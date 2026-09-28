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"Совершенно очевидно": Каллас призвала страны ЕС предоставить Украине ракеты-перехватчики из собственных запасов

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
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"Совершенно очевидно": Каллас призвала страны ЕС предоставить Украине ракеты-перехватчики из собственных запасов
Кая Каллас

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны Евросоюза передать Украине ракеты-перехватчики и другие средства ПВО из своих запасов. По ее словам, в настоящее время таких систем не хватает, хотя потребность в них остается высокой как в Украине, так и на Ближнем Востоке.

Ее заявление прозвучало во время общения с журналистами перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел в формате обороны, передает "Укринформ". Вместе с тем Каллас также сообщила о позитивных сигналах относительно расширения производства средств противовоздушной обороны.

Каллас призвала не затягивать с передачей средств ПВО

По словам дипломата, страны ЕС обеспокоены темпами производства средств ПВО, поскольку потребность в них сейчас значительно возросла.

"Если мы посмотрим на Ближний Восток, если мы посмотрим на Украину – совершенно очевидно, что каждому нужно больше, но у нас нет достаточного количества на складах", – пояснила она.

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Каллас отметила, что в отдельных странах ЕС имеются необходимые запасы средств ПВО, и призвала "задействовать эти резервы уже сейчас, а пополнять их позже".

Она также сообщила о положительных сдвигах в сфере лицензирования и расширения производства систем противовоздушной обороны.

"Я считаю это чрезвычайно важным, поскольку потребность в средствах ПВО остается очень высокой", – сказала высокопоставленная чиновница.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пополнит свои запасы ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Глава государства подчеркнул, что удалось заключить новую договоренность о соответствующем пакете вооружения, но не уточнил, какая именно страна передаст нам ракеты и в каком количестве.

Как писал OBOZ.UA, ранее Каллас заявила, что страны ЕС согласовали условия разблокирования 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира. Эти средства будут направлены на военную поддержку Украины, в частности на совместные закупки вооружения и компенсацию государствам-членам расходов на уже оказанную военную помощь.

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