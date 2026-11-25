Встретимся на afterparty: Макс Барских анонсирует еще один концерт в Киеве

У фестивального тура "Сегодня имеет смысл", который Макс Барских и Алан Бадоев создали вместе с Sense Bank и Mastercard, будет собственное afterparty. 10 декабря артист соберет слушателей, друзей и партнеров в киевской Stereo Plaza.

Киевские шоу 8 и 9 декабря в Дворце "Украина" стали солдаутами менее чем за 48 часов с момента старта продаж. Билеты раскупили так быстро, что Макс и его команда даже не успели пригласить друзей и партнеров проекта.

У фестивального тура "Сегодн... Источник: пресс-служба Макса Барских Развернуть

Так в декабрьском календаре появилась еще одна концертная дата – с атмосферой большой музыкальной вечеринки. В этот вечер Макс и Алан лично поблагодарят всех, кто был рядом с ними в течение 18 лет.

Afterparty Show в Stereo Plaza – полноценный концерт с музыкантами, у которого будут собственная программа и звучание. В отличие от специальных концертных версий, созданных для фестивального тура, на afterparty все хиты Макса и новые песни из альбома "Не говори никому" прозвучат в оригинальных аранжировках.

Тур "Сегодня имеет смысл" объединил концерты и фестивальное пространство, которое путешествовало вместе с артистом по городам Украины. Шоу собрали более 110 тысяч зрителей, сделав проект самым масштабным концертным событием года в Украине. Главная цель проекта – поддержать людей, дать им возможность побыть вместе, отвлечься от новостей и ощутить радость от музыки и общения.

С каждого билета – донат в поддержку Gen Ukrainian, общественной организации, которая оказывает психологическую помощь детям, пережившим травматический опыт.

Билеты можно приобрести по ссылке.