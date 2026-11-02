Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой признался, почему перестал худеть: использует давний прием, чтобы казаться стройным

Художественный руководитель "Квартал 95" Евгений Кошевой больше не скрывает, что его попытки похудеть не имели желаемого продолжения. После периода активных тренировок и изменений в питании юморист решил не слишком переживать из-за фигуры.

Теперь, когда он хочет выглядеть стройнее, то пользуется проверенным годами приемом – просто втягивает живот. Об этом шоумен рассказал в комментарии программе "Ближе к звездам".

Он с юмором признал, что его отношения со спортзалом не сложились, хотя несколько лет назад он всерьез взялся за физическую форму.

"У меня со спортзалом как получилось... Не получилось", – рассказал Кошевой.

При этом актер не стал делать вид, что придерживается строгого режима питания или продолжает работать над похудением. По словам юмориста, сам он не слишком переживает из-за подсчета времени приемов пищи и размеров порций.

"Я втягиваю живот. Я не буду трепаться, я такой, какой есть. Есть по расписанию... Это не для меня. Девушки за этим следят. Слава богу, их у меня в семье много", – поделился юморист.

Как изменился Кошевой за 4 года

Интересно, что этот способ Кошевой использует не впервые. Еще в 2019 году он рассказывал, что не собирается отказывать себе в любимой еде, а для лучшего внешнего вида у него есть лайфхак. Тогда шоумен вспомнил слова актера Станислава Боклана, который рекомендовал ему втягивать живот.

Однако несколько лет назад отношение Кошевого к собственному весу несколько изменилось. В 2025 году он говорил, что после консультации с диетологом наладил питание и продолжил посещать спортзал. Тогда актер сообщал, что ему удалось сбросить примерно 8 кг, а в планах было сбросить еще 5–7 кг.

В то же время юморист признавался, что боится вставать на весы, ведь психологически не готов увидеть, что результат не изменился.

Юморист признавался, что бои... Источник: Instagram Кошевого Развернуть

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