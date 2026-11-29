Сбритая бровь, синяки и шрам: режиссер "Когда ты выйдешь замуж?" впервые показал лицо после операции из-за рака и снятия швов. Фото

Режиссер фильмов "Когда ты выйдешь замуж?", "Когда ты разведешься?" Алексей Комаровский показал, как выглядит после операции из-за рака кожи. После снятия швов на его лице остались заметный шрам, покраснение и небольшие раны, а часть правой брови пришлось сбрить во время хирургического вмешательства.

Новыми фотографиями кинематографист поделился в Instagram. На снимках также видны синяки над глазом и небольшая рана под ним. Сам Комаровский уже привыкает к изменениям во внешности и даже с юмором сравнил свой шрам с логотипом "Теслы".

Комаровский показал лицо после операции. Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi

"Снял швы. Мое новое лицо. Шрам напоминает логотип Tesla. Бровь будет короче, посмотрим, как отрастет. Привыкаю к себе новому. Привыкайте и вы", – написал режиссер.

Две недели назад Алексей Комаровский сообщил, что перенес уже третью операцию за год. Хирургическое вмешательство касалось брови и области вокруг глаза. По словам кинематографиста, все прошло успешно, а врачам удалось удалить пораженные ткани.

Хирургическое вмешательство... Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi Развернуть

"3-я операция за год. Все прошло хорошо! Оставлю здесь на память. Об этом дне, о своевременно проведенной операции, о мегапрофессиональных врачах и клинике, где даже 4-часовая операция проходит в максимально позитивной атмосфере и с музыкой. Я им безмерно благодарен!" – поделился режиссер.

О диагнозе рак кожи Алексей Комаровский рассказал в октябре. Сначала на лице режиссера появилось небольшое красное пятно, которое со временем превратилось в образование. Поскольку оно не болело и не доставляло дискомфорта, кинематографист не спешил обращаться к врачам.

О диагнозе рак кожи Алексей... Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi Развернуть

В конце концов подруга трижды призывала его пройти обследование. После визита к медикам опасения подтвердились. Комаровский признался, что не мог поверить в возможность онкологического заболевания, ведь сначала изменения на коже казались ему незначительными.

Режиссер также объяснял, что рак кожи может быть коварным: внешнее поражение иногда выглядит небольшим, тогда как под кожей распространяется значительно глубже.

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