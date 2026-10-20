На эти деньги можно купить "люксовое" авто: Павел Зибров назвал свой самый большой гонорар и признался, почему не говорит о доходах

Певец Павел Зибров признался, что за одно выступление за всю свою многолетнюю карьеру получил настолько большой гонорар, что на эти деньги можно было бы купить роскошный автомобиль. В то же время артист не стал называть конкретную сумму, объяснив, почему считает разговоры о собственных заработках неуместными.

Об этом народный артист Украины рассказал в интервью журналистке Алине Доротюк. Она поинтересовалась, сколько сегодня стоит пригласить певца на корпоратив, однако он не спешил отвечать на вопрос.

По словам Зиброва, финансовыми вопросами занимается его жена Марина, которая также работает директором артиста. Именно она общается с заказчиками и согласовывает стоимость выступлений, а певец в эти дела не лезет. Зибров пояснил, что цена зависит от обстоятельств, в частности от места проведения мероприятия и расходов на дорогу.

"Все звонят именно Марине Владимировне. Не мне. Ты представляешь, мне звонят, я говорю: "5 тысяч долларов или 10, или 20 тысяч евро". Это некрасиво. Это очень некрасиво говорить", – отметил исполнитель.

Он добавил, что выступления могут проходить не только в Украине, но и за рубежом. В таких случаях артисту приходится тратить несколько дней на дорогу и подготовку к мероприятию, что также влияет на организацию работы и стоимость выступления.

Павел Зибров рассказал о сам... Источник: instagram.com/pavlo_zibrov Развернуть

Журналистка не удовлетворилась объяснениями певца и тогда спросила о самом большом денежном гонораре, который он получил за всю карьеру. Зибров в конце концов ответил, но решил не раскрывать точную сумму.

"Не скажу, сколько это денег, но это роскошная машина", – поделился артист.

Певец подчеркнул, что это был один из самых крупных гонораров в его жизни. Стоит отметить, что в настоящее время "люксовые" автомобили стоят от 80 до 500 тысяч долларов, а то и больше.

В частности, Зибров пояснил, что осторожно относится к заказам на частные мероприятия. По его словам, он проверяет, кто именно приглашает его выступить, ведь не хочет рисковать репутацией ради больших денег.

Зибров внимательно относится... Источник: instagram.com/pavlo_zibrov Развернуть

Артист вспомнил, что раньше отказывался от выступлений для некоторых представителей Партии регионов, даже когда ему предлагали увеличить гонорар вдвое. Он подчеркнул, что не хочет оказаться в ситуации, когда один вечер может перечеркнуть годы работы над собственным имиджем.

"Чтобы не влипнуть в неприятности, как некоторые наши артисты влипали пару лет назад. Потом от этого не отмыться! Ты всю жизнь работаешь над своим имиджем, а потом за один вечер можешь его просто свести на нет", – пояснил певец.

Ранее OBOZ.UA писал, что единственная дочь Павла Зиброва, сбросившая 23 кг, поразила своим новым имиджем.