два года назад они пытались штурмовать Сумскую область, прошли на 5-7 километров и успешно увязли. То есть такое количество не даст им качественного, серьезного преимущества, особенно на современном поле боя, где большие потери несут из-за дронов, где очень хорошо построены наши инженерные укрепления и минные поля.

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Мы вышли из всех международных соглашений, запрещавших применение противопехотных мин, которые не убивают, а калечат. То есть отрывают руки, ноги, а потом раненых россиян пытаются спасать, везти назад, а это огромные потери. В то же время российские регионы уже отменяют так называемые

– По итогам последней Ставки президент Зеленский сообщил, что противник пытается разделить Украину по Днепру. Речь прежде всего об ударах по мостам и уничтожении инфраструктуры. Это какая-то новая тактика врага?

– Эта тактика не нова. По мостам они бьют уже довольно давно, с самого начала полномасштабного вторжения. Но раньше эти удары не были такими масштабными. Это абсолютно логичный шаг – бить по мостам. Мы так же бьем по железнодорожным мостам, по обычным мостам, ведь это разрушение логистики.

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Но я бы не стал говорить, что эта тактика врага успешна. Давайте посмотрим, например, на Южный мост в Киеве, куда прилетела баллистическая ракета. Там уже открыли движение. Сейчас в одну сторону работает одна полоса, в другую – две полосы. Но я думаю, что это лишь вопрос времени, когда его полностью восстановят. Потому что даже баллистической ракетой полностью разрушить мост довольно непросто, даже при прямом попадании.

Да, это очень неприятная для нас ситуация, но я не думаю, что эта тактика себя оправдает и они смогут что-то с этим сделать.

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– На ваш взгляд, можем ли мы надеяться на то, что у врага иссякнут или хотя бы уменьшатся запасы баллистических ракет? Судя по всему, сейчас враг атакует Украину ракетами, которые только что сошли с конвейера.

– По оценкам, летом Россия могла накопить 300-400 баллистических ракет. То есть это относительно небольшие запасы. Если бы у нас было 400 баллистических ракет, для нас это были бы большие запасы. Но для них это относительно немного, ведь российское производство составляет 60-70 ракет в месяц.

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Мы постоянно пытаемся поразить все цепочки поставок и производства этих ракет, но пока не нашли ту, так сказать, узкую горловину, чтобы остановить это производство. Кроме того, к сожалению, у России есть союзник в лице Северной Кореи, которая тоже поставляет ракеты. Да, их относительно небольшое количество, но они тоже есть. Поэтому пока надеяться на то, что мы выбьем российское производство баллистических ракет, слишком рано и слишком оптимистично.