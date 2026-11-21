Звезда Spice Girls нарушила протокол во время встречи с королевой Камиллой: реакция жены Чарльза III взорвала сеть

Между королевой Камиллой и бывшей участницей группы Spice Girls Джери Халлиуэлл произошел несколько неловкий момент на церемонии награждения победителей Литературного конкурса Содружества, который состоялся во дворце Святого Иакова в Лондоне. Артистка решила поприветствовать Ее Величество крепкими объятиями и поцелуями в обе щеки, чем нарушила протокол.

Как отмечает People, хотя в настоящее время четких ограничений в отношении поведения с британскими монархами не существует, Камилла и Чарльз III придерживаются традиционных жестов во время публичных встреч: мужчины слегка кланяются, а женщины приседают в реверансе. Этому правила обычно следуют все, кто общается с королевскими супругами, однако Джери Халлиуэлл решила выйти "за рамки".

Джери Халлиуэлл крепко обнял... Развернуть

Судя по видео, которое издание Hello опубликовало в своем Instagram, Ее Величество была готова к тому, что певица устроит ей "особенную" встречу. В 2021 году они тоже обменивались теплыми объятиями, правда, на этот раз королева Камилла, похоже, не ожидала, что приветствие со стороны звезды Spice Girls затянется настолько надолго.

Супруга Чарльза III поцеловала Джери Халлиуэлл в щеку и уже собиралась отойти, однако певица неожиданно остановила ее и крепче прижалась на несколько секунд. На лице королевы Камиллы мгновенно появилось легкое удивление, которое не осталось без внимания пользователей сети.

"Ха-ха, давай, Джери! Как же неловко чувствовала себя Камилла".

"Я знаю, что путь Камиллы к титулу королевы был нелегким. Но она – королева. Думаю, здесь не помешало бы соблюдать этикет. В частности, не стоит обнимать ее так, будто ты 14-летняя девочка, которая впервые за учебный год встретилась с друзьями".

"Ой, это какой-то кринж. Камилла этого не хотела".

"Зачем ты обнимаешь королеву?".

"Это так неловко".

Реакция монархини на жест зв... Источник: Скриншот Развернуть

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