"Там можно заразиться трипаком". Гнатковский эмоционально высказался о карьере в России и заговорил о своих президентских амбициях

Украинский актер Алексей Гнатковский признался, что в юности вообще не планировал становиться артистом, а мечтал о политической карьере и даже хотел стать президентом. В то же время возможность строить карьеру в России, которая для многих украинских актеров после распада СССР казалась путем к популярности и большим заработкам, его никогда не привлекала.

Об этом звезда "Довбуша" рассказал в интервью журналистке Елизавете Цареградской. По словам Гнатковского, актерская профессия появилась в его жизни фактически случайно, тогда как изначально у него были совсем другие амбиции.

"Когда я выбирал профессию, я не думал о том, стану ли я актером. Я думал, что буду заниматься политикой, что стану президентом. Мне всегда нужно ставить перед собой высокие цели", – рассказал артист.

Гнатковский поступил на политологический факультет, однако параллельно начал заниматься балетом. Говорит, что пришел туда по совету друга, которому нужны были ребята, а окончательно увлекся искусством по совершенно непрофессиональным причинам.

"Я пошел за любовью. Ни о каком искусстве речи не шло", – пояснил актер.

В юности у актёра были политические амбиции. Источник: instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Со временем он понял, что хочет посвятить себя театру. При этом Гнатковский подчеркнул, что никогда не мечтал о Москве как о месте для построения карьеры, хотя в Советском Союзе и в течение десятков лет независимости Россия для многих представителей украинской культуры была своеобразным центром индустрии.

"Москва всегда была для меня гноем. Это всегда клоака, там москали. А москали – это то, что я презираю. Ко всему москальскому у меня отвращение. Будто это грязно и оттуда можно заразиться какой-то гонореей", – эмоционально заявил Гнатковский.

По словам актера, он с самого начала не рассматривал российское направление как возможность для профессионального развития. Вместо этого артист мечтал о совершенно другой жизни – о театре, сцене и полном погружении в искусство.

Алексей Гнатковский мечтал о... Источник: Фото Юрия Валька Развернуть

"Я хотел театра, живого театра, чтобы я приходил каждый день, сгорал там, на этой сцене, а потом утром, как Феникс, возрождался и снова выходил на эту сцену", – поделился Гнатковский.

Его реальная жизнь, правда, оказалась далека от юношеских фантазий об одиноком актере-богеме. Гнатковский давно женат на Ольге, с которой познакомился еще во время учебы. У супругов двое сыновей – Остап и Орест.

Жена актера после начала полномасштабной войны сосредоточилась на волонтерской работе. По словам Гнатковского, она руководит семейным благотворительным фондом, который помогает военным, переселенцам, детям, пострадавшим от российской агрессии, и семьям погибших.

Алексей и Ольга Гнатковские. Источник: ELLE

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