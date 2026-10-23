ВСУ ликвидировали российского актера-оккупанта: как звезда "Ментовских войн" в 50 лет променял карьеру на войну и сразу стал никому не нужным

Воины Вооруженных сил Украины ликвидировали 50-летнего российского актера Ефима Старцева, известного зрителям благодаря сериалу "Ментовские войны". В 2025 году ура-патриот отодвинул карьеру на второй план и подписал контракт с армией РФ, после чего словно канул в небытие для соотечественников, ведь о его смерти узнали лишь через месяц.

Как сообщили родственники оккупанта в комментарии пропагандистскому медиа, его не стало еще 30 сентября. Актера ликвидировали при исполнении "воинского долга" в зоне так называемой "СВО".

Старцева ликвидировали воины ВСУ. Источник: Российские СМИ

Ефима Старцева похоронили 19 октября на кладбище в Санкт-Петербурге. Его могила расположена не на аллее рядом с другими оккупантами, которые жестоко поплатились за решение пойти убивать украинцев, а рядом с родственниками.

Что известно об актере

Ефим Старцев родился 21 мая 1976 года. Получив высшее образование, он играл в театре, а в 2010-х засветился в кино. В основном актеру доставались роли сотрудников правоохранительных органов, охранников, военнослужащих и преступников, поскольку он владел приемами рукопашного боя и был офицером запаса.

Актер стал оккупантом в 2025 году. Источник: РосСМИ

Среди самых известных работ с его участием были: "Шеф", "Чужой район", "Одессит", "Ленинград 46", "Ментовские войны" и "Наш спецназ". Старцев также снимался в рекламе и музыкальных клипах.

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