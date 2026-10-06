Заброшенная могила напротив горы мусора: как выглядит место захоронения Заслуженного артиста и звезды "Свадьбы в Малиновке"

Заслуженный артист УССР Василий Васильев покоится на Байковом кладбище в Киеве. При жизни актер был звездой многих музыкальных комедий, в частности, "Свадьбы в Малиновке", однако сейчас, посетив его могилу, сложно сказать, что там похоронена легендарная личность.

За могилой артиста больше никто не ухаживает, поэтому из-за зарослей даже не сразу можно заметить памятник, которым увековечили его память. Состояние места захоронения Васильева показал Винтажный блогер на своем YouTube-канале.

Могила актера выглядит довольно сдержанно. Там установлена гранитная плита, на которой выгравированы его фотография и годы жизни. Со временем памятник остался практически нетронутым, чего не скажешь о деревянной скамейке, расположенной рядом. Она покрылась мхом и сильно обветшала.

Василий Васильев похоронен н... Источник: Скриншот Развернуть

Могила артиста заросла кустами. Источник: Скриншот

Металлический забор, которым огорожено место захоронения Василия Васильева, заржавел. Кроме того, его оплели ветки кустов и других растений, которыми в целом завалена практически вся могила.

Еще более печальная картина наблюдается перед местом, где покоится актер. Там образовалась гора мусора из веток деревьев, пакетов и пластиковых бутылок.

Могила Васильева выглядит запущенной. Источник: Скриншот

Напротив места захоронения а... Источник: Скриншот Развернуть

Что известно о заслуженном артисте

Василий Владимирович Васильев родился 14 февраля 1898 года в Одессе. Позже он переехал в украинскую столицу, где работал в Киевском театре музыкальной комедии (ныне Киевский национальный академический театр оперетты), а также преподавал в студии при этом культурном учреждении.

Василий Васильев был звездой... Источник: Скриншот Развернуть

На сцене артист перевоплощался в кардинально разных персонажей. Самыми известными спектаклями с его участием были: "Свадьба в Малиновке", "Сорочинская ярмарка", "Цыганский барон", "Свободный ветер" и другие. Также Василий Васильев снялся в фильме "Нестерка". Актер ушел из жизни 15 февраля 1987 года.

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