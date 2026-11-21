Жюри не выбрали в 12-ку, а она победила: что известно о триумфаторе новой "Фабрики звезд" Povin' и на что она потратит денежный приз

В эфире десятого прайм-шоу раскрылась главная интрига обновленной "Фабрики звезд" на SWEET.TV, ведь было объявлено имя победителя. Триумфатором проекта стала исполнительница Povin', которая получила наибольшую поддержку аудитории – 34% от общего количества голосов.

Артистка лишь на 2 процента опередила других главных претендентов на победу – Лилию Паламарь и Александра Круглого из дуэта LIYAA&LESAN, занявших в финале второе место. "Бронзу" получил DYKYI, на четвертой ступени оказался коллектив NEBOKRAI, а пятерку лидеров замкнула NANA SOLIS. Что известно о "золотом призере" талант-шоу, читайте в материале OBOZ.UA.

Povin' победила на "Фабрике звезд". Источник: Скриншот

22-летняя Povin', настоящее имя которой Вероника Степаненко, родилась в Борисполе Киевской области. Она получила высшее музыкальное образование – диплом бакалавра по специальности "академический вокал". Первые серьезные шаги в развитии карьеры артистка начала делать в 2023 году, когда присоединилась к лейблу KANVA и выпустила дебютную композицию "Не греет".

Путь Povin' на "Фабрике звезд" был совсем не простым. Профессиональное жюри не выбрало ее в основную двенадцатку участников, поэтому судьба исполнительницы на шоу фактически оказалась в руках зрителей. Povin' получила 3 975 голосов из 26 938 и уверенно засияла в первом прайме.

Путь артистки на проекте был нелегким. Источник: instagram.com/itsapovin

В шестом эпизоде певица оказалась под угрозой вылета, но ее спас авторский трек "Не сам". Так называемая "песня за жизнь" запала в душу аудитории, поэтому не только сохранила ей место в проекте, но и попала в украинский чарт Apple Music.

Планы артистки на денежный приз

Победа на "Фабрике звезд" принесла Povin' 500 тысяч гривен, песню от Ивана Клименко, возможность записать фит с DJ KOROLOVA и участие в шоу "Угадай мелодию" на Sweet TV. Как рассказала артистка в интервью Styler, она уже четко распланировала, на что потратит денежную часть выигрыша.

"У меня с этим все очень просто. Часть я потрачу на свой концерт, который планирую 20 декабря, часть – на донат для ВСУ. Я как раз в финале сказала, что люди мало донатят на "Русорез". И какую-то часть оставлю на спонтанные покупки всякой веселой ерунды, просто чтобы порадовать своего внутреннего ребенка. Тем более что сейчас я решила вернуться к своей детской мечте. Хочу коллекционировать кукол, несколько себе куплю и буду радостно на них смотреть, распаковывать", – поделилась триумфатор талант-шоу.

Победа принесла Povin' денеж... Источник: instagram.com/itsapovin Развернуть

У Povin' довольно грандиозные планы на карьеру после победы на "Фабрике звезд". Она задумывается о том, чтобы покорить сцену Евровидения и более масштабные музыкальные площадки.

"Выхожу голодной. Мне кажется, артист всегда должен быть голодным к славе, потому что это самый главный двигатель любой карьеры, особенно творческой. Если ты не останавливаешься на чем-то одном. "Фабрика звезд", дальше, возможно, Евровидение. А может, через два года Coachella, кто знает. Я думаю, любой музыкант должен ставить перед собой цели – когда-нибудь петь на той же сцене, где выступали Queen или Леди Гага", – сказала артистка в комментарии NV Life.

Кстати, артистка уже подала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение 2027.

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