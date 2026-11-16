''Боже упаси! Мы потеряем Константиновку'': Гетьман объяснил, почему нельзя идти на еще одно перемирие

Перемирие в Константиновке на Донетчине, которая сейчас находится в серой зоне, будет означать потерю контроля над этим городом. Сравнивать ситуацию в Олешках, где прошла гуманитарная операция, с Константиновкой неуместно. Тогда речь шла о спасении людей, оказавшихся на грани смерти, тогда как в Константиновке катастрофы нет. Вместе с тем этот населенный пункт представляет большую ценность для врага не только потому, что расположен на Донетчине, которую тот пытается захватить, но и потому, что является мощным железнодорожным хабом.

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Новая система ПВО, которая может начать функционировать в Украине уже зимой, вероятно, является европейской системой "Фрея". Тем временем страна-агрессор Россия делает ставку на дешевые, но эффективные средства поражения. Украинским военным конструкторам также стоит работать над снижением стоимости нового вооружения. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Несмотря на все санкции, введенные против России, в частности касающиеся передачи технологий, ВПК России развивается, они модернизируют свои вооружения и даже создают новые. Как вы думаете, почему это происходит?

– Из-за того, что санкции не очень хорошо работают, ведь в тех ракетах, которые прилетают по Украине, мы видим комплектующие из европейских стран, из Соединенных Штатов и даже из Японии и Южной Кореи.

– Может ли Китай также оказывать России помощь именно в плане технологий?

– В первую очередь, в российских ракетах и дронах присутствуют китайские комплектующие, но их достаточно и в наших средствах, ведь это товары двойного назначения.

– А как насчет сугубо военных технологий Китая?

– Нет, о передаче военных технологий речь не идет. Военные технологии России передал Иран – для "Шахедов". Сейчас россияне используют реактивные двигатели для дронов, которые массово производятся в Китае. То есть они просто устанавливают на них китайские двигатели. А вот технологий, каких-то новейших разработок, каких-то технологий производства ракет и так далее – такого нет. Китай не передает свои технологии. По крайней мере, пока таких фактов не зафиксировано. В то же время россияне очень активно используют китайские товары двойного назначения, как и товары из других стран, в том числе и мы.

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– Из новых или модифицированных видов вооружения России мы видим малогабаритную крылатую ракету "Филин", которую враг начал применять летом этого года. Есть также барражирующий боеприпас "Бандероль", реактивные дроны "Герань-4" и "Герань-5", модернизированные баллистические ракеты "Искандер-М". Что из этого перечня сегодня представляет для нас наибольшую угрозу с точки зрения отражения атак?

– Я бы сказал, что это "Герань-4", "Герань-5", "Филин" и "Бандероль". Потому что это упрощенные варианты крылатых ракет. "Герань" – это не крылатая ракета, это улучшенный "Шахед", но они идут таким путем, снижая стоимость ракеты. Она не такая технологичная, не такая совершенная с точки зрения технологии изготовления, с точки зрения ракетной логики, но она дешевая и выполняет свою задачу.

Главные истории дня

Знаете, у нас началось определенное инженерное соревнование, и мы забыли, для чего нужна ракета. Ракета нужна, чтобы доставить определенное количество взрывчатки к цели, а все остальное – как она окрашена, какие в ней технологии, какие искусственные интеллекты – это хорошо, но второстепенно. Главное, чтобы ракета долетела и доставила взрывчатку. Чем больше, тем лучше. Чем она менее уязвима, тем лучше. Чем она дешевле, тем лучше.

На мой взгляд, наши инженеры, в том числе и мои коллеги, немного заигрались – а давайте сделаем что-то невероятное! Да, с точки зрения ракетных технологий это шаг вперед, но с точки зрения военной логики – нет.

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Оружие, которое мы должны получить в количестве нескольких сотен, AGM-188A Rusty Dagger, "Ржавый кинжал", стоит 250 тысяч долларов. Оно летит на 900 километров, а его круговое отклонение составляет 10 метров, то есть оно довольно высокоточное. Его можно запускать и с наземных пусковых установок, и с самолетов F-16 и МиГ-29. Поэтому мир тоже идет по пути снижения стоимости оружия за счет упрощения технологий, ведь его нужно много.

Ракета "Ржавый кинжал" долетает до цели, используя предельно малую высоту полета, ее трудно перехватить, она несет несколько сотен килограммов взрывчатки и стоит 250 тысяч долларов, а ракета PAC-3 – несколько миллионов долларов. Но даже если из четырех запущенных дешевых ракет долетит одна, это уже будет выгоднее, ведь во время войны нужно учитывать и расходы. Если ракеты будут стоить десятки миллионов долларов, а пусковые комплексы – по миллиарду, этого не потянет ни одна страна.

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Поэтому, мне кажется, нам нужно идти по пути удешевления, возвращаться к "Нептунам", которые показали себя как очень неплохое оружие. Мы используем их довольно активно (Р-360 "Нептун" – украинская дозвуковая крылатая ракета, разработанная киевским конструкторским бюро "Луч". Ракета движется на дозвуковой скорости на сверхмалой высоте в несколько метров, что делает ее малозаметной для вражеских радаров, – Ред.).

Если AGM-188A будут стоить дешевле, чем наша крылатая ракета, это сможет немного привести в чувство людей, которые занимаются разработкой наших ракет. Ведь в стоимость этой ракеты – 250 тысяч долларов – уже заложены стоимость рабочей силы, производство в США, налоги и так далее. Как наша ракета может стоить дороже? (Стоимость одной украинской дальнобойной крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" составляет почти 600 тысяч долларов США, – Ред.).

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– Президент Зеленский сообщил, что зимой Украина испытает первую европейскую систему противовоздушной обороны. О чем именно идет речь?

– Это "Фрея". Но поскольку об этой системе заговорили почти год назад, на ее разработку потрачено много времени и денег и нами, и нашими европейскими партнерами, я не думаю, что это какое-то принципиально другое оружие. Скорее всего, речь идет именно о "Фрее".

В целом любой ракетный комплекс состоит из двух главных составляющих: радиолокационной станции, которая вычисляет цель, сопровождает ее и захватывает, и пусковой установки с ракетой. Главная задача – не сделать пусковую установку, а точно поразить цель. Поэтому это могут быть модернизированные старые ракеты, старые радиолокационные станции, может, даже из комплекса С-300 или из "Бука".

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Мы же говорим о средней и малой дальности, а не об очень большой дальности. Мы сделали своего рода "Франкенштейна" – поставили ракеты на "Бук" и адаптировали их к радиолокационной станции, которая есть в этом комплексе (проект FrankenSAM, или ЗРК Франкенштейн – совместная американско-украинская программа, которая позволила быстро объединить старые советские зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" с западными зенитными ракетами AIM-7 Sparrow или RIM-7 Sea Sparrow, – Ред.). И получилась довольно неплохая радиолокационная станция. Итак, я думаю, речь идет о чем-то подобном.

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Ничего принципиально нового здесь быть не может. Вопрос только в ракете, и даже не в ракете, а в ее головке самонаведения, чтобы она точно попадала в цель. Например, в ракете PAC-3 дополнительно установлено 180 маленьких двигателей, потому что рули инерционные, и на большой скорости она не успевала бы быстро поворачивать. Эти 180 маленьких двигателей корректируют ее движение немного влево, немного вправо, чтобы она точно попала в баллистическую ракету.

Но эта головка самонаведения дорогостоящая. Если наши партнеры будут продавать нам только головки самонаведения, как в PAC-3, все остальное мы сможем сделать самостоятельно.

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– Россияне хотели бы устроить в Константиновке перемирие по примеру того, что было в Олешках. Если Украина согласится на это из-за политического давления, какими, на ваш взгляд, могут быть последствия?

– Борони боже. Это будет большой минус, мы потеряем Константиновку, ведь россияне используют это для того, чтобы укрепиться. Прежде всего, если это предлагают россияне, которые всегда были категорически против любого перемирия – рождественского, школьного, зернового, пасхального и т. д. – это означает, что они видят выгоду.

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Какая выгода? Во время перемирия в Олешках россияне вернули те позиции, которые мы отбивали год. То есть год нашей войны возле Олешек россияне за эти несколько дней использовали для того, чтобы снова занять те позиции, с которых мы выбивали их в течение года. Постепенно, но выбивали. Они это увидели, им это понравилось. И они хотят сделать то же самое с Константиновкой.

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Мы понимали, что они будут укрепляться в Олешках, но там находились наши граждане, которые были на грани гуманитарной катастрофы, без еды, без воды, без лекарств. Поэтому мы пошли на это и выбрали меньшее зло, ведь наши граждане важнее даже тех территорий, за которые мы воевали год. Тем более не хотелось ссориться с женой президента Трампа. Это я сказал полушутя.

Но Константиновку россияне захватить не могут. Что бы они ни рассказывали, Константиновка находится в серой зоне. Это мощный железнодорожный хаб, россиянам он очень нужен, у них слюнки текут, когда они о нем думают. Поэтому и решили говорить о перемирии.

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Нам на это нельзя соглашаться. Почему? Потому что это не то же самое, что в Олешках. Не нужно просто механически переносить эту ситуацию. В Олешках была гуманитарная катастрофа. И мы пошли на это, чтобы спасти наших граждан. Вместе с тем в Константиновке нет никакой гуманитарной катастрофы.

А давайте сделаем им встречное предложение. Давайте устроим перемирие где-нибудь возле Харькова или возле Запорожья, чтобы там мы могли укрепить позиции.

Итак, русским верить нельзя. Они будут пытаться хитростью захватить Константиновку, но мы не должны на это идти. Мы должны четко объяснять нашим партнерам, что это не гуманитарная акция. Это военная хитрость, и мы не должны на нее попадаться.