Основателя группы "Ляпис Трубецкой" и друга Украины Сергея Михалка объявили в розыск в России: в чем его обвиняют

Белорусского музыканта Сергея Михалка, лидера групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto, объявили в розыск в России. Его данные появились в базе розыска Министерства внутренних дел РФ 23 ноября. При этом статью, по которой разыскивают артиста, не указали.

Информацию о появлении Михалка в российской базе розыска обнародовали 23 ноября. В то же время пока неизвестно, какие именно претензии российские правоохранители выдвигают музыканту и в рамках какого уголовного производства его разыскивают.

Правозащитный центр "Вясна". Источник: t.me/viasna96

Еще в августе 2026 года Минский городской суд заочно приговорил Сергея Михалка к четырем годам лишения свободы. Наказание он должен отбывать в колонии общего режима.

Музыканта признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси – о разжигании социальной вражды (ч. 1 ст. 130) и оскорблении Александра Лукашенко (ч. 1 ст. 368).

В чем обвиняют

Какие именно высказывания или публикации стали основанием для уголовного преследования Михалка, официально не раскрывают.

По данным белорусских источников, обвинение в оскорблении Александра Лукашенко связали с видеозаписями, опубликованными в 2021–2022 годах в соцсетях группы Brutto. В них Михалок якобы давал негативную оценку белорусскому диктатору, используя, по версии следствия, непристойные выражения, в том числе нецензурную лексику. Другое обвинение – в разжигании социальной вражды – связали с видеозаписями, в которых музыкант негативно высказывался о белорусских силовиках.

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