Анатолий Кашпировский умер.

Зажил славу шарлатана и сбежал в РФ: в Москве умер "экстрасенс" Кашпировский

В Москве умер скандальный психотерапевт Анатолий Кашпировский, которого неоднократно обвиняли в шарлатанстве. Он ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Об этом сообщают российские медиа. По данным пропагандистов, причиной смерти "экстрасенса" стала острая сердечная недостаточность.

Кашпировский скончался в возрасте 87 лет. Источник: Росмедиа

Как пишут россияне, за несколько месяцев до отхода в вечность Анатолий Кашпировский жаловался на сильные боли в области живота. "Экстрасенс" решил улучшить состояние здоровья с помощью самолечения – ему дома ставили капельницы с антибиотиками – однако это только ухудшило ситуацию. Его госпитализировали, провели стентирование, а также биопсию, результат которой показал наличие злокачественной опухоли. Кашпировский перенес операцию, после чего вернулся домой.

Сердце психотерапевта остановилось в 6:40 утра, когда он находился в своем доме в Москве. Близкие вызвали "экстрасенсу" скорую помощь, но вернуть его к жизни медики не смогли.

Что известно о Кашпировском

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области. Высшее образование он получил в Виннице, после чего начал работать в местной психоневрологической больнице им. академика Ющенко. Как рассказывала директор медицинского учреждения София Кучерук, Кашпировский занимал должность врача-психиатра в одном из психиатрических мужских отделений, однако почти ни с кем из коллег не ладил, мол, был очень самоуверенным.

Кашпировский прославился бла... Источник: Росмедиа Развернуть

Первая слава пришла к уроженцу Хмельницкой области в 1989 году, когда он провел несколько сеансов "гипноза" на советском телевидении. Анатолий Кашпировский "сделал анестезию" на расстоянии трем пациентам во время хирургических вмешательств. Что интересно, по словам Софии Кучерук, "гипнотизировать" людей он научился именно во время работы в Винницкой психоневрологической больнице.

Имя Анатолия Кашпировского стало еще более известным после случая в больнице Тбилиси (Грузия). Тогда "экстрасенс" якобы "помог" врачам провести операцию без анестезии, находясь в Украине. После этой истории Кашпировского назвали "настоящей сенсацией", тогда как многие эксперты по сей день считают его деятельность шарлатанством.

Методы "экстрасенса" считают шарлатанством. Источник: Росмедиа

Обретя популярность в Украине, психотерапевт переехал в Россию. В период с 1993 по 1995 годы он был депутатом Государственной Думы РФ. Кашпировский публично не высказывал четкой позиции по поводу большой войны, однако продолжал поддерживать связь с бывшими украинскими коллегами.

"Он звонил, приезжал, относительно недавно. Мне кажется, что это было в начале полномасштабной войны, когда он мне звонил. И довольно часто приезжали и звонили представители телевидения. С нами он общается. Много лет он не выходил на связь. Но в последнее время мне несколько раз звонил, передавал книги. И когда он однажды приезжал, то привез мне свою книгу, подарил, подписал", – рассказывала София Кучерук.

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