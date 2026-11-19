Предательница Ани Лорак опозорилась перед россиянами в нелепом костюме в "стиле Киркорова", но украинцы нашли ему оригинальное применение
Ани Лорак вышла на сцену в нелепом костюме.
Источник: Instagram Ани Лорак
Попытка певицы-предательницы Ани Лорак впечатлить россиян "оригинальным" концертным образом обернулась провалом. Она вышла на сцену в блестящем платье, к спине которого была прикреплена пара искусственных рук, которые двигались во время выступления. Артистка, вероятно, рассчитывала таким замыслом вызвать у зрителей эффект "вау", однако вместо этого лишь опозорилась.
Пользователи платформы Threads откровенно высмеяли нелепый образ певицы и даже сравнили его со стилем путиниста Филиппа Киркорова. Кремлевский шут любит появляться перед поклонниками в одиозных костюмах с вычурными деталями, которые часто ассоциируются с полным отсутствием вкуса.
Ани Лорак опозорилась в стра...
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"Боже, очередной кринж российской эстрады".
"О, ученица Киркорова подъехала. Он синий, она – фиолетовая, все по феншую".
"Совсем незаметно, что из-за войны ее покинула вся украинская команда".
"Постановка от Булановой (российская эстрадная певица. – Ред.) и Киркорова?".
"О, Урсула из мультфильма про Ариэль".
Образ Лорак высмеяли в сети.
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Стиль предательницы напомнил людям Киркорова.
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Однако одними ироничными шутками в комментариях дело не ограничилось. Украинцы придумали довольно интересное применение странному костюму Ани Лорак – в нем она сможет гораздо активнее помогать ВСУ.
"Больше рук – больше донатов на ВСУ. Спасибо, Каролина!"
"Молодец! Уже в четыре руки донатит на ВСУ".
"А третьей парой рук она по ночам собирает дроны для ВСУ".
"А вы разве не знали, чья это идея? Это идея украинского режиссера, которая означает: "две руки – на Россию, а две другие – донатят в Украину".
Украинцы предложили интересн...
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Певицу поблагодарили за "под...
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Некоторые комментаторы саркастически сравнили "дополнительные руки" Ани Лорак с позорным "диагнозом" певицы Насти Каменских, которая пожаловалась, что после перехода на украинский язык у нее якобы появилась "киста".
"Бля, у одной киста вылезла, у другой две руки выросло. Интересно, кто следующий?".
"Это у нее от русского языка руки выросли?".
"Это она один раз украинское слово сказала, и вместо кисти вылезли 2 руки".
Лорак сравнили с Каменских.
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Напомним, что украинцы начали использовать социальные сети как способ испортить репутацию Ани Лорак в РФ с 2023 года. Тогда общественный деятель Сергей Стерненко поблагодарил предательницу за "донат в размере 80 тысяч гривен" на помощь украинским воинам. Российские пропагандисты поверили в эту шутку и в истерике начали призывать "отменить" артистку.
Сергей Стерненко поблагодари...
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