Предатель Джигурда попал в реанимацию с инфарктом: что врачи сказали его жене

Российский актер и рупор Кремля родом из Киева Никита Джигурда попал в реанимацию с диагнозом "инфаркт". 65-летнему артисту стало плохо из-за повышения давления, а вызвать скорую помощь пришлось его жене – фигуристке Марине Анисиной.

После госпитализации женщина не могла связаться с мужем – медики запретили. Поэтому о здоровье путиниста она решила сразу рассказать российским медиа.

По словам Анисиной, 65-летний опальный актер сначала не хотел обращаться за помощью, однако из-за ухудшения самочувствия жене все же пришлось вызвать бригаду медиков, которые отправили его сразу в реанимацию.

"Забрали в реанимацию в 9:30 утра, пока связи с Никитой нет, телефона нет, потому что в реанимации его нет. Сказали позвонить через несколько часов. Диагноз – инфаркт. Я вызвала скорую, повысилось давление. Он долго не хотел вызывать скорую, но пришлось", – пожаловалась она российским медиа.

Конкретных прогнозов относительно состояния артиста-путиниста жена до сих пор не получила.

Как пишут российские медиа, до экстренной госпитализации он не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем и продолжал появляться в телепроектах. В частности, участвовал в съемках реалити-шоу.

В ноябре 2022 года артист получил российское гражданство по упрощенной процедуре. Он неоднократно ездил на оккупированные украинские территории, фотографировался в военной форме рядом с российскими оккупантами и выражал желание воевать против Украины.

За свою антиукраинскую позицию Джигурда попал в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее решение Министерство культуры и стратегических коммуникаций приняло 30 января 2025 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой долг был у Джигурды перед Украиной. Дело касалось неуплаченных налогов.