Звезда "Бесстыжих", чьи предки родом из Украины, надела платье украинского бренда почти за 30 тысяч грн. Фото
Звезда "Бесстыжих" надела пл...
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Американская актриса Эмми Россум, известная по роли Фионы Галлагер в сериале "Бесстыжие", появилась на телевидении в платье украинского бренда Anna October. Для эфира звезда выбрала голубую модель с открытой спиной, стоимость которой составляет 730 долларов – почти 30 тысяч гривен.
Россум стала гостьей "Шоу Дженнифер Хадсон" (The Jennifer Hudson Show). Лаконичный шелковистый наряд с женственным силуэтом стал главным акцентом ее образа.
Платье выполнено в серо-голубом цвете и имеет тонкие бретельки, приталенный лиф с конструктивными швами и юбку миди, которая расширяется к низу.
Лаконичный шелковистый наряд...
Источник: скриншот
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Платье дополняли лишь одно маленькое кольцо на безымянном пальце левой руки и серьги с жемчугом. Глубокий вырез актриса решила ничем не "перебивать".
Образ Эмми Россум также дополнили белые мюли от Andrea Wazen с ремешками и открытым носком.
Для эфира звезда выбрала мод...
Источник: скриншот
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Что известно об Эмми Россум
Эмми Россум родилась 12 сентября 1986 года в Нью-Йорке (США). Ее мать имеет еврейские и украинские корни, поэтому актрису связывают с Украиной.
Международную популярность Россум обрела благодаря роли Фионы Галлагер в американском сериале "Бесстыжие", в котором снималась с 2011 до 2019 года. Ее героиня – старший ребенок в неблагополучной семье, который берет на себя ответственность за младших братьев и сестер.
Ее мать имеет еврейские и ук...
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Еще одной важной работой актрисы стала роль Кристин Даае в фильме-мюзикле "Призрак оперы" 2004 года. На съемочной площадке она работала вместе с Джерардом Батлером, а ее исполнение принесло номинацию на премию "Золотой глобус".
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