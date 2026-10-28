Предательница Долина объявила войну хейтерам после скандалов с Украиной: что будет делать после того, как ее репутацию "растоптали" в России

Певица-предательница Украины Лариса Долина, поддерживающая кровавую политику Кремля, решила бороться с теми, кто высмеивает ее в интернете. Директор артистки вместе с четырьмя юристами собрался круглосуточно проверять мемы, коллажи и дипфейки с ее изображением, а за оскорбления и попытки навредить репутации предательнице грозят судебными исками.

Тем временем в России отменяют концерты Долиной из-за низких продаж билетов. Как сообщают российские медиа, из гастрольного графика певицы исчезли пять выступлений в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Коломне и Обнинске. Но сама артистка заявляет, что якобы отказалась от концертов по собственной воле.

Команда Долиной решила мстить хейтерам. Источник: РосСМИ

Однако истинная причина заключалась в том, что в некоторых городах продажи билетов на выступления артистки оказались настолько низкими, что организаторы отказались от концертов. Например, в Коломне на выступление оставалось 229 свободных мест из 593 (чуть меньше половины). В одной из точек продаж купили всего десять билетов.

В другом городе концерт сначала назначили на 8 марта, а позже перенесли на осень. Однако почти все потенциальные зрители оформили возврат денег, не дожидаясь нового выступления.

Сама Долина утверждает, что решила отменить концерты, чтобы отдохнуть и подготовить новую программу. При этом раскрывать конкретные обстоятельства она не захотела.

"Причины есть, и они серьезные, но я не хочу сейчас их озвучивать. Я просто хочу немного отдохнуть, спокойно подумать, подготовить новую программу. А в следующем году уже снова начать формировать гастрольные поездки", – объяснила артистка.

Репутация предательницы в РФ... Источник: Росмедиа Развернуть

Более того, теперь команда Долиной взялась за пользователей, которые ее критикуют и высмеивают. Директор певицы заявил, что вместе с четырьмя юристами будет отслеживать публикации, коллажи и дипфейки, а за материалы, которые сочтут оскорбительными или наносящими ущерб репутации артистки, обещают подавать иски в суд.

Сама Долина тем временем жалуется на волну негатива. На днях во время общения с прессой на публичном мероприятии она заявила, что чувствует себя так, будто кто-то навел на нее порчу.

"Меня сейчас настолько захейтили, что у меня такое чувство, будто меня кто-то сглазил, знаете, будто кто-то навел на меня порчу. Просто такое чувство. Поэтому давайте лучше поговорим о хорошем, например, о творчестве", – сказала певица.

Долина прорекламировала мага... Источник: РосСМИ Развернуть

Одной из причин негативного отношения к певице могли стать и последние скандалы. В частности, Долина вместе с балериной Анастасией Волочковой и певцом Прохором Шаляпиным рекламировала интернет-магазин, который предлагал технику Apple, Samsung и Dyson со скидками, но оставил покупателей без заказов и буквально украл деньги.

Клиенты вносили полную предоплату за гаджеты, которые якобы должны были доставить из Дубая. По предварительным оценкам, около 200 человек могли потерять в общей сложности 10 млн рублей (12,5 тыс. долларов). Дополнительное возмущение вызвало то, что фотографии знаменитостей для рекламной кампании разместили на фоне украинского флага. Сама Долина промолчала о своем участии в этой истории и решила ничего не объяснять.

Долина жаловалась, что стала... Источник: РосСМИ Развернуть

Долина жаловалась, что стала... Источник: РосСМИ Развернуть

Напомним, ранее певица и сама жаловалась, что стала жертвой "украинских" мошенников. В 2024 году она заявляла, что после продажи московской квартиры перевела злоумышленникам 112 млн рублей. Позже суд признал право собственности на жилье за покупательницей Полиной Лурье. Эта история получила широкую огласку в России и даже получила название "эффект Долиной".

Ранее OBOZ.UA сообщал, куда переехала предательница Лариса Долина после того, как ее выставили из московской квартиры.