Сменил новостную студию на большую сцену: известный телеведущий поразил Тину Кароль на "Голосе страны" и стал последним членом ее команды

Ведущий одного из телеканалов Днепра Станислав Коновалов решился сменить привычную студию новостей на большую сцену. Он принял участие в 14-м сезоне вокального талант-шоу "Голос страны" и на этапе слепых прослушиваний покорил звездного тренера Тину Кароль.

Артистка не смогла не развернуть кресло, услышав эффектное исполнение Коноваловым трека Always рок-группы Bon Jovi, и сделала его последним членом своей команды. Посмотреть выступление телеведущего можно на YouTube-канале "Голоса страны".

Сильный вокал Станислава Коновалова с первых секунд выступления "зажег" зал. К его голосу внимательно прислушивались и тренеры, однако больше всего внимания он завоевал именно от Тины Кароль. Знаменитость до последнего пыталась убедить своих коллег, среди которых Дмитрий Монатик, Наталья Могилевская и Артем Пивоваров, взять ведущего в свои команды, чтобы проект не потерял такой талант. Когда Кароль увидела, что Коновалов может не попасть в шоу, нажала красную кнопку на финальных аккордах композиции.

Станислав Коновалов исполнил... Источник: instagram.com/konovalov_stas Развернуть

"Почему ты не приходил раньше? (на "Голос страны". – Ред.). Ты забрал мое последнее место. Есть вещи, мимо которых не пройти. Вы круто пели, держали пошаговую подачу. Всего было достаточно. Мы можем долго спорить о том, что такое "Голос страны", но есть таланты, мимо которых нельзя пройти", – прокомментировала свое решение Кароль.

Тина Кароль была впечатлена... Источник: Скриншот Развернуть

По реакции Станислава Коновалова было ясно заметно, что увидеть развернутое тренерское кресло стало для него настоящим удивлением. Более того, о попадании в команду Тины Кароль он даже не мечтал.

"Я в шоке, что занял последнее место в команде Тины. Это невероятная честь, потому что я никогда даже не представлял себе, что могу оказаться в ее команде. Насколько я знаю, она очень придирчивый и требовательный тренер. И мне всегда казалось, что я не дотягиваю до такого масштаба", – признался участник шоу в комментарии для сайта 1plus1.

Коновалов променял телевизио... Источник: Скриншот Развернуть

Заметим, что Станислав Коновалов работает ведущим новостей и развлекательных программ, в частности музыкальных. Мечта покорить большую сцену зародилась у него еще в детстве. В раннем возрасте Коновалов представлял себя музыкантом, играя на венике, который исполнял роль "гитары", а в 16 лет основал группу "Огурец". Вместе с друзьями он играл в гараже, а через 20 лет стал участником "Голоса страны".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что скромный племянник Харчишина, который работает подсобником, развернул 4 кресла на "Голосе" и передал тренерам подарок от звездного дяди.