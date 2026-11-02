Звезда телешоу вынужденно покинула Украину с 4-летним сыном и раскрыла, в какую страну они переехали

Актриса и блогер Виктория Маремуха, которая получила широкую известность благодаря телешоу "Супермодель по-украински", решила уехать из Украины вместе со своим 4-летним сыном Лукой. Теперь они будут жить в Португалии.

Об эмиграции Маремуха сообщила на личной странице в Instagram. В небольшой серии фотографий блогер коротко показала, как прошел их переезд, а в геолокации к публикации отметила, что они с сыном остановились в Лиссабоне.

Виктория Маремуха с сыном эм... Источник: instagram.com/vicky_mare Развернуть

Как призналась Виктория Маремуха, решение покинуть Украину далось ей совсем нелегко. Актриса до последнего не хотела покидать родной дом, однако суровые реалии войны вынудили ее пойти на радикальный шаг, в частности ради безопасности сына.

"Меня так накрыло в самолете примерно за час до посадки. Наверное, тогда пришло осознание, что я еду не в отпуск. Это особое чувство – когда ты уезжаешь не по собственному желанию, а вынужден покинуть дом, который любишь. Утром накрыло еще сильнее. И мое философское "принимать все" сменилось на "это несправедливо". Даю себе пару дней пожить с этим, не быть сильной. Но дальше обещаю себе понемногу взяться за создание новой и интересной главы своей жизни", – написала звезда телешоу.

Актрисе было сложно принять... Источник: Скриншот Развернуть

Кстати, в Португалию также прилетел бывший муж Виктории Маремухи, французский бизнесмен Луи Белле, от которого она родила сына. Актриса показала трогательный момент воссоединения Луки с отцом в аэропорту после трехнедельной разлуки.

В Португалию прилетел бывший муж Маремухи. Источник: Скриншот

Напомним, что Виктория Маремуха и Луи Белле заключили брак в июне 2021 года, а уже осенью 2022-го стали родителями сына. Они придерживались свободных отношений – формы взаимоотношений, при которой партнеры согласны иметь романтические или сексуальные связи с другими людьми, сохраняя при этом эмоциональную связь друг с другом.

В начале 2025 года Маремуха сообщала, что они с Белле пережили серьезный кризис в браке, после которого нашли в себе силы снова сойтись, однако ненадолго. Весной 2026-го актриса объявила о разводе. Маремуха подчеркивала, что решение разорвать отношения они с Белле приняли совместно и сохранили уважение друг к другу.

Маремуха развелась с мужем весной 2026 года. Источник: instagram.com/vicky_mare

После развода бывшие супруги разделили имущество довольно интересным образом – квартира в Киеве осталась в собственности бизнесмена, однако актриса имела право жить там до совершеннолетия сына. При этом Луи Белле должен был купить Маремухе жилье неподалеку, чтобы они могли свободно участвовать в воспитании сына.

Что известно о блогере

Виктория Маремуха родилась 5 июня 1989 года в селе Мартыновка Винницкой области. С раннего детства она стремилась покорить модельную индустрию, однако родители не поддерживали ее инициативу, мол, это не полноценная профессия.

Виктория Маремуха стала изве... Источник: instagram.com/vicky_mare Развернуть

Маремуха работала ассистенткой преподавателя в Киевском национальном университете культуры и искусств, пока поступок друга кардинально не изменил ее жизнь. Он заполнил вместо блогера анкету для проекта "Супермодель по-украински", и она смогла туда попасть. Сначала другие участницы не видели в Маремухе серьезную конкурентку, однако это было напрасно – она заняла второе место в финале.

Позже она стала звездой сериала "Киев днем и ночью", а также работала ведущей шоу "Утро с Украиной".

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