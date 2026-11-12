Заплаканная Стася Ровинская показала унизительное сообщение бывшего мужа, которого считали "замечательным отцом"

Телеведущая Стася Ровинская, которая в мае 2026 года объявила о разводе после 13 лет брака, показала эмоциональное видео со слезами на глазах и обнародовала фрагмент личной переписки с бывшим мужем Ярославом Ровинским. На скриншоте видно, что мужчина ответил унизительной фразой на сообщение бывшей жены, которая призналась, что очень устала и отчаялась.

В InstaStories проукраинская дочь пророссийской телеведущей Снежаны Егоровой появилась с заплаканным лицом. Она также опубликовала скриншот переписки, сопроводив его подписями: "Родила этому человеку троих детей", "Сил нет" и "1% моей жизни".

В переписке Ровинская написала бывшему избраннику, что не знает, зачем вообще ему пишет, ведь очень устала и отчаялась. В то же время добавила, что справится.

Стася Ровинская показала пер... Источник: скриншот Развернуть

В ответ получила короткое: "Говно не тонет". После этого телеведущая, вероятно, с возмущением написала: "Спасибо".

Интересно, что еще в мае ее отец, режиссер Семен Горов, положительно отзывался о бывшем зяте. Однако, когда стало известно о разводе пары, он отказался обсуждать подробности личной жизни дочери.

"Я не знаю, что сказать... Хочу лишь сказать, что это грустно и больно. Но я всегда поддерживал Стасю и буду поддерживать в любых решениях. И так же могу сказать, что Ярослав – замечательный отец", – говорил режиссер в интервью OBOZ.UA.

Стася и Ярослав Ровинские по... Источник: Instagram Стаси Ровинской Развернуть

Напомним, Стася и Ярослав Ровинские поженились в 2014 году. У бывших супругов трое детей: сыновья Эван и Эней, а также дочь Эмма. В начале полномасштабного вторжения семья переехала в США, где телеведущая сейчас живет и работает. В мае 2026-го она сообщила, что их брак завершился после 13 лет вместе.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший муж путинистки Снежаны Егоровой – Семен Горов – назвал их брак "ошибкой" и рассказал о семейных скандалах. По его словам, они поженились слишком рано – в возрасте 21 года – и не были готовы к совместной жизни, что в итоге привело к разрыву примерно после десяти лет вместе.