Zi Faamelu, когда-то известная как Борис Апрель, запустила собственное шоу на весь мир: о чем оно будет и как сейчас выглядит звезда "Фабрики"

Трансгендерная певица Zi Faamelu, получившая известность на сцене "Фабрики звезд" под псевдонимом Борис Апрель, решила попробовать себя в новой сфере деятельности. Артистка запустила собственное ток-шоу The Zi Faámelu Show, которое будет вести на английском языке и транслировать на весь мир.

Проект будет выходить на платформе YouTube, а премьера первого эпизода состоится уже 8 ноября. Об этом певица объявила в своем Instagram, опубликовав анонс шоу, в котором предстала в нескольких стильных образах и с эффектной укладкой.

"Официально! Представляю вам The Zi Faámelu Show – мое собственное независимое ток-шоу! Любовь, отношения, новые начинания, откровенные признания, неожиданный смех и немного магии. Искренние разговоры о том, что значит быть человеком, раскрывать свой потенциал и создавать жизнь, которой хочется жить. Не обещаю примерного поведения, но обещаю приятную компанию", – охарактеризовала проект артистка.

Как подчеркнула Zi Faamelu, запуск ток-шоу ознаменовал окончание ее изоляции от публичного пространства. Она полностью восстановилась и набралась сил, поэтому готова взяться за собственное дело.

Zi Faamelu планирует обсужда... Источник: instagram.com/zifaamelu Развернуть

Сосредоточиться именно на ток-шоу трансгендерная певица решила не случайно. По словам Zi Faamelu, она годами представляла себя ведущей подобного проекта и в итоге осознала – не нужно ждать момента, когда кто-то предоставит ей площадку для развития, ведь она может создать платформу для самовыражения собственными силами.

"Я хочу, чтобы это шоу стало местом, где мы сможем смеяться, находить общий язык, переосмысливать старые убеждения, открывать для себя новые возможности и вдохновлять друг друга жить на полную. Ведь жизнь слишком ценна, чтобы тратить ее на ожидание момента, когда мы наконец станем собой", – подчеркнула артистка.

Стоит отметить, что Zi Faamelu годами не напоминала о себе в информационном пространстве, однако в октябре поразила украинцев неожиданным возвращением на экраны. Она записала видеообращение для участников новой "Фабрики звезд" с пожеланиями каждому из них найти себя, которое показали в эфире четвертого прайм-шоу. Тогда неожиданный камбэк певицы стал приятным шоком для зрителей.

Артистка обратилась к участн... Источник: Скриншот Развернуть

Что известно о Zi Faamelu

Свой путь в музыкальной индустрии артистка начала с проекта "Фабрика звезд". Тогда еще Борису Апрелю не удалось одержать желанную победу в шоу, однако впечатляющие вокальные данные сделали его фаворитом аудитории. В 2010-м он вернулся на сцену проекта "Фабрика. Суперфинал", правда, на этот раз столкнулся с сильной травлей, из-за чего даже начал страдать "нервной анорексией".

После этого Борис Апрель поставил публичную деятельность на паузу. Как стало известно позже, звезда "Фабрики" совершила каминг-аут как трансгендерная женщина и взяла новый псевдоним Зианджа. Под этим сценическим именем артистка появилась на шоу "Голос страны" в 2018 году. Уже в 2020-м певица стала Zi Faamelu.

Zi Faamelu редко появлялась... Развернуть

Удержать "место под солнцем" в украинском шоу-бизнесе исполнительнице не удалось. Имя Zi Faamelu "разлетелось" по сети после начала большой войны лишь из-за скандала – артистка, которая не делала операцию по смене пола и оставалась по документам военнообязанным мужчиной, незаконно сбежала из Украины в Румынию.

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