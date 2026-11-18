Звезда "Холостяка" Виточка обручилась: как выглядит ее возлюбленный-военный и что за неприятность постигла их в начале отношений

Участница 14-го сезона реалити-шоу "Холостяк" с актером Тарасом Цымбалюком – популяризатор украинского этноса Виточка Зварич – сообщила о кардинальных переменах в личной жизни. Она обручилась со своим возлюбленным-военным.

Радостную новость девушка объявила на личной странице Instagram. Зварич поделилась с подписчиками серией романтических фото, на которых удалось запечатлеть важный для пары момент.

Виточка Зварич обручилась с... Источник: instagram.com/vi.tochkaa Развернуть

"Стала невестой, вот такие новости", – кратко отметила звезда "Холостяка-14".

Судя по снимкам, избранник Виточки Зварич сделал ей предложение руки и сердца в очень живописном месте у водоема. Военный встал перед возлюбленной на одно колено, протянул кольцо с синим камнем и получил заветное "да" на желание построить вместе семью.

Звезда "Холостяка-14" показа... Источник: instagram.com/vi.tochkaa Развернуть

В важный день Зварич была одета в изысканный этно-образ. Она нарядилася в фактурное серое пальто, которое подчеркнула ярко-красным поясом с кисточками, а из аксессуаров выбрала традиционное украинское ожерелье.

Виточка Зварич решила не показывать лицо избранника публике, однако ранее немного приоткрывала завесу их отношений. В интервью для Styler она рассказывала, что с будущим женихом ее познакомила подруга около года назад. Зварич начала переписываться с воином в соцсетях, и уже через несколько дней они договорились о первом свидании, которое пошло совсем не по плану.

Отношения пары начались не без приключений. Источник: instagram.com/vi.tochkaa

"За день до встречи я очень сильно повредила ногу, поэтому наше первое свидание состоялось у меня дома – с бинтами, лечебными мазями и перевязками. В этом была своя романтика: он, словно настоящий герой из фильмов, пришел меня спасать. Правда, вместо красивого платья и свидания в ресторане его ждала я в пижаме и с травмированной ногой, но, как видим, это не помешало нашим отношениям", – поделилась волонтер.

Эта неприятность не помешала Виточке Зварич построить крепкие, а главное – здоровые отношения с военнослужащим. Она признавалась, что рядом с любимым чувствует себя максимально комфортно.

Виточка чувствует себя очень... Источник: instagram.com/vi.tochkaa Развернуть

"Когда рядом человек, с которым тебе спокойно, безопасно и хорошо быть собой, очень многое в жизни становится на свои места. Ты больше не тратишь энергию на постоянные сомнения, догадки или попытки заслужить чье-то расположение. Вместо этого можешь просто наслаждаться близостью, поддержкой и общими моментами. И, пожалуй, самое важное – я еще раз убедилась, что любовь не обязательно должна быть драматичной, чтобы быть настоящей", – рассказывала участница "Холостяка".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что феномен украинской сцены Кажанна и воин "Азова" обручились. Военный сделал артистке романтическое предложение руки и сердца в живописном месте с видом на Днепр.