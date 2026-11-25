Испугался семи лет колонии: аферист, обманувший предательницу Ларису Долину, сбежал от наказания на войну в Украине

Аферист из России Артур Каменецкий, которого приговорили к семи годам колонии строгого режима за участие в мошенничестве с квартирой певицы-предательницы Украины Ларисы Долиной, решил не отбывать наказание за решеткой. 29-летний житель Казани подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на так называемую "СВО". Из-за этого суд приостановил его дело, и вместо колонии мужчину ждет совсем иная перспектива – смерть на фронте.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По их данным, Каменецкий был одним из так называемых дропов – людей, через банковские счета которых выводили деньги, полученные обманом певицы.

Ранее на так называемую "СВО... Источник: Росмедиа Развернуть

За свое участие в схеме мужчина получил семь лет колонии строгого режима и штраф в размере 900 тысяч рублей (почти 500 тысяч гривен).

Однако перспектива провести ближайшие годы за решеткой, похоже, оказалась для него менее привлекательной, чем подписание военного контракта.

Известно, что он не первый фигурант этого дела, который нашел альтернативу тюремному заключению из-за российской войны против Украины. Ранее на так называемую "СВО" отправился другой осужденный – Дмитрий Леонтьев. Его дело также приостановили после подписания контракта с Минобороны РФ.

Скандал с квартирой ударил п... Источник: Росмедиа Развернуть

Тем временем с двух других участников аферы – Анжелы Цирульниковой и Андрея Основы – суд постановил солидарно взыскать 114,12 млн рублей (более 60 млн гривен) в качестве возмещения причиненного ущерба. Еще 335,18 тысячи рублей (более 180 тыс. гривен) они должны выплатить в качестве госпошлины. Всего Долина требовала от причастных к мошенничеству более 176 млн рублей (90 млн гривен).

Напомним, история с квартирой предательницы началась летом 2024 года. Тогда мошенники убедили артистку, что ее недвижимостью якобы интересуются преступники, а продать жилье и перевести деньги на "безопасный счет" – единственный способ его спасти. В результате Долина потеряла квартиру в элитном жилом комплексе Москвы и около 112 млн рублей.

Особенно забавно, что сперва российская пропаганда пыталась найти в этой истории украинский след и обвиняла граждан Украины в причастности к афере. Однако расследование не подтвердило эти версии, а правоохранители не установили причастности украинцев к преступлению.

Сперва российская пропаганда... Источник: РосСМИ Развернуть

В итоге суд признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье, а саму путинистку с родственниками выселили из пятикомнатного жилья.

Ранее OBOZ.UA писал, куда переехала предательница Лариса Долина после того, как ее выселили из московской квартиры.