''Будет тяжело, но мы выживем'': Селезнев назвал болевую точку военной машины Путина

Успешные украинские дипстрайки по критически важным объектам в российских столицах, к сожалению, не остановят страну-агрессора Россию от ударов по энергетической инфраструктуре Украины – удары продолжатся до тех пор, пока у врага будут средства поражения. Почему? Потому что Кремль не считается с потерями в попытке получить полный контроль над нашей страной. Только слом военной машины заставит его остановиться.

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Насколько критичны проблемы Украины, связанные с ограничениями скорости Starlink и перебоями с передачей разведданных от США? Это тяжело, но не смертельно, поскольку Украина имеет возможность частично компенсировать эти средства. Нашу страну может ждать непростой период, но она выстоит, если не допустит разобщения внутри себя самой. Также крайне важно продолжать выхолащивать военные возможности страны-агрессора путем нанесения ударов по наиболее значимым для РФ объектам.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– В ночь на 18 октября украинские Силы обороны нанесли ряд успешных ударов по объектам в Санкт-Петербурге. В частности, под ударом оказался дата-центр "ВКонтакте", нефтяной терминал, склад "Озон", без света остались десятки тысяч россиян. По вашим оценкам, как конкретно эти удары, а также подобные могут способствовать тому, что враг будет, как минимум, наносить меньше ударов по нашей энергетической инфраструктуре?

– Меньше они не будут наносить. Да, в определенной степени это зеркало на действия россиян по нашей энергетике, но меньше противник атаковать не будет. Почему? Интенсивность и масштабы российских ударов зависят исключительно от наличия у них ресурсов для проведения таких атак.

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– Но Питер – это же северная столица России. Опять же, могут быть удары и по Москве. Почему это не останавливает врага? Ведь речь о по-настоящему важных объектах, которые атакует Украина.

– Противник абсолютно не считается со своими потерями. Это прекрасно видно по возрастающему мартирологу российских потерь (мартиролог – список лиц, умерших мученической смертью. – Ред.) как в живой силе, так и в технике.

Противник пытается во что бы то ни стало получить желаемый для себя результат. Путин грезит о полном контроле над всей территорией Украины, поэтому не следует ему доверять, когда он говорит, что удовлетворится контролем над частью территории Донецкой области, которая находится в настоящее время под контролем украинской армии. Все это ерунда. Его интересует тотальный политический контроль над всей территорией Украины, смена правящего "режима" в Украине на абсолютно лояльный и полностью подконтрольный Москве политический режим. На меньшее он не согласен.

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Кроме того, я думаю, что его явно беспокоит сам факт наличия стран-участниц Североатлантического альянса за рамками границ 1997 года. Поэтому, либо его сломают военной машиной, военной силой, и тогда он будет абсолютно импотентен и не способен реализовать свое геополитическое воздействие, либо он будет продолжать давить, невзирая на серьезные уступки со стороны ключевых стран мира, будь то Китай или Соединенные Штаты Америки.

– В таком случае что является настоящими болевыми точками, нажав на которые, удастся сломать российскую военную машину?

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– Опять же, ключевой фактор, который позволяет Путину быть активным на поле боя – это фактор ресурсов. Соответственно, разрушение тех отраслей российской экономики, от которых зависит наполнение российского бюджета, является приоритетной целью для украинской армии. А это нефтегазопереработка, нефтегазотранспортирование, то есть НПЗ, приморские станции, откуда происходит отпуск материалов, нефти, нефтепродуктов, газопродуктов и так далее.

Все то, что наполняет российскую экономику, должно быть максимально уничтожено или, по крайней мере, на какое-то время выведено из строя. Поэтому концепция дипстрайков украинской армии весьма успешна. Я полагаю, что ее следует продолжать.

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Зеркальные ответы в части уничтожения вражеских дата-центров и вражеской энергетики – также история достаточно рациональная. В эту игру можно играть вдвоем. Но все-таки я полагаю, что ключевой фактор, который влияет на способность Путина реализовывать свои планы в отношении Украины – это наличие ресурсов.

– Возможно, тут для Украины возникает некая дилемма в условиях отопительного сезона, который уже фактически начался. С одной стороны, дипстрайки, о которых вы сказали, действительно показывают большую эффективность. Но, с другой стороны, необходимо позаботиться и о защите нашей собственной страны. Видите ли вы тут некий шпагат, в котором оказались Силы обороны, поскольку вынуждены расставлять приоритеты и выбирать, защищать наши объекты либо атаковать вражеские? Или здесь речь о двух разных направлениях?

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– Это разные направления, потому как для усиления наших возможностей в системе противовоздушной обороны нам необходимо противоракеты, которые эффективно противостоят российской баллистике. Для того, чтобы наши дипстрайки были более эффективными, нам необходимо большее количество дронов и ракет.

Но надо признать, что никогда воздушными ударами войны не выигрывались. Причем, даже не в контексте российско-украинского противостояния. Четыре с половиной года противник наносит удары огромным количеством дронов и ракет.

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Но, если вспомнить события минувшего столетия, то масштабные бомбардировки немецко-фашистской авиацией Лондона, а бомбардировки авиацией стран-союзников немецких городов не привели к капитуляции соответствующих стран. Поэтому думаю, что лишь только нога пихотинца, которая пришла и закрепилась на этих территориях, может свидетельствовать о тотальном контроле над этой территорией.

Поэтому в определенной степени это усложнит жизнь Российской Федерации, но кардинально не повлияет на желание Путина вести агрессивную войну. Единственный фактор, который может способствовать стабилизации ситуации на поле боя – это фактор пусть постепенного, но все же выхолащивания военного потенциала российской армии.

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– То есть те же дипстрайки, о которых вы говорили?

– Да, дипстрайки. Иных вариантов, к сожалению, нет. И даже эта история не является панацеей, которая кардинально решит проблему на поле боя.

– Ограничения по скорости Starlink, колоссальное давление, которое Соединенные Штаты оказывают на Украину. Как вы рассматриваете эту ситуацию? Насколько она критична для нас? И допускаете ли вы, что после выборов в Соединенных Штатах, после 3 ноября, ситуация существенно для нас улучшится?

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– Все мы на это надеемся. Опять же, мы должны понимать, что союзников у нас нет. Есть ситуативные союзы и интересы. В первую очередь, если мы говорим о странах Балтии, о скандинавских странах, то они не просто так нам помогают. Они заинтересованы в максимальной стойкости Украины, потому что осознают, что следующей целью путинской агрессии могут быть именно они.

Поэтому говорить о том, что США бросили нас на произвол судьбы, один на один с агрессором – не совсем корректное утверждение. Америка держится в своих интересах. Им сейчас важно обеспечить стабильность энергетического рынка, что невозможно, учитывая состояние российской нефтепереработки. Мы вынесли более 50% нефтепереработки России, поэтому топливо соответствующего уровня и качества Российская Федерация на внешние рынки предоставить не способна. Поэтому очевидно, что такие попытки Трампа стабилизировать ситуацию на внешнем рынке нефтепродуктов малоперспективны.

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А вот что касается вариантов развития нефтяного кризиса в контексте вероятных атак в ближайшей перспективе американской армии по объектам нефтепереработки в Иране, то мы можем увидеть достаточно радикальные изменения ценовой политики в сторону увеличения стоимости нефтепродуктов.

Как мы видим, все меры Трампа по принуждению Ирана к определенным уступкам в контексте свертывания ядерной программы не работают. Рынок нефтепродуктов разбалансирован, он ушел в пике, а вот возможности решить вопрос стабилизации путем микроскопических вливаний российских нефтепродуктов просто ничтожны.

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В этом плане, мне кажется, самый взрослый из американской администрации госсекретарь Марко Рубио говорит, что это не попытка явно и прямо подыграть Путину, просто таким образом Трамп пытается стабилизировать ситуацию, дабы получить большее количество симпатиков на выборах, которые пройдут 3 ноября.

– В этой ситуации Украина заявила, что будет продолжать наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Считаете ли вы, что мы сможем пережить эти две недели без помощи США, без Starlink и без разведданных?

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– Прежде всего, не Starlink-ом единым. Украина получает развединформацию из разных источников. Да, с помощью американской стороны мы имеем большую разведывательную информаций, но, как видим, в последние несколько дней эта история не работает. Мы буквально не имеем информации в части подготовки пусков российских баллистических ракет.

Поэтому будет тяжело, но мы проходили и более сложные времена. Мы выдержим, выстоим. Но очень многое зависит от нашего единства и нашей способности договариваться внутри украинского социума. Потому как Украина проигрывала всякий раз, когда начинался раздрай, разборки, распри внутри страны. Если мы сможем достичь общенационального консенсуса, понимая, что Украина у нас одна, что иной нет и вариантов выжить у нас, кроме как объединить усилия, нет, все будет хорошо.