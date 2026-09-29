Зеленский, присвоивший Потапу звание заслуженного артиста, отреагировал на требование украинцев отменить указ и на провал голосования в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом лишить Алексея Потапенко, известного как Потап, звания "Заслуженный артист Украины". Глава государства не стал отменять свой указ, которым рэперу было присвоено почетное звание, а вместо этого направил обращение в Кабинет министров и Службу безопасности Украины для "проработки вопроса".

Ответ Зеленского на электронную петицию был обнародован 28 сентября на официальном сайте президента. В первые же дни после публикации обращение набрало необходимые 25 тысяч голосов граждан.

В своем ответе Владимир Зеленский отметил, что звание "Заслуженный артист Украины" в соответствии с законодательством является государственной наградой. Поэтому лишение государственных наград возможно только в случаях, определенных законом.

Відповідь президента Источник: скриншот

Відповідь президента Источник: скриншот

Відповідь президента Источник: скриншот

Среди оснований: судебный приговор, которым человек осужден за тяжкое преступление, а также наличие санкций в отношении лица. Потап ни под одно из них не подпадает.

В частности, президент упомянул закон "О санкциях". Он предусматривает возможность лишения государственных наград в случае совершения награжденным лицом действий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора, ее органы власти или представителей, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины.

Что касается поведения Потапа – подобных вещей он не транслировал. Однако закон не предусматривает санкций за осквернение украинского языка или популяризацию языка страны-оккупанта.

Артист має звання заслуженого артиста Источник: instagram.com/realpotap

"Отметим, что материалы о применении санкций должны содержать достаточные сведения, изложение действий и фактов, подтверждающих наличие оснований для бесспорного применения санкций, надлежащее обоснование будущего решения, а также указание правовых оснований", – говорится в ответе президента.

В результате Зеленский направил петицию премьер-министру Украины Сергею Корецкому и временно исполняющему обязанности главы СБУ Александру Покладу. Президент попросил компетентные органы рассмотреть поднятый в петиции вопрос.

Стоит отметить: в петиции Екатерина Таран просила проверить общественную деятельность Потапенко, в частности его высказывания, творчество и взаимодействие с представителями России. В то же время автор обращения отдельно отметила, что само по себе проживание или профессиональная деятельность за пределами Украины не могут служить самостоятельным основанием для лишения государственной награды.

Потап виїхав з України восени 2023 року Источник: instagram.com/realpotap

Ранее попытка добиться лишения Потапа почетного звания через Верховную Раду завершилась без необходимого результата. 17 сентября депутаты дважды голосовали по данному вопросу.

Сначала 192 парламентария поддержали предварительное одобрение депутатского запроса о лишении Потапенко звания. После этого за направление запроса президенту проголосовали 198 депутатов. Однако необходимого количества голосов не набралось, а 90 народных депутатов не голосовали.

Напомним, Потап получил звание "Заслуженный артист Украины" в 2020 году. После начала полномасштабного вторжения артист пребывает преимущественно за рубежом. В публичном пространстве также возникали претензии к его высказываниям и сотрудничеству с представителями российской культурной среды.

Потап і Каменських відповіли... Источник: скриншоти Развернуть

Ранее сам Потап заявлял, что готов добровольно отказаться от звания "Заслуженный артист", но при условии, что взамен ему присвоят звание "Народный артист Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, спусковым крючком для петиции стало видео Потапа и его жены Насти Каменских с отдыха на роскошной яхте, где они фактически оправдали использование русского языка понятием "свободы".