Звезда "Интерстеллара" променял актерство на большую политику, которую считал "безнадежной": Мэттью Макконахи нацелился на кресло президента США

Голливудский актер и лауреат премии "Оскар", известный по фильмам "Интерстеллар", "Джентльмены" и др., Мэттью Макконахи планирует попробовать свои силы в большой политике и побороться за пост президента США в 2028 году. Поводом для таких предположений в американских медиа стало видеообращение знаменитости, в котором он призвал беспартийных кандидатов участвовать в выборах и не бояться конкурировать с представителями крупных политических партий.

Как пишет The Hill, Макконахи пока не объявлял о намерении баллотироваться. Однако его слова уже заставили американских политиков предположить, что актер может сам готовиться к участию в президентских выборах.

Макконахи пока не объявлял о... Развернуть

"Независимые кандидаты должны участвовать в борьбе – не в знак протеста, не как те, кто портит результат, – а как реальные и потенциальные победители, чьи имена есть в избирательных бюллетенях и к которым мы относимся серьезно", – заявил он в видеообращении.

На возможные политические амбиции актера обратил внимание бывший кандидат в президенты США Эндрю Ян. Он предположил, что знаменитость не стал бы записывать такое видео, если бы совсем не думал о собственном участии в выборах.

Положительно оценил перспективу увидеть Макконаги в политике и сенатор-демократ от Техаса Джеймс Таларико. Он назвал актера хорошим кандидатом и отметил, что тому стоит попробовать, если он действительно хочет заниматься политикой.

Его слова заставили американ... Развернуть

Интересно, что еще несколько лет назад Макконахи вовсе не был уверен, что хочет связать свое будущее с государственным управлением. В ноябре 2020 года в интервью радиоведущему Хью Хьюитту актер признался, что рассматривал возможность баллотироваться на пост губернатора Техаса, однако тогдашняя политическая ситуация его не привлекала.

"Мне кажется, что политика сейчас – это действительно безнадежное дело. И когда политика переосмыслит свое предназначение, она могла бы заинтересовать меня гораздо больше", – заявлял актер в то время.

В 2021 году актер уже начал серьезно обдумывать участие в выборах губернатора, но в итоге отказался от этой идеи. Тогда он заявил, что предпочитает сосредоточиться на инвестициях, а не на политике.

В 2021 году актер уже начал... Развернуть

Напомним, Мэттью Макконахи обрел мировую известность благодаря ролям в фильмах "Интерстеллар", "Джентльмены", "Линкольн для адвоката" и "Далласский клуб покупателей". За последнюю картину он получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".

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