Заслуженная артистка Злата Огневич назвала топ-5 своих фаворитов среди новых украинских артистов
Злата Огневич рассказала, тв...
Источник: instagram.com/zlata.ognevich
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Заслуженная артистка Украины Залата Огневич рассказала, творчество каких представителей "новой волны" отечественной музыки больше всего пришлось ей по душе. Знаменитость выделила для себя пятерку фаворитов, в которую вошел, в частности, 24-летний Shumei (Олег Шумей), с которым она уже успела поработать и выпустить совместную песню "Буревіями".
И все же большинство мест в рейтинге Огневич занимают именно женщины-артисты, ведь, услышав соответствующий вопрос, она сразу вспомнила KLER (Валерия Колесник), KOLA (Анастасия Прудиус) и SKYLERR (Валерия Кудрявец). Свой топ-5 исполнителей она назвала в комментарии для "ЖВЛ".
"В "новой волне" украинской музыки очень много талантливых артистов и певиц. Это KLER, KOLA, SKYLERR. Если говорить о мужчинах, то невероятный Nikow (Дмитрий Ников). Его песни – прямо в сердце. Олег Шумей, с которым у нас был фит", – высказалась звезда.
Огневич нравится творчество KLER и KOLA
SKYLERR оказалась среди фаво...
Источник: Instagram @skylerr_official
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По словам Златы Огневич, ей в целом нравится наблюдать за современным развитием украинской музыки. Она видит, что новые артисты своим творчеством кардинально меняют индустрию.
"Меня очень радует, как изменилась украинская музыка и какую форму она сейчас приобрела. И будет приобретать дальше", – подытожила певица.
Огневич высоко оценила талант Nikow и Shumei
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